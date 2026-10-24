Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón jugó un buen partido y consiguió un triunfazo ante Ciudad de Bolívar para volver a soñar

El equipo sabalero fue superior a su rival, salió decidido a buscar el partido y en el segundo tiempo, llegaron los goles de Ignacio Lago y Agustín Toledo para la victoria 2-0

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2026 · 23:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón venció a Ciudad de Bolívar.

Colón venció a Ciudad de Bolívar.

Colón se recuperó luego de dos empates consecutivos y obtuvo un gran triunfo en condición de visitante, superando por 2-0 a Ciudad de Bolívar con goles de Ignacio Lago y Agustín Toledo.

El equipo dirigido por Iván Delfino impuso condiciones y fue superior a su rival, justificando una victoria muy importante, que si bien lo mantiene 5°, le permite llegar a la última fecha con la expectativa de avanzar en la tabla.

Era clave volver al triunfo luego de dos empates y más teniendo en cuenta lo sucedido el último partido. Pero el equipo se recuperó del golpe ante Almirante Brown y jugó un partido muy serio para superar a un rival que cosechaba cuatro triunfos consecutivos.

Un primer tiempo aceptable, pero sin eficacia

Los primeros minutos del partido eran de ida y vuelta, ya que había espacios para atacar, dado que los dos equipos buscaban el arco rival.

Cuando se jugaban apenas 6' Franco García recibió una infracción que derivó en una lesión en el tobillo, por lo cual rápidamente pidió el cambio y a los 8' ingresó en su reemplazo Darío Sarmiento.

A los 11' Colón avisó con un buen desborde por derecha en el que Mauro Peinipil metió el centro atrás e Ignacio Lago dentro del área remató de derecha y la pelota fue controlada por Agustín Rufinetti.

El equipo dirigido por Iván Delfino jugaba en campo rival y el elenco local apostaba por la contra y con juego directo. Pero fallaba en los metros finales.

El que proponía era Colón y el que esperaba era Ciudad de Bolívar. La intención del conjunto rojinegro era saludable. A los 18' Lago ejecutó un tiro libre que se fue por encima del horizontal.

A los 23' Ciudad de Bolívar tuvo una chance clarísima, cuando Guillermo Sánchez, en posición dudosa le ganó en velocidad a Nicolás Thaller, pero quiso picar el balón y Tomás Giménez terminó tapando el remate y evitando el gol del equipo local.

Cuando se jugaban 25' Colón asoció juego con Darío Sarmiento e Ignacio Lago y el que finalizó la jugada fue Alan Bonansea quien remató al medio y atajó Rufinetti.

Y un minuto después, el que probó con un disparo de media distancia fue Lago y el balón se fue muy cerca del arco. Colón jugaba mejor que su rival, pero le faltaba contundencia.

El Sabalero continuaba jugando en campo rival y a los 36' llegó la acción más clara para abrir el marcador. Ignacio Lago desde la izquierda ejecutó un tiro libre que se estrelló en el travesaño.

Mientras que a los 44' el que intentó con un disparo desde afuera del área fue Agustín Toledo, pero el balón se fue por encima del horizontal.

Claramente fue superior Colón en el primer tiempo y mereció irse a los vestuarios ganando el partido, pero le faltó eficacia en el área rival y por eso la primera etapa finalizó igualada.

Colón lo definió en el complemento

En el inicio del segundo tiempo, Colón volvió a generar una chance concreta para abrir el marcador con un remate de Darío Sarmiento que se desvió en un jugador rival y la pelota se fue apenas por encima del horizontal.

Y a los 11' el que avisó fue Ciudad de Bolívar, cuando el delantero Guillermo Sánchez ganó de arriba en el área rojinegra y el cabezazo se fue al lado del caño derecho.

Pero a los 16', Julián Marcioni aceleró por izquierda, le ganó a su marcador y metió un centro perfecto, para que Ignacio Lago dentro del área cabeceara cruzado y estableciera el 1-0.

Era merecida la victoria del equipo sabalero que se había mostrado más ambicioso que su rival. En desventaja, Ciudad de Bolívar se vio obligado a adelantarse en el campo de juego.

A los 36' Facundo Castet evitó lo que era gol de Ciudad Bolívar, yendo al piso y tapando el remate de un futbolista rival. Colón retrocedía y el equipo local buscaba el empate.

Pero a los 44' el Sabalero definió el partido cuando Lago habilitó a Agustín Toledo quien remató al primer palo y ante la débil respuesta del arquero estableció el definitivo 2-0.

