Uno Santa Fe | Santa Fe | influenza

Aumentan los casos de influenza A en internados y crece la preocupación por la leptospirosis y la psitacosis en Santa Fe

El Ministerio de Salud advirtió un fuerte aumento de casos por infecciones respiratorias. También preocupan la suba de psitacosis y los fallecimientos por leptospirosis en la provincia

20 de mayo 2026 · 08:32hs
Santa Fe: aumentan los casos de gripe A y piden reforzar la vacunación antigripal 

gentileza IA

Santa Fe: aumentan los casos de gripe A y piden reforzar la vacunación antigripal 

La provincia de Santa Fe atraviesa un incremento sostenido de enfermedades respiratorias y zoonóticas, según reveló el último informe epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 18 de 2026 difundido por el Ministerio de Salud provincial.

El dato más relevante del reporte es el fuerte avance de la Influenza A, que ya representa el principal virus respiratorio detectado en pacientes internados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

De acuerdo al informe oficial, durante las últimas semanas los casos de Influenza A crecieron de manera acelerada: en la SE18 aumentaron un 40% respecto de la semana anterior y un 91% en comparación con la SE16.

Además, en la última semana epidemiológica, el virus explicó el 84% de los casos positivos detectados en personas internadas por cuadros respiratorios.

influenza gripe fiebre termometro
Santa Fe: aumentan los casos de gripe A y piden reforzar la vacunación antigripal

Santa Fe: aumentan los casos de gripe A y piden reforzar la vacunación antigripal

Más de 11.000 notificaciones por infecciones respiratorias

El Ministerio de Salud informó que entre la SE1 y la SE18 de 2026 se registraron 11.368 notificaciones de IRAG en pacientes internados, de las cuales 235 tuvieron confirmación viral.

Entre los virus detectados aparecen:

  • Adenovirus: 68 casos
  • Influenza A: 65 casos
  • SARS-CoV-2: 61 casos
  • Parainfluenza: 19 casos
  • Virus Sincicial Respiratorio: 14 casos

En paralelo, la provincia confirmó cinco casos de Influenza A(H3N2) subclado J.2.4.1(K), aunque todos evolucionaron favorablemente.

Desde la cartera sanitaria señalaron que, si bien el aumento todavía no alcanza niveles similares a años anteriores, la circulación viral obliga a reforzar medidas preventivas, especialmente la vacunación antigripal en grupos de riesgo.

Leptospirosis: dos muertes en 2026

Otro de los puntos de preocupación sanitaria es la situación de la leptospirosis en Santa Fe.

En lo que va del año se notificaron 403 casos, de los cuales 40 fueron confirmados o clasificados como probables. Además, el informe confirmó dos fallecimientos asociados a la enfermedad: hombres de 29 y 41 años oriundos de los departamentos General Obligado y La Capital.

La enfermedad, transmitida principalmente por contacto con agua o ambientes contaminados por orina de roedores, presenta una elevada tasa de internación: más del 50% de los casos requirió hospitalización.

Psitacosis: fuerte aumento de casos

El reporte epidemiológico también advirtió sobre el crecimiento de la psitacosis, enfermedad transmitida por aves.

Durante 2026 ya se registraron 48 casos confirmados o probables, superando ampliamente los números de años anteriores.

Los departamentos con más contagios son:

  • Rosario: 25 casos
  • La Capital: 16 casos
  • San Lorenzo: 4 casos

Además, el 83% de los pacientes afectados necesitó internación, principalmente por cuadros de neumonía.

Dengue: sólo dos casos importados

A diferencia de otros años, la situación del dengue en Santa Fe permanece controlada.

Durante la temporada 2025-2026 se notificaron 1.332 casos sospechosos, aunque únicamente se confirmaron dos casos importados: uno proveniente de Maldivas y otro de Brasil.

También se notificó un solo caso probable de chikungunya relacionado con antecedentes de viaje.

Desde el Ministerio de Salud insistieron en mantener las medidas de prevención, la vigilancia epidemiológica y la consulta temprana ante síntomas compatibles con enfermedades respiratorias o febriles.

