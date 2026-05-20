Aumentan los casos de influenza A en internados y crece la preocupación por la leptospirosis y la psitacosis en Santa Fe

El Ministerio de Salud advirtió un fuerte aumento de casos por infecciones respiratorias. También preocupan la suba de psitacosis y los fallecimientos por leptospirosis en la provincia

Santa Fe: aumentan los casos de gripe A y piden reforzar la vacunación antigripal

La provincia de Santa Fe atraviesa un incremento sostenido de enfermedades respiratorias y zoonóticas, según reveló el último informe epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 18 de 2026 difundido por el Ministerio de Salud provincial.

El dato más relevante del reporte es el fuerte avance de la Influenza A , que ya representa el principal virus respiratorio detectado en pacientes internados por infecciones respiratorias agudas graves ( IRAG ).

De acuerdo al informe oficial, durante las últimas semanas los casos de Influenza A crecieron de manera acelerada: en la SE18 aumentaron un 40% respecto de la semana anterior y un 91% en comparación con la SE16.

Además, en la última semana epidemiológica, el virus explicó el 84% de los casos positivos detectados en personas internadas por cuadros respiratorios.

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Más de 11.000 notificaciones por infecciones respiratorias

El Ministerio de Salud informó que entre la SE1 y la SE18 de 2026 se registraron 11.368 notificaciones de IRAG en pacientes internados, de las cuales 235 tuvieron confirmación viral.

Entre los virus detectados aparecen:

Adenovirus: 68 casos

68 casos Influenza A: 65 casos

65 casos SARS-CoV-2: 61 casos

61 casos Parainfluenza: 19 casos

19 casos Virus Sincicial Respiratorio: 14 casos

En paralelo, la provincia confirmó cinco casos de Influenza A(H3N2) subclado J.2.4.1(K), aunque todos evolucionaron favorablemente.

Desde la cartera sanitaria señalaron que, si bien el aumento todavía no alcanza niveles similares a años anteriores, la circulación viral obliga a reforzar medidas preventivas, especialmente la vacunación antigripal en grupos de riesgo.

Leptospirosis: dos muertes en 2026

Otro de los puntos de preocupación sanitaria es la situación de la leptospirosis en Santa Fe.

En lo que va del año se notificaron 403 casos, de los cuales 40 fueron confirmados o clasificados como probables. Además, el informe confirmó dos fallecimientos asociados a la enfermedad: hombres de 29 y 41 años oriundos de los departamentos General Obligado y La Capital.

La enfermedad, transmitida principalmente por contacto con agua o ambientes contaminados por orina de roedores, presenta una elevada tasa de internación: más del 50% de los casos requirió hospitalización.

Psitacosis: fuerte aumento de casos

El reporte epidemiológico también advirtió sobre el crecimiento de la psitacosis, enfermedad transmitida por aves.

Durante 2026 ya se registraron 48 casos confirmados o probables, superando ampliamente los números de años anteriores.

Los departamentos con más contagios son:

Rosario: 25 casos

25 casos La Capital: 16 casos

16 casos San Lorenzo: 4 casos

Además, el 83% de los pacientes afectados necesitó internación, principalmente por cuadros de neumonía.

Dengue: sólo dos casos importados

A diferencia de otros años, la situación del dengue en Santa Fe permanece controlada.

Durante la temporada 2025-2026 se notificaron 1.332 casos sospechosos, aunque únicamente se confirmaron dos casos importados: uno proveniente de Maldivas y otro de Brasil.

También se notificó un solo caso probable de chikungunya relacionado con antecedentes de viaje.

Desde el Ministerio de Salud insistieron en mantener las medidas de prevención, la vigilancia epidemiológica y la consulta temprana ante síntomas compatibles con enfermedades respiratorias o febriles.

El informe completo

INFORME_EPIDEMIOLOGICO_SE18_2026

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