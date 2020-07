La Seguimos en Vivo: Tostado se sumó a puro chamamé y sapucay

La Seguimos En Vivo, el ciclo que rápidamente se convirtió en un espacio de encuentro para toda la familia y un lugar para que artistas de todo el territorio santafesino puedan mostrar sus producciones, sumó esta semana a la ciudad de Tostado, cabecera del departamento 9 de Julio. Artistas locales presentaron un espectáculo preparado especialmente para el programa que lleva adelante el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.

Además de Tostado, se pudieron disfrutar shows en las ciudades de Cañada de Gómez, Rafaela, Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto. Como desde su lanzamiento, el ciclo se realiza sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas, los espectáculos pueden ser vistos por el sistema de streaming; en directo a través del canal público 5RTV, y las redes del Ministerio de Cultura.

Cabe destacar que el ciclo permite usar el esquema de “gorra virtual” para que los artistas puedan monetizar sus shows con el apoyo del público, que puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.

Tostado y una noche a puro chamamé

El domingo 12 de julio, a las 20, se presentó en el Auditorio de la Cooperativa Telefónica de Tostado un grupo de intérpretes locales para ofrecer el espectáculo “La Juntada Tostadense”

Al ritmo del chamamé y clásicos del folclore, una selección de músicos locales ofreció los siguientes temas: “A mi pago” y “Chacarera a Tostado” por el guitarrista Facundo Quiroga; “La Calandria”, por el bandoneonista Carlos Vaca; “Lo que sos mi chamamé”, por el guitarrista Hernán Monticone; “Nostalgias santiagueñas”, por Facundo Quiroga, M Almada y Hernán Monticone; “Déjame que me vaya”, por Facundo Quiroga, Hernán Monticone y Miguel Visgarra; una versión instrumental de “Merceditas”, a cargo del guitarrista Miguel Visgarra; “Pedro Canoero” y “Zamba de amor en vuelo”, con la voz de Sofía Medina; “La Pomeña”, con la voz de Juliana Sturbia y Franco Visgarra (también en guitarra); “La vieja”, a cargo de Facundo Quiroga (hijo) en violín; “El gateo”, a cargo de Marcos Barrios; “Jineteando en Tostado”, y Despacito y por la orilla”, por Luciano y Emiliano Puig.

Para terminar, subió al escenario el dúo Los de Minetti, (oriundos de Villa Minetti, ubicada a 80 kilómetros de Tostado) quienes fueron invitados especialmente para participar del espectáculo, quienes tocaron “Por primera vez”, “Te quiero en zamba” y “Chacarera del atardecer”, para terminar con un sapucay característico del chamamé y agradecer a quienes desde distintas partes del país saludaban y agradecían el concierto.

Reconquista: rock desde el norte santafesino

Las actividades comenzaron el jueves 9 de julio a las 19, desde el Teatro Español de la ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, con la presentación del proyecto musical I.A.L.O., formado hace ya dos años en la ciudad de Vera (ubicada 70 kilómetros al sur de Reconquista).

El grupo, conformado por Lucas Zumoffen en guitarra y voz, Andrés Cimadamore en guitarra y coros, Gabriel Maidana en bajo y Esteban Escobar en batería, señaló que el nombre de la banda “tiene que ver con las siglas invisible a los ojos, y la temática del repertorio está en sintonía con la idea”.

El show comenzó con el tema propio de la banda, “Con qué fin”, y siguió con un clásico “Bajan”, de Luis Alberto Spinetta.

Luego siguió otro tema propio: “Y si no te puedo ver más” y posteriormente tocaron “Para vestirte hoy, de Lisandro Aristimuño; la balada instrumental “Desearía” y “Has corrido siempre sin parar”.

Los últimos temas fueron “ Despertar”, una versión eléctrica de “La maldita máquina de matar”, de Billy Bond y la Pesada del Rock & Roll; “Pídeme”, “La verdad” y para el final un cover de Divididos, “Soy quien no ha de morir”

Venado Tuerto: propuesta para chicos y grandes desde el sur

El jueves 9, a partir de las 22, se presentó en el Teatro Provincial Ideal, de Venado Tuerto, el espectáculo Pibit@s, una sucesión de canciones de la música popular Argentina y relatos que pintaron paisajes de infancia, donde el juego, el asombro, la fantasía, las injusticias y la esperanza, estuvieron presentes en esta bella propuesta.

