Colón está alerta por el interés de Vasco da Gama en Eric Meza

Justamente en las últimas surgió una versión en Brasil que rápidamente hizo eco en Santa Fe: Vasco da Gama habría consultado por el lateral derecho Eric Meza. Si bien es cierto que Río de Janeiro siempre fue una cantera inagotable de marcadores de punta, ahora no estarían dando en la tecla y, aprovechando la explosión de la coronación argentina y el cambio del dólar que los favorece, estarían mirando más a la Liga Argentina.

Lo del jugador sabalero no sería algo de ahora sino de un seguimiento. Informaciones que llegan del país vecino es que no existió una oferta, solo sondeos por su situación, que no quita que pueda haber algo formal a la brevedad. Asimismo, se maneja que tendría una cláusula de rescisión de 5.500.000 de dólares.

Eric Meza.jpg Vasco da Gama tendría en la mira a Eric Meza de Colón. UNO Santa Fe / José Busiemi

Tiene contrato hasta diciembre de 2023 y, en caso de quererlo, deberán sentarse a charla directamente con la entidad santafesina. Por ahora, los tanteos fueron a su representación. Un Eric Meza que hoy es indiscutido. En el Colón campeón tuvo un lindo mano a mano con Facundo Mura.

Ahora, para Marcelo Saralegui es número puesto. Es de la idea de no cortarle la carrera nadie, porque fue jugador a veces las chances no aparecen dos veces, pero su deseo es que se quede.

El primer movimiento fue hecho por Vasco da Gama, que lo sigue con atención. Quizás por el momento quede solo en esto, pero no sería raro que llegue una propuesta. Solo que esperar.