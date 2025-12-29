Uno Santa Fe | Judiciales | Las Colonias

Cayeron los "cobradores" del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Un empresario instigaba los ataques y contrataba a terceros para amedrentar a presuntos deudores en Esperanza y San Jerónimo Norte. Las víctimas eran amenazadas cara a cara y por mensajes, exigiéndoles sumas de hasta 110 millones de pesos y miles de dólares.

29 de diciembre 2025 · 19:55hs
En el departamento Las Colonias. Ordenaron la prisión preventiva de tres hombres a los que se investiga por amenazas coactivas en perjuicio de personas que tenían supuestas deudas con uno de ellos.

En el departamento Las Colonias. Ordenaron la prisión preventiva de tres hombres a los que se investiga por amenazas coactivas en perjuicio de personas que tenían supuestas deudas con uno de ellos.

Tres hombres quedaron en prisión preventiva en el marco de un legajo penal en el que se los investiga por amenazas coactivas en perjuicio de personas que tenían supuestas deudas con uno de ellos. Los ilícitos tuvieron lugar en el departamento Las Colonias.

Las privaciones cautelares de la libertad fueron solicitadas por la fiscal Natalia Giordano y el fiscal Alejandro Benítez e impuestas por el juez Sergio Carraro, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

LEER MÁS: Millonaria extorsión a un médico y empresario de Santa Fe: dos detenidos, un prófugo y otro investigado fuera del país

Amedrentamientos y amenazas

Giordano y Benítez indicaron que “uno de los imputados, cuyas iniciales son RML, instigó a los otros dos, de iniciales J.J.R. y P.M.O., y a otros dos hombres involucrados, quienes todavía no fueron individualizados, a cometer una serie de amedrentamientos”. En tal sentido, especificaron que “les facilitó información personal de las víctimas con el fin de que les infundieran temor y les cobraran supuestas deudas que mantenían con él”.

“El lunes 1 de este mes alrededor de las 18:30, el investigado de iniciales J.J.R. y uno de los coautores que están prófugos fueron en auto hasta la casa de un hombre que vive en Esperanza y le reclamaron la entrega de 110 millones de pesos”, afirmaron los funcionarios del MPA. “Luego, el imputado que había intimidado personalmente a la víctima la amenazó a través de mensajes que le envió desde un teléfono celular”, sostuvieron y puntualizaron que “en todos los casos, le dijo que iban a hacerle daño si no pagaba lo que debía o denunciaba las presiones que había sufrido”.

Pesos y dólares

Por otro lado, los fiscales señalaron que “dos días después, por orden del mismo instigador, el imputado de iniciales J.J.R. y otra persona no individualizada fueron hasta el lugar en el que reside otro supuesto deudor, en San Jerónimo Norte”. Según precisaron, “a él le exigieron la entrega de 20 mil dólares estadounidenses y, al igual que a la primera víctima, le enviaron mensajes telefónicos después de amenazarlo cara a cara”.

En tanto, Giordano y Benítez expusieron que “el lunes 15 de este mes, los imputados de iniciales J.J.R. y P.M.O. fueron hasta el local comercial en el que trabaja el supuesto deudor en moneda extranjera, golpearon la puerta en reiteradas oportunidades y, desde la vía pública, lo amenazaron nuevamente para obligarlo a pagar”.

Los imputados de iniciales J.J.R. y P.M.O. son investigados como coautores de amenazas coactivas, mientras que al tercer hombre que quedó en prisión preventiva se le endilgó el mismo delito en calidad de instigador.

Las Colonias amenazas deudas prisión preventiva
Noticias relacionadas
Agentes de la PDI junto a forenses retiran el cuerpo del adolescente Jeremías Monzón. El crimen se habría consumado el 18 de diciembre.

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

el conductor que atropello y mato a una pareja en la costanera santafesina seguira en prision

El conductor que atropelló y mató a una pareja en la Costanera santafesina seguirá en prisión

defraudaciones con vehiculos oficiales: dispusieron medidas cautelares para dos exjefes de la policia de santa fe

Defraudaciones con vehículos oficiales: dispusieron medidas cautelares para dos exjefes de la Policía de Santa Fe

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Caso Trigatti: rechazaron la apelación de la defensa y el profesor condenado por abuso seguirá detenido

Lo último

Ander Herrera definió dónde seguirá su carrera

Ander Herrera definió dónde seguirá su carrera

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

Cayeron los cobradores del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Cayeron los "cobradores" del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Último Momento
Ander Herrera definió dónde seguirá su carrera

Ander Herrera definió dónde seguirá su carrera

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

La deuda que sacude a Unión: fuerte reclamo por $1.400 millones a favor de Paula Spahn

Cayeron los cobradores del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Cayeron los "cobradores" del departamento Las Colonias: prisión preventiva para una banda de extorsionadores

Crimen de Jeremías Monzón: las claves del nuevo sistema penal juvenil que marcarán el futuro de los implicados

Crimen de Jeremías Monzón: las claves del nuevo sistema penal juvenil que marcarán el futuro de los implicados

Radiografía del peligro vial en Santa Fe: 7 de cada 10 motociclistas en la ciudad no usan casco

Radiografía del peligro vial en Santa Fe: 7 de cada 10 motociclistas en la ciudad no usan casco

Ovación
Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

Unión femenino ya conoce su camino en Primera A: fixture completo del Torneo Apertura

Franco Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Franco Petroli, una opción que gana terreno para el arco de Unión

Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

Por qué el regreso de Federico Lértora a Colón no sería la mejor decisión

San Telmo suma experiencia y ficha a un exjugador de Colón

San Telmo suma experiencia y ficha a un exjugador de Colón

Tristeza en Colón: falleció un ex dirigente muy ligado al fútbol amateur

Tristeza en Colón: falleció un ex dirigente muy ligado al fútbol amateur

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"