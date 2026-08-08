Femicidio en Piamonte: atropelló a su exesposa cuando salía de trabajar y luego la atacó con un cuchillo

Ocurrió en un pueblo del departamento San Martín. La víctima de femicidio, Lucrecia Zarmati, tenía 56 años. Su expareja tras el crimen intentó quitarse la vida

La víctima de femicidio, Lucrecia Zarmati, tenía 56 años y era portera de una escuela

Una mujer de 56 años fue víctima de femicidio este viernes por la tarde en la comuna santafesina de Piamonte, en el departamento San Martín , a unos 202 kilómetros de Santa Fe capital . La víctima, Lucrecia Edit Zarmati, fue embestida por su exesposo, que circulaba en un automóvil, y luego atacada con un cuchillo.

Tras ello, el hombre, quien tenía una medida de restricción perimetral vigente con la mujer, intentó quitarse la vida.

El tremendo femicidio tuvo lugar al atardecer en Piamonte, donde residía la mujer

El tremendo episodio tuvo lugar al atardecer en Piamonte, un pueblo de poco más de 3.500 habitantes donde residía Zarmati, quien se desempeñaba como portera en una escuela local.

Fuentes del caso le dijeron a Rosario3 que el agresor, Ricardo Ellena de 64 años, esperó a que la mujer saliera de su trabajo en bicicleta y la embistió con un Peugeot 208. Una vez en el suelo, la atacó con un cuchillo.

Gravemente herida, Zarmati fue asistida en el Samco local, pero falleció.

Ricardo Ellena fue trasladado al Samco de El Trébol con graves heridas que se provocó en la zona del cuello, luego de escapar hacia una vivienda abandonada minutos después del ataque.

La investigación quedó en manos del fiscal Carlos Zoppegni, quien deberá determinar las circunstancias exactas del femicidio y reconstruir la secuencia previa y posterior al ataque.

De acuerdo con medios locales, la víctima y el agresor estaban separados desde hacía algunos meses y sobre el hombre pesaba una medida de restricción perimetral vigente, por lo que no debía acercarse a la mujer. Estaban casados y tenían tres hijos en común.