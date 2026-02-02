¿Por qué habrá un minuto de silencio en el partido entre Unión y Gimnasia de Mendoza?

La AFA dispuso un minuto de silencio en todos los partidos de la fecha, inclusive en el partido entre Unión y Gimnasia de Mendoza, tras la muerte de un joven árbitro.

La noticia sacudió al fútbol argentino y tendrá su reflejo directo en Santa Fe. Antes del inicio del partido entre Unión y Gimnasia de Mendoza , el estadio 15 de Abril quedará en silencio por un motivo que excede lo deportivo: el homenaje al árbitro Emanuel Leguizamón , fallecido trágicamente en un accidente vial.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que en todos los encuentros de la jornada se realizará un minuto de silencio en memoria del joven juez pampeano, quien perdió la vida en un siniestro de tránsito ocurrido en la Ruta Nacional 3 , en la Patagonia. La medida impacta de lleno en el duelo entre Unión y Gimnasia de Mendoza , ya que explicará el clima de recogimiento que se vivirá instantes antes del pitazo inicial en el estadio rojiblanco.

Quién era Emanuel Leguizamón

Leguizamón tenía 24 años y era considerado una de las promesas del arbitraje argentino. Se había formado en la Liga Cultural de Santa Rosa y, tras años de preparación, había alcanzado recientemente el rango de árbitro profesional de AFA, un paso clave en su carrera. Tiempo atrás, al recibir esa designación, había compartido su emoción públicamente: “Llegó el día más esperado. Soy árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino”, escribió. También había dejado en claro su gran anhelo: “Sueño con dirigir un Mundial”.

Su proyección era seguida de cerca en el ambiente arbitral del interior. Dirigía torneos federales y sumaba experiencia en competencias de mayor exigencia, destacándose por un perfil sereno, firme y de bajo protagonismo, cualidades muy valoradas en su rol. Horas antes del trágico hecho, había estado vinculado a una designación oficial, cumpliendo con las habituales y extensas distancias que deben recorrer muchos jueces del interior del país para ejercer su profesión.

El homenaje que se verá en Unión vs Gimnasia (M)

Por disposición oficial, el 15 de Abril será uno de los escenarios donde se realizará el homenaje. Jugadores, cuerpos técnicos, árbitros e hinchas compartirán ese instante de respeto absoluto antes del inicio del encuentro. El minuto de silencio en Unión–Gimnasia de Mendoza no será un protocolo más: representará el reconocimiento del fútbol argentino a un joven profesional que estaba dando sus primeros pasos en el plano grande y cuyo sueño quedó inconcluso demasiado pronto.