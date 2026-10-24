Colón jugó un buen partido y consiguió un triunfazo ante Ciudad de Bolívar para volver a soñar

El equipo sabalero fue superior a su rival, salió decidido a buscar el partido y en el segundo tiempo, llegaron los goles de Ignacio Lago y Agustín Toledo para la victoria 2-0

Colón se recuperó luego de dos empates consecutivos y obtuvo un gran triunfo en condición de visitante, superando por 2-0 a Ciudad de Bolívar con goles de Ignacio Lago y Agustín Toledo.

El equipo dirigido por Iván Delfino impuso condiciones y fue superior a su rival, justificando una victoria muy importante, que si bien lo mantiene 5°, le permite llegar a la última fecha con la expectativa de avanzar en la tabla.

Era clave volver al triunfo luego de dos empates y más teniendo en cuenta lo sucedido el último partido. Pero el equipo se recuperó del golpe ante Almirante Brown y jugó un partido muy serio para superar a un rival que cosechaba cuatro triunfos consecutivos.

Un primer tiempo aceptable, pero sin eficacia

Los primeros minutos del partido eran de ida y vuelta, ya que había espacios para atacar, dado que los dos equipos buscaban el arco rival.

Cuando se jugaban apenas 6' Franco García recibió una infracción que derivó en una lesión en el tobillo, por lo cual rápidamente pidió el cambio y a los 8' ingresó en su reemplazo Darío Sarmiento.

A los 11' Colón avisó con un buen desborde por derecha en el que Mauro Peinipil metió el centro atrás e Ignacio Lago dentro del área remató de derecha y la pelota fue controlada por Agustín Rufinetti.

El equipo dirigido por Iván Delfino jugaba en campo rival y el elenco local apostaba por la contra y con juego directo. Pero fallaba en los metros finales.

El que proponía era Colón y el que esperaba era Ciudad de Bolívar. La intención del conjunto rojinegro era saludable. A los 18' Lago ejecutó un tiro libre que se fue por encima del horizontal.

A los 23' Ciudad de Bolívar tuvo una chance clarísima, cuando Guillermo Sánchez, en posición dudosa le ganó en velocidad a Nicolás Thaller, pero quiso picar el balón y Tomás Giménez terminó tapando el remate y evitando el gol del equipo local.

Cuando se jugaban 25' Colón asoció juego con Darío Sarmiento e Ignacio Lago y el que finalizó la jugada fue Alan Bonansea quien remató al medio y atajó Rufinetti.

Y un minuto después, el que probó con un disparo de media distancia fue Lago y el balón se fue muy cerca del arco. Colón jugaba mejor que su rival, pero le faltaba contundencia.

El Sabalero continuaba jugando en campo rival y a los 36' llegó la acción más clara para abrir el marcador. Ignacio Lago desde la izquierda ejecutó un tiro libre que se estrelló en el travesaño.

Mientras que a los 44' el que intentó con un disparo desde afuera del área fue Agustín Toledo, pero el balón se fue por encima del horizontal.

Claramente fue superior Colón en el primer tiempo y mereció irse a los vestuarios ganando el partido, pero le faltó eficacia en el área rival y por eso la primera etapa finalizó igualada.

Colón lo definió en el complemento

En el inicio del segundo tiempo, Colón volvió a generar una chance concreta para abrir el marcador con un remate de Darío Sarmiento que se desvió en un jugador rival y la pelota se fue apenas por encima del horizontal.

Y a los 11' el que avisó fue Ciudad de Bolívar, cuando el delantero Guillermo Sánchez ganó de arriba en el área rojinegra y el cabezazo se fue al lado del caño derecho.

Pero a los 16', Julián Marcioni aceleró por izquierda, le ganó a su marcador y metió un centro perfecto, para que Ignacio Lago dentro del área cabeceara cruzado y estableciera el 1-0.

"Nacho Lago"



Por el gol del jugador de Colón ante Ciudad Bolívar. pic.twitter.com/9cch9PmGJy — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 25, 2026

Era merecida la victoria del equipo sabalero que se había mostrado más ambicioso que su rival. En desventaja, Ciudad de Bolívar se vio obligado a adelantarse en el campo de juego.

A los 36' Facundo Castet evitó lo que era gol de Ciudad Bolívar, yendo al piso y tapando el remate de un futbolista rival. Colón retrocedía y el equipo local buscaba el empate.

Pero a los 44' el Sabalero definió el partido cuando Lago habilitó a Agustín Toledo quien remató al primer palo y ante la débil respuesta del arquero estableció el definitivo 2-0.

"Agustín Toledo"



Por el gol del jugador de Colón para definir el partido ante Ciudad Bolívar. pic.twitter.com/JFlpLrgfcB — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 25, 2026

Así las cosas, Colón terminó justificando el resultado y obteniendo un triunfo clave a la hora de encarar la última fecha y el Reducido, ya que fue convicente en cuanto al juego y a la actitud.

Síntesis

Ciudad de Bolívar: 1-Agustín Rufinetti; 4-Agustín Paredes, 2-Axel Carrión, 6-Elías Martínez, 3-Federico Peralta; 7-Facundo Mucignat, 5-Tomás Guiacobini, 8-Nahuel Yeri, 11-Maximiliano Gutiérrez; 10-Alex Díaz, 9-Guillermo Sánchez. DT: Diego Funes.

Colón: 1-Tomás Giménez; 4-Mauro Peinipil, 2-Nicolás Thaller, 6-Federico Rasmussen, 3-Facundo Castet; 8-Franco García, 5-Federico Lértora, 7-Agustín Toledo, 10-Ignacio Lago; 11-Julián Marcioni, 9-Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Goles: ST 16' Ignacio Lago (C), 44' Agustín Toledo (C).

Cambios: PT 8' Darío Sarmiento x García (C), ST 0' Tobías Fernández x Mucignat (CB), Khalil Caraballo x Paredes (CB), 18' Emanuel Beltrán x Sarmiento (C), 23' Francisco Ilarregui x Guiacobini (CB), 31' Matías Muñoz x Lértora (C), 39' Jonathan Maciel x Sánchez (CB), Agustín Díaz x Gutiérrez (CB).

Amonestados: Paredes, Yeri, Mucignat, Carrión (CB), Toledo (C),

Árbitro: Lucas Cavallero.

Estadio: Eva Perón.