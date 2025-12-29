Uno Santa Fe | Santa Fe | SanCor

La Justicia intervino SanCor ante incumplimientos judiciales y se designó un coadministrador por 60 días

Lo resolvió la Justicia Civil y Comercial de Rafaela ante graves incumplimientos salariales, presuntas maniobras laborales y previsionales, y reiterada falta de entrega de información clave para el control judicial.

29 de diciembre 2025 · 19:34hs
La Justicia Civil y Comercial de Rafaela resolvió intervenir la administración de SanCor Cooperativas Unidas Limitada en el marco de su concurso preventivo, ante graves incumplimientos salariales, presuntas maniobras laborales y previsionales, y una reiterada falta de entrega de información clave para el control judicial.

La decisión fue firmada este lunes por el juez Marcelo Germán Gelcich, quien ordenó la designación de un coadministrador judicial por un plazo inicial de 60 días, con facultades de representación, auditoría y control en tiempo real de todas las decisiones económicas de la empresa. Sin su firma, cualquier operación tendrá carácter nulo.

El fallo contra SanCor

El fallo destaca que SanCor adeuda a su personal los salarios desde junio hasta noviembre de 2025 y ambas cuotas del Sueldo Anual Complementario, acumulando más de 3.800 reclamos laborales mediante telegramas enviados desde la apertura del concurso. También se denunció la emisión de recibos “apócrifos”, donde se simulan pagos no depositados en las cuentas sueldo y se modifica la composición remunerativa para evadir aportes previsionales.

El Comité Provisorio de Control, que promovió la medida junto con la Sindicatura, informó además que los expresidentes de la cooperativa, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, fueron procesados en la Justicia Federal por apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

La resolución remarca que la firma láctea retaceó información esencial sobre su operatoria industrial, niveles de producción, vínculos comerciales y estado de los contratos vigentes, lo que “impide un control concursal adecuado y la evaluación del funcionamiento real de la empresa”.

Coadministración temporal

El coadministrador podrá actuar con hasta seis auxiliares especialistas y tendrá autorización para ingresar a todas las plantas y requerir documentación, incluso con auxilio de la fuerza pública y habilitación de feria si fuera necesario.

La Justicia señaló que el objetivo no es reemplazar a la administración cooperativa sino garantizar la continuidad productiva bajo control judicial, en resguardo de los acreedores, la masa concursal, los trabajadores y el interés general que representa SanCor en la economía regional.

