Uno Santa Fe | Santa Fe | transporte

Empresarios del transporte interurbano piden una suba del 40% del boleto o "los servicios van a quedarse quietos"

La titular de Tata Rápido, Lilian Garnica, habló de un escenario “crítico” por la suba del combustible y la falta de actualización tarifaria desde agosto. Aseguró que ya recortaron entre un 18 y 20% de las frecuencias para sostener el sistema

14 de abril 2026 · 11:10hs
Empresas de transporte interurbano de pasajeros

José Busiemi/UNO Santa Fe

Empresas de transporte interurbano de pasajeros

La crisis del transporte interurbano suma presión sobre el Gobierno provincial. En medio de una seguidilla de recortes de servicios, desde el sector empresario volvieron a reclamar una actualización urgente de tarifas y advirtieron que, sin esa medida, el sistema podría resentirse aún más.

La titular de la empresa Tata Rápido, Lilian Garnica, aseguró que la situación es “muy difícil de sostener” y planteó que el aumento del boleto “no podría ser menos de un 35 o 40 por ciento”, incluso reconociendo el impacto que eso tendría en los usuarios.

Venimos de un 48% de incremento del combustible desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente y, si tomamos desde agosto hasta ahora, el aumento es del 72%, con paritarias del 25% promedio. Sin recomposición tarifaria, la ecuación no cierra”, explicó en declaraciones al programa Cada Día (El Tres).

Sin respuestas

Garnica señaló que las empresas mantienen un diálogo abierto con la Provincia, pero sin definiciones hasta el momento. En ese sentido, remarcó que el transporte es una de las actividades más afectadas por el contexto internacional: “Es un momento realmente crítico y el sector sufre directamente el conflicto en Medio Oriente, porque nuestros insumos están atados al petróleo”.

Además, fue tajante sobre el escenario que se abre sin una actualización de ingresos: “De no tener algún tipo de recomposición, los servicios van a quedarse quietos”.

colectivo interurbano laguna paiva.jpg

Recortes para evitar un colapso

En paralelo al reclamo, la empresaria confirmó que ya aplicaron ajustes en la operación para intentar sostener la actividad. Según detalló, Tata Rápido redujo entre un 18 y un 20% de sus frecuencias, priorizando los recorridos con menor cantidad de pasajeros.

“Hicimos un estudio profundo y sacamos los servicios que menos usa la gente. Es una necesidad para que no caiga todo el sistema”, explicó.

No obstante, aclaró que mantienen la cobertura territorial: “No dejamos de llegar a ninguna localidad. Tratamos de que haya un servicio antes y uno después, para afectar lo menos posible al pasajero”.

Para dimensionar la situación, Garnica graficó el impacto del combustible en la estructura de costos: “Un camión completo de 37 mil litros cuesta alrededor de 84 millones de pesos. Si lo comparás con la recaudación diaria, no hay forma: la balanza no da”.

Mientras tanto, el conflicto sigue escalando en toda la región, con empresas que recortan frecuencias o directamente suspenden servicios. En ese contexto, el pedido de aumento tarifario aparece como la principal salida que plantean desde el sector para evitar una mayor caída del sistema.

transporte interurbano boleto
Noticias relacionadas
El ministro de Obras Públicas de la Provincia Lisandro Enrico junto al senador Felipe Michlig

El ministro Enrico dijo que Felipe Michlig "no está a la altura de un dirigente provincial"

Imagen ilustrativa

El Gobierno de Santa Fe actualizó el valor de las multas viales: suben un 18,2% en abril

Se relanza la campaña de vacunación en las escuelas de la ciudad  

Se relanza la campaña de vacunación escolar con el programa #ModoVacuna: de qué se trata

santa fe bajo alerta amarillo: pronostican tormentas fuertes y hasta 80 mm de lluvia

Santa Fe bajo alerta amarillo: pronostican tormentas fuertes y hasta 80 mm de lluvia

Lo último

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Último Momento
Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Qué les pidió Scaloni a los jugadores de la Selección tras la lesión de Cuti Romero

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov en el ATP 500 de Barcelona

Colón, con el mérito de haber apostado al proyecto con Medrán como DT

Colón, con el mérito de haber apostado al proyecto con Medrán como DT

Transporte en Santa Fe: Puccini denunció desigualdad en subsidios y pidió más federalismo

Transporte en Santa Fe: Puccini denunció desigualdad en subsidios y pidió más federalismo

Ovación
El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

El Chino Garcé, a corazón abierto: recuerdos, reflexiones y su mirada sobre Colón

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Los pocos minutos que viene jugando en Colón Darío Sarmiento

Unión, entre lo propio y lo ajeno: necesita una mano de Quimsa, que visita a Atenas

Unión, entre lo propio y lo ajeno: necesita una mano de Quimsa, que visita a Atenas

Newells, en alerta por Cóccaro y García de cara al duelo ante Unión

Newell's, en alerta por Cóccaro y García de cara al duelo ante Unión

Capibaras XV le ganó un partidazo 39-28 a Tarucas y sueña con las semifinales

Capibaras XV le ganó un partidazo 39-28 a Tarucas y sueña con las semifinales

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos