La Seguimos en Vivo: un fin de semana con folclore, rock, blues y teatro

Entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto, la propuesta que lleva adelante el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, ofreció shows de música y teatro para que bandas y grupos culturales puedan seguir ofreciendo espectáculos durante la pandemia.

El ciclo, que se lleva a cabo sin público presencial y bajo el protocolo Covid-19 para artistas, permite que los shows puedan ser vistos por el sistema de streaming, en directo por 5RTV, el canal público, y las redes del Ministerio de Cultura de la Provincia.

Además, la iniciativa permite a los artistas usar un sistema de “gorra virtual” para monetizar sus shows, ya que el público puede adquirir tickets y así colaborar, aunque no es obligatorio.

Ritmos latinoamericanos y folklore desde Rafaela

El viernes 21 a las 20, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano de la Perla de Oeste volvió a ofrecer un doble programa a través de Protocolo Tumbao y Clave Folk.

En primer lugar subió al escenario del teatro ubicado en la ciudad cabecera del departamento Castellanos Protocolo Tumbao, agrupación formada por Laureano Vivas en bajo; Esteban Barci en guitarra y voz; Nicolas Curiotti en guitarra, y Martín Mendía y Martín Lopetegui en percusión.

La banda, que fusiona música latinoamericana, comenzó su show con la rumba “Hasta lo que no haga falta” y la chacarera “Si no se calla tu cantor”.

Luego siguieron con la cumbia "Soy Negro”; un tema nuevo: “Transformación”; el bolero “La vida pasa” y el candombe “Su propio Carnaval”. Y cerraron con la cumbia “Todo a mi alrededor” y el tema “El Pescador”, que incluyó un set de tambores.

Folclore y guitarras

Luego fue el turno de Clave Folk, conjunto vocal-instrumental de folklore de la ciudad de Rafaela, que cuenta con un disco grabado en 2016 y otro en pleno trabajo.

Comenzaron con “Imposible” (de Marcelo Mitre y Cuti Carabajal) y “Descreída” (La Moro). Luego fue el turno de un tema propio “Parte de mi” y siguieron con una exquisita versión de “Un pacto” (de Gustavo Cordera).

La última parte del show comenzó con otro tema propio: “Voy a buscarte” y luego fue el turno de “Quiero tu voz” (de Horacio Guaraní); “Arriba arriba” (de Néstor Miguel González) y la chacarera “De esas que te hacen llorar” (de Alfredo Rojas).

Santa Fe

Rock Punk desde el Paco Urondo

El viernes 21 a las 21, se presentó en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo de la ciudad de Santa Fe la banda “Los Gastro”.

Originaria de la ciudad capital de la provincia, allá por el 2003, está integrada por Maximiliano Schweizer, Juan Mussi, Nicolás Gaspoz, Matías Schweizer y Javier Almazán.

El concierto giró en torno a temas de sus tres discos. Comenzó con el tema “Avalancha”; y siguió con “Amigos zombies”; “Lunes”; Gran prix”; “Sobreestimulada” y “Borracha”.

Luego fue el turno de “Chocar”; la presentación del tema nuevo “Ojos grises”; “Mejor así”; “Mucho alcohol”; “Sobrevivientes”, para finalizar con “La victoria del oso”.

Rock y Pop santafesino

El sábado 22, desde las 21, el Paco Urondo recibió a “Coda”, banda de la ciudad de Santa Fe formada hace casi dos décadas, que ofreció un recital de temas propios, con música de rock y pop,

El grupo, formado por los músicos encargados de dar vida al proyecto fueron Martín Michlig en guitarra y voz líder; Luciano Pérez en guitarra líder y voz; Cristian Nicolet en bajo y voz; Matías Fabbro en teclados y voz y Damián Franzen en batería, comenzaron el show con el tema “Fantasmas”.

Luego siguieron con mucho rock, a través de “Tratando de olvidarte”; “1000 kilómetros”; “En sueños” y “Día y Noche”.

