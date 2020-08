La Seguimos En Vivo propone música y teatro para el fin de semana

De jueves a domingos, el ciclo La Seguimos en Vivo ofrece teatro, danza y música para todos los gustos y toda la familia. La propuesta se lleva a cabo sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas, y los shows pueden ser vistos por el sistema de streaming, ya que se transmiten en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

El ciclo permite a los artistas, además, usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.

Reconquista - Teatro Español

Jueves 20 de agosto, a las 21: “Futura Huella”

Grupo conformado en 2016 en Reconquista. Posee un repertorio musical folklórico propio y con versiones del cancionero popular argentino, y está compuesto por Pablo Vallejo (Guitarra y voz) Gerardo Bersano (Guitarra y voz) Alberto González (voz) Cristian Hilarión (percusión) Fabricio Scarpin (teclado) Ezequiel Vega (bajo).

Entre sus actuaciones más importantes se destaca el Festival de música y danza folklórica en Barrancabermeja, Colombia, donde representaron a la Argentina.

Rafaela - Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano”

Viernes 21 de agosto, a las 20, doble programa desde la Perla del Oeste

Protocolo Tumbao

Agrupación formada por Laureano Vivas en bajo; Esteban Barci en guitarra y voz; Nicolas Curiotti en guitarra, y Martín Mendía y Martín Lopetegui en percusión. Se formó en 2017 como apéndice, como extensión, como añadidura de una amistad surgida por el encuentro casual y desinteresado.

Fusiona música latinoamericana, puede aparecer una chacarera o un candombe aprendido desde la llanura, una cumbia rap o una vidala made in Santa Fe.

Clave Folk

Conjunto vocal-instrumental de folklore de Rafaela. Ganadores del pre Sauce Viejo. Revelación artística en el Festival del Pescador 2014 (Sauce Viejo). Ganadores del Certamen "Desde el Sur" organizado por la Municipalidad de Rafaela. Ganadores del pre Cosquín 2016 sede Esperanza y sede Rafaela 2017 en la categoría conjunto vocal. Finalistas de espectáculos Callejeros Cosquín 2016 y Cosquín 2019. Su primer material discográfico fue “Voy a buscarte”, en 2016, con el sello discográfico Crystal Music de Buenos Aires. Actualmente está trabajando en el segundo disco, titulado “Parte de mí”.

Santa Fe - Centro Cultural Provincial Paco Urondo

Viernes 21 de agosto, a las 21: “Los Gastro”

El lugar de origen de la banda es la ciudad de Santa Fe, y surgió en 2003. Está integrada por Maximiliano Schweizer, Juan Mussi, Nicolás Gaspoz, Matías Schweizer y Javier Almazán. Llevan grabados tres discos: Si viene el fin del mundo... que me agarre boleta (2006); No te metas con mi hermana (2011), y Álbum plateado (2016).

Sábado 22 de agosto, a las 21: “Coda”

Esta banda nace en la ciudad de Santa Fe en febrero de 2002. Con influencias tan marcadas como diversas en cada uno de sus miembros, la banda ha logrado recrear un sonido propio en el que convergen riffs rockeros perfectamente ensamblados con armonías vocales y melodías propias del pop.

A través de sus diferentes presentaciones, Coda fue ganándose paulatinamente un lugar dentro del circuito rockero santafesino.

Domingo 23 de agosto, a las 21: “Santa Fe Blues Band”

La banda nació en enero de 1998 a raíz de una gira por la costa atlántica argentina. En todos estos años han trabajado sobre un repertorio variado pero que posee un marcado estilo de blues, con tintes de rock and roll. Su último disco, Cuestión de Tiempo, aborda el blues desde diferentes ópticas, De esta manera, continúan adoptando el blues como género distintivo, tratando de generar una perspectiva nueva, que le brinde versatilidad y vigencia al blues argentino y santafesino.

Rosario - Sala Lavardén

Viernes 21 de agosto, a las 22: “Budajipis”

Banda de Funk-Rock-Psicodélica oriunda de Rosario. La primera formación nace en el año 2012 con Sofia Pasquinelli en guitarra y voz, Jose Sklate en bajo y Mauro Treffiló en batería. En el año 2013 se amplía la formación con la incorporación de Leonardo Basabe y Melina Spizzirri en trombones y voces.

El repertorio incluye temas propios (cantados e instrumentales) y covers de bandas que han influenciado el estilo particular del grupo, como James Brown, Fred Wesley, Jamiroquai y Stevie Wonder.

Sábado 22 de agosto, a las 22: “Mula”

Banda de rock de la ciudad de Rosario nacida en el 2018. Mula es una banda de rock fuerte, con melodías pegadizas y letras pensadas. Nuestras raíces crecen desde diferentes ramas del rock, mayormente el punk, el grunge y el alternativo. Abiertos a explorar nuevos ritmos y sonidos pero siempre dentro del estilo de la banda.

Domingo 23 de agosto, a las 22: “El arbolito rojo”, obra de teatro

Una obra que ya se siente teatro sin el teatro. Fragmentada aunque conexa, guardada y prematura, no finge ni una totalidad ni una madurez. Como un gesto de apertura que excede la ausencia (de un teatro, de un público). Y sueña en las vísperas de un estreno que no vendrá. Vacilante y sin certezas, sospecha saber algo. Como todo aquello que nos espera y no cesa de hacernos.

Con dirección y dramaturgia de Rody Bertol, los intérpretes son: Gisela Sogne, Alejandro Ghirlanda, Juan Nemirovsky, Natalia Trejo, María Eugenia Ledesma, Mariana Pevi, Germán Capomassi y Adrian Moriconi.