La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

La inflación interanual se ubicó en 32,8%, con aumentos también en vivienda, educación y salud, de acuerdo al informe oficial del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos

La inflación en la provincia de Santa Fe fue del 2,4% en noviembre , según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) . Con este registro, el acumulado de los primeros once meses de 2025 alcanzó el 29,7% , mientras que la variación interanual se ubicó en el 32,8% .

El dato confirma una desaceleración del ritmo inflacionario en comparación con los picos registrados durante 2023 y comienzos de 2024, aunque persisten presiones en rubros clave del consumo cotidiano.

Los rubros que más aumentaron en noviembre

Durante noviembre, los mayores incrementos se dieron en Atención médica y gastos para la salud, con una suba del 3,1%, Vivienda y servicios básicos (3%) y Transporte y comunicaciones (3%).

El capítulo Alimentos y bebidas registró un aumento del 2,6%, con un fuerte impacto en el nivel general del índice.

En términos de incidencia, Alimentos y bebidas fue el rubro que más empujó la inflación mensual, aportando 0,86 puntos porcentuales, seguido por Transporte y comunicaciones (0,62 puntos) y Vivienda y servicios básicos (0,32 puntos).

Carnes y frutas, entre los mayores aumentos

Dentro del rubro Alimentos, el informe del IPEC señala subas significativas en carnes, que aumentaron 5,5% en el mes, y en frutas, con un alza del 8,1%. En contrapartida, las verduras mostraron una baja del 5%, lo que moderó el impacto total.

Entre los precios relevados se destacaron fuertes incrementos en cortes de carne vacuna como asado, paleta y cuadril, además de aumentos en productos frescos como banana, manzana, papa y cebolla. Por el contrario, el tomate redondo registró una caída pronunciada respecto de octubre.

Inflación interanual: vivienda y educación, los rubros más afectados

En la comparación interanual, Vivienda y servicios básicos encabezó los aumentos con una suba del 58,6%, seguida por Educación, que acumuló un 50,9%, y Alimentos y bebidas, con un incremento del 34,5%.

Pese a estos números, el IPC de noviembre ratifica una tendencia de menor inflación mensual a lo largo de 2025 en la provincia, en línea con el comportamiento observado en los últimos meses.

Informe completo:

