Uno Santa Fe | Franco Colapinto

La promesa de Franco Colapinto que ilusiona a Boca si logra un podio en la Fórmula 1

Franco Colapinto reveló un guiño especial para Boca Juniors si consigue subir al podio en la Fórmula 1 2026.

Ovación

Por Ovación

21 de diciembre 2025 · 18:52hs
La promesa de Franco Colapinto que ilusiona a Boca si logra un podio en la Fórmula 1

A pocos meses de afrontar su gran desafío en la Fórmula 1, Franco Colapinto dejó una declaración que cruzó el automovilismo con la pasión futbolera. El piloto argentino confesó que tiene preparada una promesa ligada a Boca Juniors si logra alcanzar un podio histórico durante la temporada 2026, defendiendo los colores de Alpine.

El vínculo de Franco Colapinto con Boca

En un video que se viralizó en redes sociales, el joven piloto nacido en Pilar explicó el origen de su amor por el club de la Ribera. “Mi familia es muy bostera, me llevaban a la cancha desde chico y así me hice hincha”, relató Colapinto, dejando en claro que la pasión lo acompaña desde la infancia.

Esa conexión se mantiene intacta pese a la distancia. Instalado en Europa por su carrera profesional, reconoció que una de las cosas que más extraña es poder asistir a la Bombonera. “Lo que más duele es no poder ir a la cancha”, confesó.

El guiño xeneize en la Máxima

La ilusión de los hinchas de Boca nació cuando Colapinto reveló qué hará si logra meterse entre los tres primeros de una carrera de F1. “Cuando haga mi primer podio, subo diciendo ‘Boca, Boca, Boooca’”, aseguró entre risas, generando un inmediato impacto entre los fanáticos.

La posibilidad de escuchar el nombre de Boca en un podio de la Fórmula 1 se convirtió rápidamente en un anhelo compartido por los seguidores del club y del automovilismo argentino.

El gran desafío de 2026

Colapinto se prepara para una temporada clave en la Fórmula 1 2026, donde buscará afianzarse, sumar puntos y competir de igual a igual con los mejores pilotos del mundo junto a Pierre Gasly en Alpine. En la campaña anterior, los resultados no lo acompañaron debido al bajo rendimiento del monoplaza, pero el objetivo ahora es dar un salto de calidad.

La temporada comenzará entre el 6 y el 8 de marzo en Melbourne, con el Gran Premio de Australia, escenario donde el argentino iniciará un nuevo sueño. Entre velocidad, talento y pasión, Colapinto ya dejó claro que si llega al podio, Boca también será protagonista.

Franco Colapinto Boca Fórmula 1
Noticias relacionadas
canapino, entre la admiracion por colapinto y el desafio a lando norris

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris

Lo último

Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Oficial: River anunció a Aníbal Moreno como refuerzo, otro pedido de Marcelo Gallardo

Oficial: River anunció a Aníbal Moreno como refuerzo, otro pedido de Marcelo Gallardo

Un Google para las cámaras de seguridad: cómo la Inteligencia Artificial cambia la investigación del delito en Santa Fe

Un "Google" para las cámaras de seguridad: cómo la Inteligencia Artificial cambia la investigación del delito en Santa Fe

Último Momento
Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Oficial: River anunció a Aníbal Moreno como refuerzo, otro pedido de Marcelo Gallardo

Oficial: River anunció a Aníbal Moreno como refuerzo, otro pedido de Marcelo Gallardo

Un Google para las cámaras de seguridad: cómo la Inteligencia Artificial cambia la investigación del delito en Santa Fe

Un "Google" para las cámaras de seguridad: cómo la Inteligencia Artificial cambia la investigación del delito en Santa Fe

Dengue en Santa Fe: arrancan los controles en la Terminal con el objetivo de detectar síntomas en viajeros

Dengue en Santa Fe: arrancan los controles en la Terminal con el objetivo de detectar síntomas en viajeros

La promesa de Franco Colapinto que ilusiona a Boca si logra un podio en la Fórmula 1

La promesa de Franco Colapinto que ilusiona a Boca si logra un podio en la Fórmula 1

Ovación
Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Acassuso ascendió a la Primera Nacional tras empatar con Deportivo Armenio en la final del Reducido

Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Policiales
Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio