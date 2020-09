Fernando Márquez: "No vine de vacaciones a Unión"

Fernando Márquez y Unión comenzarán a tejer cuando la pandemia lo permite la segunda parte de una linda historia de amor.

Cuqui pasó por varios clubes después de su partida, una década atrás y tal vez regrese con muchas cualidades y capacidad goleadora que invitan a soñar a los hinchas rojiblancos.

El delantero charló con radio Sol 91.5 y en el inicio reconoció que "se abrió una posibilidad hace un mes y entre las opciones estaba el hecho de volver a jugar con Unión en Primera. Para mí, mi mujer y mis hijos es importante regresar a Santa Fe".

Más adelante apuntó que "el club viene transitando por un camino muy lindo, más allá de que el año pasado no clasificó a la Copa Sudamericana, ahora avanzó de fase. El hecho de poder lograr otra clasificación y meterse en la historia del club, eso queda en el recuerdo y los hinchas. Me gustaría hacerme ese lugar en el club".

Al momento de realizar una autoevaluación respecto a lo que mejoró en estos 10 años, Márquez expresó que "antes tenía muchísimo contacto con el balón y eso me quitaba la chance de estar más cerca del gol que es en el área. Lo terminé mejorando en Defensa cuando llego en 2017. Encontré mucho el gusto de estar dentro del área, es donde más chances de hacer goles. Fue el lugar donde más goles hice, espero convertir goles y ser importante para el equipo y para conseguir resultados".

Juan Azconzábal.jpg Cuqui Márquez dijo que el DT Azconzábal tuvo mucho que ver en su vuelta a Unión. Prensa Unión

En otro tramo de la charla, Cuqui dio algunos detalles que influyeron para volver a Santa Fe. "Tuve una charla con el técnico en Casasol, caminamos por el predio, realmente me encantó las canchas, el gimnasio, como está todo. El predio antes había pocas canchas y ahora hay 8. Unión consiguió los resultados positivos y es un momento diferente a 10 años atrás".

Y luego, acotó: "En nuestro país yo miro a Lisandro López, que más allá de centrodelantero, terminás viéndolo en mitad de cancha o defendiendo. No digo que me voy a tomar mate, trataré de ayudar pero estando en el área, intentando conseguir los objetivos que nos vamos a trazar".

Ese conocimiento de las nuevas instalaciones junto a Azconzábal fue de la mano con el interés del actual DT para contarlo como una de las caras nuevas. Al respecto disparó: "Cualquier propuesta donde te llame el técnico me interesa, es algo importante. Cuando me dijo de ir a charlar a Casasol ya empecé a charlarlo con mi familia, porque nos teníamos que mover todos. No vine de vacaciones a Unión. Ojalá pueda vivir algo lindo, que mi hija de 6 y la de 3 me puedan ver logrando cosas importantes".

En la parte final agregó que "recién empezamos a realizar algunos trabajos con balón, esperando reuniones con el Ministerio de Salud para agregar más cosas en los entrenamientos. Quisiera que le vaya bien al equipo y que mi estadía sea buena, para jugar varios años en el club".