Francisco Ferraro y un embargo millonario a Colón

La relación entre Francisco Ferraro y Colón no terminó de la mejor manera. Pancho se sumó a la institución a mediados del 2019 en su función de secretario deportivo y firmó un contrato por un año. Sin embargo, con la llegada de la pandemia en marzo del 2020 las actividades cesaron y ya no volvió a trabajar, porque los dirigentes decidieron no renovarle el contrato que finalizaba en el mes de junio.