Así las cosas, Colón terminó justificando el resultado y obteniendo un triunfo clave a la hora de encarar la última fecha y el Reducido, ya que fue convicente en cuanto al juego y a la actitud.

Síntesis

Ciudad de Bolívar: 1-Agustín Rufinetti; 4-Agustín Paredes, 2-Axel Carrión, 6-Elías Martínez, 3-Federico Peralta; 7-Facundo Mucignat, 5-Tomás Guiacobini, 8-Nahuel Yeri, 11-Maximiliano Gutiérrez; 10-Alex Díaz, 9-Guillermo Sánchez. DT: Diego Funes.

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Thaller, 6-Federico Rasmussen, 3-Facundo Castet; 8-Franco García, 5-Federico Lértora, 7-Agustín Toledo, 10-Ignacio Lago; 11-Julián Marcioni, 9-Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Goles: ST 16' Ignacio Lago (C), 44' Agustín Toledo (C).

Cambios: PT 8' Darío Sarmiento x García (C), ST 0' Tobías Fernández x Mucignat (CB), Khalil Caraballo x Paredes (CB), 18' Emanuel Beltrán x Sarmiento (C), 23' Francisco Ilarregui x Guiacobini (CB), 31' Matías Muñoz x Lértora (C), 39' Jonathan Maciel x Sánchez (CB), Agustín Díaz x Gutiérrez (CB).

Amonestados: Paredes, Yeri, Mucignat, Carrión (CB), Toledo (C),

Árbitro: Lucas Cavallero.

Estadio: Eva Perón.

Colón Ciudad de Bolívar triunfo
Noticias relacionadas
Colón dio a conocer la lista de convocados.

Colón: la lista de convocados para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Colón buscará volver al triunfo visitando a Ciudad de Bolívar.

La estadística con la que Colón se ilusiona para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Colón viaja este viernes con equipo definido.

Colón viajó con equipo definido para visitar a Ciudad de Bolívar

colon busca una carta diferente: como le fue con franco garcia

Colón busca una carta diferente: cómo le fue con Franco García

Lo último

Ignacio Lago, figura en Colón: Siempre estuvimos convencidos de lo que hacemos

Ignacio Lago, figura en Colón: "Siempre estuvimos convencidos de lo que hacemos"

Marcioni se ilusiona con el Colón que apareció en Bolívar: Demostramos para qué estamos

Marcioni se ilusiona con el Colón que apareció en Bolívar: "Demostramos para qué estamos"

El aviso de Delfino: Ahora viene lo más lindo, donde se juegan cosas importantes

El aviso de Delfino: "Ahora viene lo más lindo, donde se juegan cosas importantes"

Último Momento
Ignacio Lago, figura en Colón: Siempre estuvimos convencidos de lo que hacemos

Ignacio Lago, figura en Colón: "Siempre estuvimos convencidos de lo que hacemos"

Marcioni se ilusiona con el Colón que apareció en Bolívar: Demostramos para qué estamos

Marcioni se ilusiona con el Colón que apareció en Bolívar: "Demostramos para qué estamos"

El aviso de Delfino: Ahora viene lo más lindo, donde se juegan cosas importantes

El aviso de Delfino: "Ahora viene lo más lindo, donde se juegan cosas importantes"

Castet, tras el triunfo de Colón: Nos hicimos protagonistas y mostramos personalidad

Castet, tras el triunfo de Colón: "Nos hicimos protagonistas y mostramos personalidad"

El uno por uno de Colón en la victoria ante Ciudad de Bolívar

El uno por uno de Colón en la victoria ante Ciudad de Bolívar

Ovación
Ignacio Lago, figura en Colón: Siempre estuvimos convencidos de lo que hacemos

Ignacio Lago, figura en Colón: "Siempre estuvimos convencidos de lo que hacemos"

Marcioni se ilusiona con el Colón que apareció en Bolívar: Demostramos para qué estamos

Marcioni se ilusiona con el Colón que apareció en Bolívar: "Demostramos para qué estamos"

Castet, tras el triunfo de Colón: Nos hicimos protagonistas y mostramos personalidad

Castet, tras el triunfo de Colón: "Nos hicimos protagonistas y mostramos personalidad"

De Paoli insiste: Me cuesta decir que me fue mal en Colón

De Paoli insiste: "Me cuesta decir que me fue mal en Colón"

Deportivo Madryn aplastó a San Telmo y sigue firme en el cuarto puesto

Deportivo Madryn aplastó a San Telmo y sigue firme en el cuarto puesto

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula