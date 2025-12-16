Uno Santa Fe | Santa Fe | Inflación

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

La inflación interanual se ubicó en 32,8%, con aumentos también en vivienda, educación y salud, de acuerdo al informe oficial del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos

16 de diciembre 2025 · 09:33hs
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa
La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

La inflación en la provincia de Santa Fe fue del 2,4% en noviembre, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). Con este registro, el acumulado de los primeros once meses de 2025 alcanzó el 29,7%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 32,8%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IPECSantaFe/status/2000879954733785508&partner=&hide_thread=false

El dato confirma una desaceleración del ritmo inflacionario en comparación con los picos registrados durante 2023 y comienzos de 2024, aunque persisten presiones en rubros clave del consumo cotidiano.

Los rubros que más aumentaron en noviembre

Durante noviembre, los mayores incrementos se dieron en Atención médica y gastos para la salud, con una suba del 3,1%, Vivienda y servicios básicos (3%) y Transporte y comunicaciones (3%).

El capítulo Alimentos y bebidas registró un aumento del 2,6%, con un fuerte impacto en el nivel general del índice.

En términos de incidencia, Alimentos y bebidas fue el rubro que más empujó la inflación mensual, aportando 0,86 puntos porcentuales, seguido por Transporte y comunicaciones (0,62 puntos) y Vivienda y servicios básicos (0,32 puntos).

Carnes y frutas, entre los mayores aumentos

Dentro del rubro Alimentos, el informe del IPEC señala subas significativas en carnes, que aumentaron 5,5% en el mes, y en frutas, con un alza del 8,1%. En contrapartida, las verduras mostraron una baja del 5%, lo que moderó el impacto total.

Entre los precios relevados se destacaron fuertes incrementos en cortes de carne vacuna como asado, paleta y cuadril, además de aumentos en productos frescos como banana, manzana, papa y cebolla. Por el contrario, el tomate redondo registró una caída pronunciada respecto de octubre.

Inflación interanual: vivienda y educación, los rubros más afectados

En la comparación interanual, Vivienda y servicios básicos encabezó los aumentos con una suba del 58,6%, seguida por Educación, que acumuló un 50,9%, y Alimentos y bebidas, con un incremento del 34,5%.

Pese a estos números, el IPC de noviembre ratifica una tendencia de menor inflación mensual a lo largo de 2025 en la provincia, en línea con el comportamiento observado en los últimos meses.

Informe completo:

IPCSF-1125

• LEER MÁS: Tarifas, combustibles y gastos de vivienda impulsaron suba de la inflación: 2.5% en noviembre, la más alta desde mayo

Inflación Santa Fe Ipec noviembre
Noticias relacionadas
Hoy el Indec dará a conocer el número de la inflación

El Indec difunde hoy el dato de inflación: de cuánto fue en noviembre

Jubilaciones, bono y aguinaldo de Ansés

Ansés: de cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025 con el bono y el aguinaldo

Los trabajadores, por los bajos ingresos deben recurrir al pluriempleo

Insuficiencia de ingresos laborales: "trabajadores pobres" en Argentina

poletti promulgo la reforma del regimen jubilatorio municipal: que cambios introduce y cuando entra en vigencia

Poletti promulgó la reforma del régimen jubilatorio municipal: qué cambios introduce y cuándo entra en vigencia

Lo último

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

Del Sel: El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Último Momento
La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

La inflación de noviembre en la provincia de Santa Fe fue del 2,4%, con fuertes subas en carnes y frutas

Del Sel: El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón

Del Sel: "El sueño del hincha de Unión es un campeonato porque también lo logró Colón"

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Colón avanzó a paso firme para sumar a Tiago Cravero

Unión volverá a Montevideo: pretemporada internacional y Serie Río de la Plata en la hoja de ruta

Unión volverá a Montevideo: pretemporada internacional y Serie Río de la Plata en la hoja de ruta

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Ovación
Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: Gusta mucho

Pulga Rodríguez, entre la salida de Colón y el rumor que divide Tucumán: "Gusta mucho"

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

Los curiosos lugares que ocupan Colón y Unión en el ranking de la Conmebol

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

San Juan fue sede del Campeonato República de infantiles y menores de natación

Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

Matías Budiño, segundo refuerzo de Colón, llega a Santa Fe para firmar su contrato

El Chelsea de Enzo Fernández busca avanzar a semis de la Carabao Cup ante el Cardiff

El Chelsea de Enzo Fernández busca avanzar a semis de la Carabao Cup ante el Cardiff

Policiales
Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Cayó un delincuente de Cañada de Gómez tras un seguimiento policial desde Santa Fe hasta Córdoba

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Policías del Comando Radioeléctrico salvaron a un bebé que había dejado de respirar

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026