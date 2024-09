Show Internacional y gratuito: Johnny Nasty Boots se presentará en Tribus

Johnny Nasty Boots es un artista de rock radicado en Los Ángeles, originario de la Ciudad de México, que trae a la actualidad las raíces de los sonidos psicodélicos y de blues de los años 60 y 70, creando un sonido emocionante, enérgico y moderno que resultó en que su sencillo Deadline se convirtiera en la canción del año de Reactor 105.7 FM (la estación de rock número 1 de la Ciudad de México).

Su álbum debut fue grabado en Sonic Ranch (Texas), producido por el ganador del Grammy Yunuen Viveros y masterizado en Vlado Meller por Jeremy Lubsey. Con seis temas de difusión de su primer disco y el álbum en vivo "Hollywood Affair / Live At The Whisky A Go Go" que se grabó en el icónico bar durante su gira de 2019, Johnny Nasty Boots es muy conocido en la escena underground del rock mexicano y de Los Ángeles.

Después de mudarse a Los Ángeles en 2022, Johnny está listo para lanzar un nuevo EP en el que ha estado trabajando. Las canciones de producción propia se grabaron con el ganador del Grammy Mark Rains (Marilyn Manson, Black Rebel Motorcycle Club, Tanya Tucker) en Station House , se mezclaron con Alain Johannes (Queens of the Stone Age, Them Crooked Vultures, Chris Cornell, Arctic Monkeys) y se masterizaron nuevamente con Jeremy Lubsey en Vlado Meller.

Sobre Super Sopa

Súper Sopa es una banda santafesina de rock que tiene como premisa la convergencia, principalmente desde lo musical pero en un sentido más amplio. Formada en 2018, la conformación final y consolidación de este grupo se da con la grabación y proyección de su primer material discográfico, Vol. 1, estrenado en junio de 2021 y disponible en todas las plataformas digitales de música.

Está compuesta por músicos de vasta trayectoria en la escena rock local, provincial y nacional: Flaco Ferrero en voz, Gabo Barukel en guitarras, Fer Gómez en guitarras, Gugui Morana en batería y José Domínguez en bajo. Sus canciones tienen como punto de referencia el rock, tomando este estilo como organizador musical y no como límite. Con un sonido moderno, crudo y sanguíneo, las canciones son el producto del trabajo compositivo desde lo grupal, lo colectivo.

En la actualidad se encuentran difundiendo su segunda producción discográfica, llamada Vol.2, de reciente estreno y que se puede escuchar en todas las plataformas musicales. Además, este trabajo cuenta con el videoclip de una de sus canciones, No les creo nada, disponible en YouTube.