Uno Santa Fe | Gustavo Costas

Gustavo Costas, entrenador de Racing: "Me quedo en deuda" tras la caída ante Estudiantes

Golpeado por la derrota ante Estudiantes en la final del Torneo Clausura, Gustavo Costas evitó la conferencia tradicional y dejó una autocrítica directa.

14 de diciembre 2025 · 14:15hs
Gustavo Costas, entrenador de Racing: Me quedo en deuda tras la caída ante Estudiantes

La derrota por penales ante Estudiantes en Santiago del Estero dejó una marca profunda en Racing y en su entrenador. Gustavo Costas eligió un mensaje breve, sin preguntas y con fuerte tono autocrítico, tras ver cómo el título se escapaba en el Madre de Ciudades y se diluía también la chance de clasificar a la Copa Libertadores.

Un mensaje corto y cargado de frustración

Lejos del formato habitual, el DT optó por no extenderse ni abrir el juego a consultas. Con la decepción a flor de piel, resumió su sentir en pocas palabras: “Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, lanzó, reflejando el impacto del desenlace y la sensación de oportunidad perdida.

LEER MÁS: Domínguez lo hizo de nuevo: Estudiantes venció por penales a Racing y es campeón del Clausura

Costas sostuvo que Racing estuvo a la altura del partido decisivo y que el desarrollo no mostró grandes diferencias. “Hasta pienso que merecimos ganar. No nos llevaron por delante, hicimos un buen partido”, explicó, minimizando el peso del aspecto físico y remarcando que el trámite fue parejo, incluso en la generación de situaciones.

El reconocimiento al plantel

En medio del golpe, el entrenador destacó el compromiso del grupo durante toda la temporada. “Jugaron desgarrados, con operaciones, dieron todo”, afirmó, subrayando el sacrificio y la entrega de un plantel que llegó al límite en el cierre del año futbolístico.

Respeto por el rival y agradecimiento al hincha

Costas también dedicó palabras al campeón: “Estudiantes es un excelente equipo, supo levantarse en los momentos difíciles”. Antes de retirarse, dejó un mensaje para la gente de Racing, agradeciendo el acompañamiento y el aliento constante en una final que terminó siendo esquiva.

LEER MÁS: ¿Hay argentinos? La lista de los 20 jugadores más caros del mundo

Fiel a su exigencia personal, el DT cerró con una sentencia que explica su estado de ánimo: “Dije que venía a ganar y no a competir… me quedo en deuda”. Una definición honesta, directa y sin rodeos, que marca el final de una temporada intensa para la Academia.

Gustavo Costas Racing Estudiantes

Lo último

Unión busca cerrar el año con la asamblea ordinaria y definir la memoria y el balance de la gestión

Unión busca cerrar el año con la asamblea ordinaria y definir la memoria y el balance de la gestión

Natación: Malena Santillán cerró una temporada consagratoria en la élite continental

Natación: Malena Santillán cerró una temporada consagratoria en la élite continental

Eduardo Domínguez, una década ganadora: todos los títulos del ex DT de Colón

Eduardo Domínguez, una década ganadora: todos los títulos del ex DT de Colón

Último Momento
Unión busca cerrar el año con la asamblea ordinaria y definir la memoria y el balance de la gestión

Unión busca cerrar el año con la asamblea ordinaria y definir la memoria y el balance de la gestión

Natación: Malena Santillán cerró una temporada consagratoria en la élite continental

Natación: Malena Santillán cerró una temporada consagratoria en la élite continental

Eduardo Domínguez, una década ganadora: todos los títulos del ex DT de Colón

Eduardo Domínguez, una década ganadora: todos los títulos del ex DT de Colón

Marcelo Moretti activa la Comisión Directiva para normalizar San Lorenzo tras la parálisis

Marcelo Moretti activa la Comisión Directiva para normalizar San Lorenzo tras la parálisis

La Santa Fe–Rosario se frenó en Coronda

La Santa Fe–Rosario se frenó en Coronda

Ovación
Atlético de Rafaela sueña y San Martín de Formosa resiste: la final del Federal A define un ascenso

Atlético de Rafaela sueña y San Martín de Formosa resiste: la final del Federal A define un ascenso

La Santa Fe–Rosario se frenó en Coronda

La Santa Fe–Rosario se frenó en Coronda

Estudiantes campeón, con Sebastián Verón en la tribuna

Estudiantes campeón, con Sebastián Verón en la tribuna

Gustavo Costas, entrenador de Racing: Me quedo en deuda tras la caída ante Estudiantes

Gustavo Costas, entrenador de Racing: "Me quedo en deuda" tras la caída ante Estudiantes

Marcelo Moretti activa la Comisión Directiva para normalizar San Lorenzo tras la parálisis

Marcelo Moretti activa la Comisión Directiva para normalizar San Lorenzo tras la parálisis

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles