Fabbiani: "Sería un sueño dirigir a River y me siento preparado"

"Me encanta el River de Demichelis. Tiene todo lo que le gustaría tener a un entrenador, Habló con él (Demichelis). Tengo la suerte de que me contesta y la verdad es que quiero que le vaya re contra bien", dijo y agregó: "Por supuesto que es un sueño dirigir a River. Me siento preparado y creo que tengo lo más importante, que es el vestuario; de hecho, creo que es lo más importante”.