El show se basó en textos del libro Pibit@s, de Mariano Carreras, quien leyó partes del mismo, junto a las ilustraciones de Ariel Bertolotti, quien para el show hizo las veces de guitarrista para acompañar a la cantante Evelín Pozzi, en un espectáculo que fue disfrutado por chicos y grandes.

Los textos fueron acompañados por versiones de “Plegaria para un niño dormido” (Luis Alberto Spinetta - Almendra, “Razón de vivir” (Víctor Heredia), “Regalitos” (Juan Quintero y Luna Monti), “El niño” (Sebastián Monk), Fragilidad (versión en castellano del tema de Sting), “Me asomo” (Olga Román y Juan Uria), “Se puede” (Teresa Parodi), “Una canción diferente” (Celeste Carballo) y “Peregrinos” (Dúo Coplanacu), que fueron agradecidas por cientos de personas que siguieron la transmisión vía streaming.

Rafaela: duelo de estilos en La Perla del Oeste

El viernes 10, desde las 20, como es ya una tradición del ciclo, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano de la ciudad de Rafaela -conocida como “La Perla del Oeste” ofreció dos propuestas artísticas. En esta ocasión fue el turno de la banda Falcone y posteriormente de la cantante Perla Farías.

Falcone es una banda beat y garage que recrea el sonido y el estilo de los años 60', inspirada en géneros musicales como el beat salvaje, merseybeat, garage y british invasion, según contaron sus integrantes.

Formada a fines de 2015, está integrada por Frankie Falcone (voz y guitara), Lenny Falcone (guitarra y coros), Luigi Falcone (batería y coros) y Tony Falcone (bajo).

Desde un extremo del escenario y en una transmisión en blanco y negro –como homenaje a los ritmos musicales– el show comenzó con “Vintage Ghost” y “Those Days” (ambos de Falcone) y siguió con la canción “When You Walk In The Room” (de Jackie DeShannon).

Luego fue el turno de otro tema de la banda, presentado en carácter de estreno: “I Told You The Truth” y continuaron con otro cover, “Will You Still Love Me”, de Goffin-King.

El show terminó con otros dos temas nuevos propios, ambos cantados en castellano: “¿No Ves Que Se Te Está Pasando El Tiempo?” y “No Me Persigas Más.

Y acto seguido se presentó la cantautora rafaelina Perla Farías. La artista, quien fue ganadora del certamen PreCosquín en 2009 y en 2013 obtuvo el certamen “Desde el Sur”, brindó un repertorio de base folclórica, con temas elegidos especialmente para el show. Junto a Emanuel Stampanone en guitarra y Samuel Villalba en percusión, el espectáculo comenzó con “Alfonsina y el mar”, del santafesino Ariel Ramírez, y siguió con “Deja la vida volar”, del chileno Víctor Jara.

Luego fue el turno de “El olvidado”, de Néstor Garnica; y cerró con “El Antigal”, de Ariel Petrochelli y Daniel Toro. Y como bis, nuevamente “El olvidado”.

Santa Fe: estilos para todos los gustos desde la capital

El viernes 10, desde las 21, se presentó en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo, de la ciudad de Santa Fe, la banda Crisálidas.

Nacida en Santo Tomé (ciudad ubicada 4 kilómetros al sur de la capital provincial), la banda está integrada por Manuel Orellana (batería, percusiones y voz); Mariano Pérez (bajo, programación y voz); Gonzalo Sapei (guitarras y voz); Emmanuel Tardivo (teclados, guitarra y voz), y Emiliano Bustos (visuales).

El show comenzó con “Camalote”, “Crisálidas”, “Deleitarme con tu sabor”, “Rakataka”, “Subversivo Estacional y finalizó con “Carne Cabaret”

Con una puesta en escena que mezcla elementos y diversos géneros musicales, luces que acompañan cada acorde y sonidos y voces que invitan a un viaje particular, la banda fusiona estilos cercanos al rock, el jazz y la música electrónica para ofrecer un interesante concierto.

Jazz brasileño

El sábado 11, a las 21, el Centro Cultural Paco Urondo fue escenario de un exquisito concierto en el cual la banda Sambei fusionó los ritmos de la samba, la bossa nova y el baio, entre otros ritmos brasileños, hacia el lado del jazz.

El grupo, integrado por Pablo Aristein (saxo y clarinete), Gerardo Aznar (guitarra), Matías Bruno (bajo), Gustavo Aznar (batería) y Pablo Díaz (piano), centró su estilo principalmente en la música de Brasil y mientras preparan lo que será su primer material discográfico, ofreció un concierto con temas fusionados entre la música latina y el jazz, que fue muy elogiado por los distintos canales donde se pudo ver el show en vivo.

El grupo comenzó su espectáculo con el tema “Río” y siguió con “Tarde De Chuva”, “No Na Garganta”, “Choro Pro Ze”, “Carinhoso”, “Bossa Antigua”, “Tenderly”, “Paca Tatu, Cotia Não”, “Brooklyn High” y “O Pato”.

Una selección de temas que fueron muy bien recibidos por personas que, vía streaming, disfrutaron del concierto desde distintos sitios del mundo.

Show dedicado a los más pequeños

El domingo 12, a las 18, se presentó en el Paco Urondo la banda Paquito. Formada por Cintia Amorela Bertolino, Franco Bongioanni, Gonzalo Díaz y Jorge Mockert, con la producción de Silvina Gavazza, el grupo nacido en la ciudad de Santa Fe en 2011, basó su espectáculo en su discro “Paquito y sus viajes por la Tierra y la Luna”, editado en 2014.

Mandarina Cantarina, el licenciado Tomate Verde, doctor Rataplaf y el profesor Chispita ofrecieron un espectáculo pensado para los más chicos pero que acerca a toda la familia.

Viajando virtualmente en compañía de Paquito, un loro curioso que le gusta recorrer todo el mundo, el grupo contó algunos de sus viajes al ritmo de las canciones “Pelota de Cuero”, “Florcita de mburucuyá, “Zorro colorado”, “O leaozinho”, “El gran soñador”, “La misteriosa”, “Mono pandillero” y “Chismeríos”, al rimo del chamamé, carnavalito, bossa nova, cumbia y rock.

Rosario: popurrí de estilos desde la Cuna de la Bandera

Murga A Cara Lavada

El viernes 10 de julio, desde las 22, se presentó en la Sala Lavardén, ubicada en Mendoza y Sarmiento, Rosario, el grupo vocal A Cara Lavada, que reversiona temas clásicos del cancionero popular argentino y latinoamericano, al estilo de la murga uruguaya.

Con su particular estilo de cara lavada y sin disfraces, recorrieron diferentes escenarios de la provincia de Santa Fe y distintos puntos del país y compartieron escenario con grandes artistas como Jorge Fandermole, Liliana Herrero, Ana Prada, Edu Pitufo Lombardo y Julián Benegas.

También se presentaron dos veces en el mítico escenario Atahualpa Yupanqui de la plaza Próspero Molina, en la catedral folclórica por excelencia del país, el festival de Cosquín.

La banda, integrada por Mateo Bussi, Mariano Panichelli, Guillermo Seifert, Diego Sidlik, Christian Oliver Zapata, Fernando Lingiardi, Ari Bussi, Franco Santandrea, Ignacio Aguirre y Gonzalo Zabala (dirección artística y arreglos vocales), presentó el espectáculo “Murga”.

Al ritmo de “Coplas de las orillas”, “Pan del agua”, el remixado entre “La casa de al lago”, “Cadáver Exquisito” y “A redoblar”, “Niebla del riachuelo”, “Preso en mi ciudad” y la zamba “Montando versos” (letra y música de Gonzalo Zavala). Siguieron con “Zapata se queda”, “Trem das onze”, “Hoy/Ayer”, una versión murguera de “Cuando”, de Jorge Fandermole, para finalizar con “Montando versos”.