La segunda parte del show comenzó con “No digas”; el rockero “Fin de Juego” (tema que da título al primer disco de la banda y que, según contaron sus integrantes, su letra y música marcaron a fuego a Coda); “Prisión”; “Media pensión” y el final fue con el contundente “Inevitable Destino”.

Noche de blues

El domingo 23 de agosto, a las 21, se presentó una de las agrupaciones más reconocidas del blues a nivel nacional, con más de 20 años de trayectoria: “Santa Fe Blues Band”.

Jesús Titi Rolón (bajo y voz); Emmanuel Lecruit (guitarra); Nicolás Serrano (trompeta); Juan Bautista Walpen (batería) y Francisco Cechini (saxo y voz), brindaron un exquisito concierto.

El show comenzó con el tema “Cuestión de tiempo” (tema que le da título a su segundo disco); y siguió con “No”; y luego con un cover de “Just a Dream” (“Solo un sueño”, compuesto por el guitarrista Big Bill Broonzy).

El concierto continuó con dos temas nuevos: “Tu amor” y “Mañana”. Luego fue el turno de “El quinielero”; “No me voy”; “Amor programado”; y para el final dejaron dos covers, en primer lugar fue “El mojo”, de Muddy Waters y luego fue “No pibe”, de Javier Martínez (Manal).

Rosario vibró con el funk rock

Budajipis

El viernes 21 desde las 22, se presentó en Plataforma Lavardén la banda de Funk Rock “Budajipis”.

Integrada por Sofía Pasquinelli en guitarra y voz, José Sklate en bajo, Mauro Treffiló en batería, Leonardo Basabe en trombón y Melina Spizzirri en trombón y voz, el grupo cuenta con un repertorio que incluye temas propios (cantados e instrumentales) y covers de distintas bandas.

El concierto comenzó con “Josele 8”; “Chicho”; “Solo en tu cuerpo”; “Ohana”; “Fantasma”; “Cruela”; “Trombeatles” (una lograda versión de mix de temas de The Beatles); “No me mientas”; y el instrumental “Ave”.

Luego, la formación inicial del grupo (Pasquinelli, Sklate y Treffiló) interpretó “Disco Stu” y para finalizar, el grupo completo tocó “Boya disco” y “Ladijazz”.

Más rock desde el centro rosarino

El sábado 22 de agosto, a las 22 fue el turno de “Mula”, una banda de rock fuerte, nacida hace 2 años en la ciudad de Rosario, que ofreció melodías pegadizas con toques de rock, punk y grunge.

El grupo, integrado por Matías Huergo (bajo y voz), Maxo Giménez (guitarra y voz), Juan Manuel Oviedo (guitarra y coros) y Maximiliano Giannazzo (batería), comenzó su presentación con “Sin salida”.

Siguieron con una seguidilla de temas con base rockera, con claras semejanzas con Foo Fighters, una de las más reconocidas bandas de rock alternativo: “Hermandad”; “Sinfonía”, “All my life”; “Porqué?”, “Falsedad” y “Betóxico”.

Luego fue el turno de cover de “Little Sister”, de Queens of the Stone Age. El show continuó con otro tema propio: “Cada vez” y luego presentaron otro cover: “I Believe in Miracles”, de The Ramones.

Los últimos tres temas fueron “Siempre al 100”; una versión de “Breed”, de Nirvana y “Vienen por vos”, tema que da título a su primer EP.

Noche de teatro

La última presentación del fin de semana fue el domingo 23 de agosto, a las 22, con la obra de teatro “El arbolito rojo”, desde Plataforma Lavardén.

Con textos y dirección de Rody Bertol, la obra fue interpretada por Gisela Sogne, Alejandro Ghirlanda, Juan Nemirovsky, Natalia Trejo, María Eugenia Ledesma, Mariana Pevi, Germán Capomassi y Adrián Moriconi.

Un compendio de pequeñas historias, a veces lejanas y en otros momentos muy cercanas, contadas emotivamente en torno a un imaginario arbolito rojo. Se escucha el relato de sueños, visiones, fragmentos de vida y de la admiración de los protagonistas hacia otras personas de su entorno, fueron parte de la presentación de los integrantes del Centro Experimental Rosario Imagina.