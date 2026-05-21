Ante la llegada del frío, se difundieron pautas de prevención fundamentales para evitar intoxicaciones y garantizar ambientes seguros

Llegó el frío: recomendaciones claves para revisar la calefacción del hogar y prevenir el monóxido de carbono

Con la llegada del frío, resulta indispensable adoptar medidas de prevención dentro del hogar . Mantener los ambientes ventilados y controlar el correcto funcionamiento de los artefactos de calefacción son acciones fundamentales para evitar accidentes graves y cuidar la salud de toda la familia .

Síntomas de alerta ante intoxicaciones con monóxido de carbono

El monóxido de carbono no tiene olor, color ni sabor. Ante la presencia de síntomas como cefaleas, mareos, náuseas, vómitos, cansancio, sueño pérdida de conocimiento o convulsiones, se debe retirar a los afectados al aire libre de inmediato y llamar al médico.