Rock de la Chicago Argentina

El sábado 11, a las 22, subió al escenario de la Sala Lavardén la banda Kiss In Time. Formada por Gonza Martin en voz; Marcelo Barrera y Jota Schaad en guitarras; Tulio Giromini en batería y Fernando Varlet en bajo, aclararon que no forman parte de una banda tributo sino que se reúnen ocasionalmente, ya que integran otras agrupaciones, para interpretar covers de Kiss, banda a la que aman.

El concierto comenzó con “Love Gun”, y siguió con una seguidilla de clásicos de la mítica banda de rock norteamericana: “Take me”, “Ladies Room”, “Got to Choose”, “Firehouse”, “Dr. Love”, “Magic Touch”, “Hard Times”, “Shandi”, “God Of Thunder”, “Detroit”, “Black Diamond”, para terminar con “Let Me Go, Rock & Roll”,

Teatro desde el centro rosarino

Y el domingo 12, a las 22, Lavardén ofreció la obra de teatro “Un Sitio Frío”, basada en textos de Federico García Lorca, con fragmentos de 3 de sus emblemáticas obras: “Doña Rosita, la soltera o el lenguaje de las flores”, “Yerma” y “La casa de Bernarda Alba”.

Con dos actrices en escena (Florencia Crende e Inés Plebani), y los músicos Ramiro Nocelli (autor de la música original) en guitarra y Fermín Suárez, en contrabajo, bajo la dirección general de Alejandra Gómez, la obra se dividió en tres actos.

El primero comenzó con los sonidos del contrabajo y la guitarra, quienes a través de notas musicales, presentaron a las protagonistas de “Doña Rosita, la soltera o el lenguaje de flores”, quienes fueron citando textos de Doña Rosita en diferentes etapas de su vida, signada por el sufrimiento y la búsqueda de una salida a su pesar, salida que nunca encontraría.

En el segundo acto se pudieron ver escenas de “Yerma”, donde ambas actrices debaten sobre la lucha, deseo, perseverancia, ansias y miedos ante la ansiada maternidad de Yerma. Cambiando de roles, intercambian saberes y pesares sobre la posibilidad de ser madre.

Finalmente, en el último acto se ve a ambas actrices interpretando una parte de la obra “La casa de Bernarda Alba”, donde ambas actrices comienzan repitiendo que nadie podrá ingresar en su casa por luto. De diverso modo, ambas intentan liberarse de la opresión que sienten de parte de la sociedad.

Cañada de Gómez vibró al ritmo del 2x4

El domingo 12 a las 19, se presentó en la Casa del Bicentenario de la ciudad de Cañada de Gómez la Orquesta Municipal de Tango.

Fundada por el municipio en 2011, bajo el concepto de “Orquesta Escuela de Tango”, está integrada (desde sus inicios) por docentes y alumnos de la Escuela Municipal de música de la ciudad, que año a año van sumando a su repertorio temas instrumentales como cantados de la música popular argentina.

Actualmente, la formación está compuesta por violines, a cargo de Abel Celayes, María José Volentiera, Gabriel Rogani, Lorena Antinori y Simón Lagier (dirección de arcos); violonchelos: Gonzalo Pombo González y Valeria Mezzano; Federico Macat y Victoria Leguizamón en piano; Diego Ferreyra en contrabajo; los bandoneones a cargo de Cristian Gustafsson y Franco Massignani, la voz de Ezequiel Martez, bajo la dirección (y arreglos) de Cristian Gustafsson.

El repertorio elegido comenzó con el tema “Muñeca brava” (Luis Visca - Enrique Cadícamo) y continuó con Garúa (Aníbal Troilo - Enrique Cadícamo) y “La Yumba” (Osvaldo Pugliese).

El concierto siguió con “Danzarín” (Julián Plaza), “Nido Gaucho” (Carlos Di Sarli - Alberto Podestá), “Garufa” (Roberto Fontaina - Víctor Soliño), la milonga “Papá Baltasar (Sebastián Piana - Homero Manzi), y “Nocturna” (de Julián Plaza).

El tramo final del espectáculo contó con temas de Astor Piazzolla. El primero fue “El Gordo Triste” (Astor Piazzolla - Horacio Ferrer), “Libertango” (Astor Piazzolla), “Balada para un loco (Astor Piazzolla - Horacio Ferrer), para finalizar con “Lo que vendrá” (Astor Piazzolla).