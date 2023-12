Quién es la médica santafesina e hija de un exjugador de Colón que es parte del nuevo Gran Hermano

Señaló que su sueño es formar parte de los medios de comunicación. Además, remarcó que tiene una pasión oculta: “Disfruto mucho de subir fotos hot”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGranHermanoAr%2Fstatus%2F1734406864102723937&partner=&hide_thread=false Así ingresa CATALINA a la casa y se convierte en una jugadora de #GranHermano



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/jfgsiO9t2o — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 12, 2023

“Soy muy botinera. Básicamente salí en su momento con todo el plantel de Talleres y de Belgrano a la vez, también con un campeón del mundo”, comunicó Catalina para sorpresa de los usuarios de las redes sociales, que empezaron a querer adivinar quién formó parte del pasado de la joven.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FporqueTTarg%2Fstatus%2F1734406886651269504&partner=&hide_thread=false "Cuti Romero":



Porque teorizan que Catalina, la nueva participante de Gran Hermano, estuvo con el defensor del Tottenham.



Esto se debe a que estuvo con jugadores de Belgrano y confesó haber salido con un campeón del mundo. pic.twitter.com/CBAvzQ88oE — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTarg) December 12, 2023

Acerca de cómo será su comportamiento dentro de la casa, Catalina Gorostidi cerró: “Me molesta mucho la injusticia. Soy muy justiciera y no careteo nada. Lo que me molesta, lo digo. Si hay que hacer voy a ir a la yugular, no me importa nada”.