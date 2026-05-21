Con la llegada del frío, resulta indispensable adoptar medidas de prevención dentro del hogar. Mantener los ambientes ventilados y controlar el correcto funcionamiento de los artefactos de calefacción son acciones fundamentales para evitar accidentes graves y cuidar la salud de toda la familia.
Llegó el frío: recomendaciones claves para revisar la calefacción del hogar y prevenir el monóxido de carbono
Ante la llegada del frío, se difundieron pautas de prevención fundamentales para evitar intoxicaciones y garantizar ambientes seguros
21 de mayo 2026 · 08:34hs
Claves y recomendaciones para un hogar seguro
- Control de ventilación: Permitir siempre el ingreso de aire desde el exterior y asegurar de que las rejillas fijas no estén obstruidas.
- Color de la llama: verificar que la llama de todos los artefactos sea de color azul. Si es amarilla o naranja, el funcionamiento es deficiente y produce monóxido de carbono.
- Uso correcto de la cocina: nunca utilizar las hornallas ni el horno para calefaccionar los ambientes.
- Ambientes cerrados: en baños y dormitorios, únicamente está permitido instalar artefactos de tiro balanceado.
- Conductos de evacuación: revisar que las salidas de gases al exterior estén libres de obstrucciones como nidos de pájaros, abolladuras o aplastamientos.
- Profesionales matriculados: hacer revisar periódicamente tus instalaciones y artefactos exclusivamente por un gasista matriculado, y verificar que los equipos nuevos estén homologados.
Una intoxicación grave puede ocasionar la muerte
Síntomas de alerta ante intoxicaciones con monóxido de carbono
El monóxido de carbono no tiene olor, color ni sabor. Ante la presencia de síntomas como cefaleas, mareos, náuseas, vómitos, cansancio, sueño pérdida de conocimiento o convulsiones, se debe retirar a los afectados al aire libre de inmediato y llamar al médico.