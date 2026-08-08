Uno Santa Fe | femicidio

Femicidio en Piamonte: atropelló a su exesposa cuando salía de trabajar y luego la atacó con un cuchillo

Ocurrió en un pueblo del departamento San Martín. La víctima de femicidio, Lucrecia Zarmati, tenía 56 años. Su expareja tras el crimen intentó quitarse la vida

8 de agosto 2026 · 12:37hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La víctima de femicidio

La víctima de femicidio, Lucrecia Zarmati, tenía 56 años y era portera de una escuela

Una mujer de 56 años fue víctima de femicidio este viernes por la tarde en la comuna santafesina de Piamonte, en el departamento San Martín, a unos 202 kilómetros de Santa Fe capital. La víctima, Lucrecia Edit Zarmati, fue embestida por su exesposo, que circulaba en un automóvil, y luego atacada con un cuchillo.

Tras ello, el hombre, quien tenía una medida de restricción perimetral vigente con la mujer, intentó quitarse la vida.

El tremendo femicidio tuvo lugar al atardecer en Piamonte, donde residía la mujer

El tremendo episodio tuvo lugar al atardecer en Piamonte, un pueblo de poco más de 3.500 habitantes donde residía Zarmati, quien se desempeñaba como portera en una escuela local.

Fuentes del caso le dijeron a Rosario3 que el agresor, Ricardo Ellena de 64 años, esperó a que la mujer saliera de su trabajo en bicicleta y la embistió con un Peugeot 208. Una vez en el suelo, la atacó con un cuchillo.

Gravemente herida, Zarmati fue asistida en el Samco local, pero falleció.

Ricardo Ellena fue trasladado al Samco de El Trébol con graves heridas que se provocó en la zona del cuello, luego de escapar hacia una vivienda abandonada minutos después del ataque.

La investigación quedó en manos del fiscal Carlos Zoppegni, quien deberá determinar las circunstancias exactas del femicidio y reconstruir la secuencia previa y posterior al ataque.

De acuerdo con medios locales, la víctima y el agresor estaban separados desde hacía algunos meses y sobre el hombre pesaba una medida de restricción perimetral vigente, por lo que no debía acercarse a la mujer. Estaban casados y tenían tres hijos en común.

femicidio mujer Piamonte cuchillo

Lo último

Minuto de silencio y brazaletes negros: el homenaje de AFA a Jorge Messi en todo el fútbol argentino

Minuto de silencio y brazaletes negros: el homenaje de AFA a Jorge Messi en todo el fútbol argentino

Messi, una servilleta y una decisión: el día que Jorge cambió para siempre el destino de Leo

Messi, una servilleta y una decisión: el día que Jorge cambió para siempre el destino de Leo

Unión volvió a entrenar con buenas noticias: Ayala y Menossi llegarán sin problemas

Unión volvió a entrenar con buenas noticias: Ayala y Menossi llegarán sin problemas

Último Momento
Minuto de silencio y brazaletes negros: el homenaje de AFA a Jorge Messi en todo el fútbol argentino

Minuto de silencio y brazaletes negros: el homenaje de AFA a Jorge Messi en todo el fútbol argentino

Messi, una servilleta y una decisión: el día que Jorge cambió para siempre el destino de Leo

Messi, una servilleta y una decisión: el día que Jorge cambió para siempre el destino de Leo

Unión volvió a entrenar con buenas noticias: Ayala y Menossi llegarán sin problemas

Unión volvió a entrenar con buenas noticias: Ayala y Menossi llegarán sin problemas

Murió Jorge Messi: la historia detrás de la foto que le sacó a Leo en una ventana en Barcelona hace 26 años

Murió Jorge Messi: la historia detrás de la foto que le sacó a Leo en una ventana en Barcelona hace 26 años

Colón inicia una nueva etapa con Delfino: recuperar la identidad y volver a ser protagonista

Colón inicia una nueva etapa con Delfino: recuperar la identidad y volver a ser protagonista

Ovación
La situación de Medrán continúa sin resolución en Colón y crece la incertidumbre

La situación de Medrán continúa sin resolución en Colón y crece la incertidumbre

La estrategia de Madelón que le dio resultado a Unión para vencer a Lanús

La estrategia de Madelón que le dio resultado a Unión para vencer a Lanús

Colón anunció nuevos valores de entradas para el partido ante San Telmo en el estadio Brigadier López

Colón anunció nuevos valores de entradas para el partido ante San Telmo en el estadio Brigadier López

Almirante Brown vs. Ciudad de Bolívar: el partido que Colón seguirá con atención

Almirante Brown vs. Ciudad de Bolívar: el partido que Colón seguirá con atención

Boca enfrenta a Vélez con la misión de sumar y acercarse a la pelea por un lugar en la próxima Libertadores

Boca enfrenta a Vélez con la misión de sumar y acercarse a la pelea por un lugar en la próxima Libertadores

Policiales
Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe