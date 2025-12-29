Franco Colapinto renueva ilusiones y apunta a consolidarse en la Fórmula 1 en 2026

Franco Colapinto afrontará la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Alpine como un año decisivo, con nuevo motor Mercedes y la chance de afirmarse en la elite.

Franco Colapinto encara la temporada 2026 de la Fórmula 1 con expectativas renovadas y un objetivo claro: consolidarse en la categoría reina. Tras un 2025 complejo con Alpine, el piloto argentino buscará aprovechar los cambios técnicos y una campaña completa para dar un salto de calidad.

El 2025 quedó rápidamente en el pasado para Colapinto , quien atravesó un año adverso en lo deportivo y estadístico. El rendimiento del Alpine estuvo lejos de ser competitivo y condicionó cualquier aspiración, ubicándolo entre los pocos pilotos que no lograron sumar puntos en el campeonato.

Las dificultades también se trasladaron a las clasificaciones, donde errores, incidentes y un auto poco confiable obligaron al argentino a largar repetidamente desde el fondo. En una temporada marcada por monoplazas grandes y adelantamientos complejos, cada carrera se convirtió en una cuesta arriba.

La temporada 2026, una oportunidad clave para Colapinto

El 2026 aparece como un punto de inflexión en la carrera del piloto pilarense. Será la primera vez que dispute una temporada completa en Fórmula 1, un factor determinante para ganar regularidad, confianza y adaptación al máximo nivel del automovilismo mundial.

A eso se suma una novedad central: Alpine utilizará motores Mercedes, una alianza que genera expectativas dentro del equipo. Su compañero, Pierre Gasly, no ocultó el optimismo al referirse al nuevo proyecto y al potencial de la escudería para dar un salto competitivo.

Cambios técnicos y margen de desarrollo para Alpine

Otro aspecto alentador para Colapinto es que Alpine contará con mayor tiempo de túnel de viento, producto de haber finalizado último en el Campeonato de Constructores 2025. Esa ventaja reglamentaria permitirá trabajar con mayor profundidad en la evolución aerodinámica del auto.

Además, la escudería francesa detuvo de forma temprana el desarrollo del A525 en 2025, lo que posibilitó enfocar recursos y tiempo en el monoplaza de 2026, diseñado bajo las nuevas reglamentaciones técnicas de la Fórmula 1.

Con un auto más competitivo, mayor continuidad y experiencia acumulada, Colapinto afronta un año decisivo. Si la evolución técnica acompaña y logra adaptarse rápidamente al nuevo paquete reglamentario, el argentino tiene por delante la chance concreta de sumar puntos, afirmarse en la categoría y soñar con resultados destacados.