Clima en Santa Fe: jornada muy calurosa para este lunes con lluvias y tormentas en camino El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días 16 de marzo 2026 · 07:39hs

José Busiemi

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, húmeda y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 22.5° y se espera que la máxima alcance los 38°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son inestables. En el día de la fecha, las masas de aire adoptan una configuración en la cual se mantiene el predominio en el ingreso de aire cálido mientras que por la región central del país comienza a observarse el arribo de un sistema frío, el cual llegaría a nuestra región durante el mediodía o la tarde de mañana martes. Esta situación permite que las condiciones se mantengan inestables, con nubosidad en gradual aumento a partir de la tarde/noche de hoy, con temperaturas en gradual aumento y posibles lluvias de variadas intensidades, no descartándose eventos localmente más intensos o tormentas aisladas.

Martes con cielo despejado, con nubosidad en aumento durante la jornada. Condiciones inestables con probabilidad de lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos eventos localmente más intensos o tormentas aisladas. Temperaturas en ascenso cambio en las mínimas, 25º y descenso de las máximas, 33º. Vientos moderados a regulares predominando del sector norte, rotando al oeste/noreste y luego al sur con ráfagas.

En tanto para el miércoles se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales. Condiciones relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas de la jornada. Temperaturas en descenso: mínima 20º y máxima 28º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/sureste, rotando al este/sureste. Por último, jueves mayormente despejado, con nubosidad variable por momento sy condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima 20º y máxima 29º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al este. • LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe