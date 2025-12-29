Cayeron los "cobradores" del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Un empresario instigaba los ataques y contrataba a terceros para amedrentar a presuntos deudores en Esperanza y San Jerónimo Norte. Las víctimas eran amenazadas cara a cara y por mensajes, exigiéndoles sumas de hasta 110 millones de pesos y miles de dólares.

En el departamento Las Colonias. Ordenaron la prisión preventiva de tres hombres a los que se investiga por amenazas coactivas en perjuicio de personas que tenían supuestas deudas con uno de ellos.

Tres hombres quedaron en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se los investiga por amenazas coactivas en perjuicio de personas que tenían supuestas deudas con uno de ellos. Los ilícitos tuvieron lugar en el departamento Las Colonias .

Las privaciones cautelares de la libertad fueron solicitadas por la fiscal Natalia Giordano y el fiscal Alejandro Benítez e impuestas por el juez Sergio Carraro, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Amedrentamientos y amenazas

Giordano y Benítez indicaron que “uno de los imputados, cuyas iniciales son RML, instigó a los otros dos, de iniciales J.J.R. y P.M.O., y a otros dos hombres involucrados, quienes todavía no fueron individualizados, a cometer una serie de amedrentamientos”. En tal sentido, especificaron que “les facilitó información personal de las víctimas con el fin de que les infundieran temor y les cobraran supuestas deudas que mantenían con él”.

“El lunes 1 de este mes alrededor de las 18:30, el investigado de iniciales J.J.R. y uno de los coautores que están prófugos fueron en auto hasta la casa de un hombre que vive en Esperanza y le reclamaron la entrega de 110 millones de pesos”, afirmaron los funcionarios del MPA. “Luego, el imputado que había intimidado personalmente a la víctima la amenazó a través de mensajes que le envió desde un teléfono celular”, sostuvieron y puntualizaron que “en todos los casos, le dijo que iban a hacerle daño si no pagaba lo que debía o denunciaba las presiones que había sufrido”.

Pesos y dólares

Por otro lado, los fiscales señalaron que “dos días después, por orden del mismo instigador, el imputado de iniciales J.J.R. y otra persona no individualizada fueron hasta el lugar en el que reside otro supuesto deudor, en San Jerónimo Norte”. Según precisaron, “a él le exigieron la entrega de 20 mil dólares estadounidenses y, al igual que a la primera víctima, le enviaron mensajes telefónicos después de amenazarlo cara a cara”.

En tanto, Giordano y Benítez expusieron que “el lunes 15 de este mes, los imputados de iniciales J.J.R. y P.M.O. fueron hasta el local comercial en el que trabaja el supuesto deudor en moneda extranjera, golpearon la puerta en reiteradas oportunidades y, desde la vía pública, lo amenazaron nuevamente para obligarlo a pagar”.

Los imputados de iniciales J.J.R. y P.M.O. son investigados como coautores de amenazas coactivas, mientras que al tercer hombre que quedó en prisión preventiva se le endilgó el mismo delito en calidad de instigador.