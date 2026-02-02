Toledo, a un paso de firmar en Colón: "Que el hincha esté tranquilo porque el grupo está unido"

Agustín Toledo ya dio el paso clave para transformarse en nuevo jugador de Colón . El mediocampista cumplió con la revisión médica en Santa Fe y, si no surge ningún inconveniente administrativo, firmará su contrato en las próximas horas para incorporarse al equipo que afrontará la temporada en la Primera Nacional.

El futbolista no escondió su entusiasmo por este nuevo desafío . “Bien, con mucha ilusión de estar en Colón. Vine para hacer los estudios y ya concretar la firma. Por suerte todo se dio rápido”, expresó apenas finalizados los chequeos médicos. Además, reveló que el interés no fue improvisado . “Ya habíamos hablado hace tiempo y por suerte se pudo dar. Colón se interesó en mí y cuando eso pasa uno analiza la institución: es un club grande”, sostuvo.

Toledo también valoró el contacto directo con el entrenador rojinegro. “Hablé con Medrán, me contó cómo trabaja y me interesó la metodología. Es un club grande y siempre interesa un club como Colón”, explicó. En la misma línea, remarcó que el armado del plantel tiene una idea clara detrás. “El técnico ya viene del año pasado, entiendo que la idea ya la tiene y que fue buscando jugadores bajo una misma idea”, analizó.

Características de juego y experiencia

A la hora de definirse dentro de la cancha, prefirió la cautela. “No me gusta hablar mucho del tipo de jugador que soy, me interesa hablarlo en la cancha. Soy un volante más posicional, de ir de área a área”, describió. También dejó en claro que llega preparado para el desafío de la categoría. “El fútbol en la B es mucho más friccionado, está más permitida la fricción, pero vengo preparado, conozco la categoría y espero poder brindar lo mejor de mí”, aseguró.

El mediocampista contó que ya tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros. “Esta mañana estuve con el grupo y, por más que sea un grupo nuevo, hay mucha buena onda, hay mucha unión y eso es una base fundamental para lograr grandes cosas”, destacó. Por último, dejó un mensaje directo para la gente sabalera: “Que el hincha de Colón esté tranquilo porque el grupo está unido. Todos quieren que Colón vuelva a donde se merece, que es la Primera División. Vamos a entregar todo para tener un buen año y cumplir el objetivo”.