El informe completo

INFORME_EPIDEMIOLOGICO_SE18_2026

• LEER MÁS: Tratamientos oncológicos, medicamentos de alto costo y de salud sexual: Nación redujo "un 60% los envíos a Santa Fe"

influenza casos Santa Fe internaciones
Noticias relacionadas
La conmovedora versión del clásico de Oasis “Stop Crying Your Heart Out” también tocó el corazón del díscolo cantante de Oasis

Liam Gallagher elogió a alumnos santafesinos por una emotiva versión de Oasis: "Biblical"

Los sectores industriales más golpeados fueron maquinaria agrícola, automotriz y molienda de soja.

Fuerte caída de la industria en Santa Fe: la producción se desplomó 14,9% y crece la preocupación empresarial

Se pudo disfrutarde distintos eventos en la ciudad este fin de semana largo

Tres ciudades de Santa Fe en el ranking mundial de congresos por turismo

Cómo serán los festejos por el 25 de Mayo en Santa Fe: desfile, tedeum y gala patriótica

Cómo serán los festejos por el 25 de Mayo en Santa Fe: desfile, tedeum y gala patriótica

Lo último

La investigadora de la UNL, Raquel Chan, ganó un nuevo premio: del exilio en su juventud al reconocimiento por su aporte en biotecnología agrícola

La investigadora de la UNL, Raquel Chan, ganó un nuevo premio: del exilio en su juventud al reconocimiento por su aporte en biotecnología agrícola

Ciancio, sobre la compra de medicamentos : Hacemos malabares presupuestarios ante los recortes de Nación

Ciancio, sobre la compra de medicamentos : "Hacemos malabares presupuestarios ante los recortes de Nación"

Navone dio otro golpe en Ginebra y sigue encendido de cara a Roland Garros

Navone dio otro golpe en Ginebra y sigue encendido de cara a Roland Garros

Último Momento
La investigadora de la UNL, Raquel Chan, ganó un nuevo premio: del exilio en su juventud al reconocimiento por su aporte en biotecnología agrícola

La investigadora de la UNL, Raquel Chan, ganó un nuevo premio: del exilio en su juventud al reconocimiento por su aporte en biotecnología agrícola

Ciancio, sobre la compra de medicamentos : Hacemos malabares presupuestarios ante los recortes de Nación

Ciancio, sobre la compra de medicamentos : "Hacemos malabares presupuestarios ante los recortes de Nación"

Navone dio otro golpe en Ginebra y sigue encendido de cara a Roland Garros

Navone dio otro golpe en Ginebra y sigue encendido de cara a Roland Garros

Caso Villagoiz: buscan a un cuarto sospechoso del crimen y el fiscal descartó un ajuste de cuentas

Caso Villagoiz: buscan a un cuarto sospechoso del crimen y el fiscal descartó un ajuste de cuentas

Caro, tras la firma de Lago: Nunca pensó irse libre de Colón

Caro, tras la firma de Lago: "Nunca pensó irse libre de Colón"

Ovación
Nacho Lago y un vínculo que va más allá de una firma: Me siento pleno en Colón

Nacho Lago y un vínculo que va más allá de una firma: "Me siento pleno en Colón"

Caro, tras la firma de Lago: Nunca pensó irse libre de Colón

Caro, tras la firma de Lago: "Nunca pensó irse libre de Colón"

Unión ya mira de reojo: Talleres y Atlético Tucumán definen un posible rival en Copa Argentina

Unión ya mira de reojo: Talleres y Atlético Tucumán definen un posible rival en Copa Argentina

Unión pegó primero ante Atlético Paraná en la Copa Túnel Subfluvial

Unión pegó primero ante Atlético Paraná en la Copa Túnel Subfluvial

Torneo Apertura A1: gran victoria de Gimnasia en el Félix Colombo

Torneo Apertura A1: gran victoria de Gimnasia en el Félix Colombo

Policiales
Balearon a un hombre en barrio Barranquitas: tiene fractura de fémur y una bala alojada en el tobillo

Balearon a un hombre en barrio Barranquitas: tiene fractura de fémur y una bala alojada en el tobillo

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira ¡Ustedes mandan!

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira "¡Ustedes mandan!"