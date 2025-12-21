La promesa de Franco Colapinto que ilusiona a Boca si logra un podio en la Fórmula 1

A pocos meses de afrontar su gran desafío en la Fórmula 1 , Franco Colapinto dejó una declaración que cruzó el automovilismo con la pasión futbolera. El piloto argentino confesó que tiene preparada una promesa ligada a Boca Juniors si logra alcanzar un podio histórico durante la temporada 2026, defendiendo los colores de Alpine .

En un video que se viralizó en redes sociales, el joven piloto nacido en Pilar explicó el origen de su amor por el club de la Ribera. “ Mi familia es muy bostera , me llevaban a la cancha desde chico y así me hice hincha”, relató Colapinto, dejando en claro que la pasión lo acompaña desde la infancia.

Esa conexión se mantiene intacta pese a la distancia. Instalado en Europa por su carrera profesional, reconoció que una de las cosas que más extraña es poder asistir a la Bombonera. “Lo que más duele es no poder ir a la cancha”, confesó.

El guiño xeneize en la Máxima

La ilusión de los hinchas de Boca nació cuando Colapinto reveló qué hará si logra meterse entre los tres primeros de una carrera de F1. “Cuando haga mi primer podio, subo diciendo ‘Boca, Boca, Boooca’”, aseguró entre risas, generando un inmediato impacto entre los fanáticos.

La posibilidad de escuchar el nombre de Boca en un podio de la Fórmula 1 se convirtió rápidamente en un anhelo compartido por los seguidores del club y del automovilismo argentino.

El gran desafío de 2026

Colapinto se prepara para una temporada clave en la Fórmula 1 2026, donde buscará afianzarse, sumar puntos y competir de igual a igual con los mejores pilotos del mundo junto a Pierre Gasly en Alpine. En la campaña anterior, los resultados no lo acompañaron debido al bajo rendimiento del monoplaza, pero el objetivo ahora es dar un salto de calidad.

La temporada comenzará entre el 6 y el 8 de marzo en Melbourne, con el Gran Premio de Australia, escenario donde el argentino iniciará un nuevo sueño. Entre velocidad, talento y pasión, Colapinto ya dejó claro que si llega al podio, Boca también será protagonista.