Santa Fe se prepara para El Niño con una plataforma para proteger al campo

La Provincia presentó una plataforma que conecta en tiempo real a productores que necesitan trasladar hacienda con campos, alimentos y transporte disponibles para enfrentar el impacto de la emergencia climática

Santa Fe se anticipa al impacto de El Niño con Ropeca, la herramienta que protege la producción y organiza la asistencia

El Gobierno de Santa Fe , a través del Ministerio de Desarrollo Productivo , conducido por Gustavo Puccini , presentó oficialmente la plataforma digital Ropeca (Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria) .

La iniciativa forma parte de un plan integral de anticipación frente a los efectos del fenómeno El Niño , que ya provocó excesos hídricos en distintos distritos y que continuará impactando en la región durante los próximos meses.

Puccini destacó que las políticas públicas no deben comenzar cuando ocurre una emergencia, sino que requieren anticipación, planificación e información para reducir el impacto sobre la producción.

“Las políticas públicas no nacen cuando ocurre una emergencia; nacen cuando existe la decisión política y técnica de anticiparse a ella. El riesgo climático es una realidad ineludible en nuestra región, pero la diferencia entre una crisis y una producción resiliente radica en la información disponible, la planificación estratégica y la acción coordinada”, sostuvo el ministro.

En ese sentido, remarcó que prevenir e integrar recursos permite proteger a los productores santafesinos y destacó que esa es una de las prioridades planteadas por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Qué es Ropeca y cómo funciona

El Ropeca es una plataforma digital de acceso público e institucional que centraliza y permite visualizar en tiempo real los recursos logísticos y productivos disponibles en Santa Fe y provincias limítrofes.

La herramienta busca vincular de manera rápida y transparente a los productores que necesitan evacuar hacienda o conseguir alimento con quienes cuentan con capacidad para recibir animales, disponibilidad de pastaje, insumos forrajeros o transporte.

A través de un sistema de consulta geográfica por departamento y distrito, Ropeca permite identificar los recursos disponibles en las zonas afectadas y agilizar la respuesta frente a situaciones críticas.

“Con Ropeca no dejamos la asistencia librada al azar. Creamos un sistema ordenado donde el productor que precisa mover sus vacas sabe exactamente qué campo lo puede recibir y qué recurso está disponible en la zona. Reducir pérdidas ganaderas y salvar rodeos es proteger la economía de la provincia”, subrayó Puccini.

Emergencia agropecuaria y medidas complementarias

La implementación de Ropeca se articula con la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, establecida mediante el Decreto N° 926/2026, vigente entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026.

El registro fue creado en abril de 2026, en el mismo marco normativo que dispuso la emergencia en nueve distritos de la provincia.

La medida alcanza a actividades agropecuarias ubicadas en zonas severamente afectadas, entre ellas el cinturón verde hortícola del departamento La Capital y localidades de los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado.

Junto con Ropeca, la Secretaría de Agricultura y Ganadería coordinó con Senasa distintas medidas de flexibilización administrativa y sanitaria destinadas a facilitar el traslado de hacienda.

Entre ellas se dispuso la emisión de Certificados de Traslado Transitorios (DTE) para zonas sin conectividad, la prórroga por 30 días de la campaña de vacunación antiaftosa en establecimientos aislados y la agilización de remates en sociedades rurales locales para sostener la liquidez de los productores.

Caminos rurales: otra herramienta frente a la emergencia

El plan integral también contempla la mejora de la infraestructura rural. Durante 2024 y 2025 se consolidaron más de 540 kilómetros de caminos productivos, con impacto en 27 departamentos y más de 1.000 productores.

Para 2026, la Provincia proyecta intervenir otros 150 kilómetros en 24 localidades. A esto se suman las capacitaciones del programa Caminos Sustentables, que ya formó a más de 110 operarios viales en 19 departamentos.

“Detrás de cada kilómetro de camino arreglado o de cada trámite simplificado hay una familia que permanece en el campo, un camión de leche que logra salir del tambo y una carga de granos que llega al puerto”, señaló Puccini.

El ministro sostuvo que el objetivo es que el Estado acompañe a quienes producen, invierten y trabajan, aportando herramientas modernas para enfrentar situaciones de emergencia climática.

Por su parte, Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería, destacó el rol del nuevo registro.

“El Ropeca es una herramienta que refleja la capacidad de organización de la provincia. No se trata solo de atender la emergencia, sino de construir un sistema de respuesta ágil y transparente que fortalezca la resiliencia de nuestros productores frente a los desafíos climáticos”, afirmó.

Cómo registrarse en Ropeca

Los productores agropecuarios afectados, titulares de campos con disponibilidad de pastaje, proveedores de alimentos y empresas de transporte interprovincial pueden inscribirse o realizar consultas a través del portal oficial de Ropeca.

También pueden acercarse a la Comuna, Municipio o Sociedad Rural más cercana para recibir asistencia y orientación.

Más información: www.santafe.gob.ar/ropeca

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