Gustavo Costas, entrenador de Racing: "Me quedo en deuda" tras la caída ante Estudiantes

Golpeado por la derrota ante Estudiantes en la final del Torneo Clausura, Gustavo Costas evitó la conferencia tradicional y dejó una autocrítica directa.

La derrota por penales ante Estudiantes en Santiago del Estero dejó una marca profunda en Racing y en su entrenador. Gustavo Costas eligió un mensaje breve, sin preguntas y con fuerte tono autocrítico , tras ver cómo el título se escapaba en el Madre de Ciudades y se diluía también la chance de clasificar a la Copa Libertadores.

Lejos del formato habitual, el DT optó por no extenderse ni abrir el juego a consultas. Con la decepción a flor de piel, resumió su sentir en pocas palabras: “Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, lanzó, reflejando el impacto del desenlace y la sensación de oportunidad perdida.

Costas sostuvo que Racing estuvo a la altura del partido decisivo y que el desarrollo no mostró grandes diferencias. “Hasta pienso que merecimos ganar. No nos llevaron por delante, hicimos un buen partido”, explicó, minimizando el peso del aspecto físico y remarcando que el trámite fue parejo, incluso en la generación de situaciones.

El reconocimiento al plantel

En medio del golpe, el entrenador destacó el compromiso del grupo durante toda la temporada. “Jugaron desgarrados, con operaciones, dieron todo”, afirmó, subrayando el sacrificio y la entrega de un plantel que llegó al límite en el cierre del año futbolístico.

Respeto por el rival y agradecimiento al hincha

Costas también dedicó palabras al campeón: “Estudiantes es un excelente equipo, supo levantarse en los momentos difíciles”. Antes de retirarse, dejó un mensaje para la gente de Racing, agradeciendo el acompañamiento y el aliento constante en una final que terminó siendo esquiva.

Fiel a su exigencia personal, el DT cerró con una sentencia que explica su estado de ánimo: “Dije que venía a ganar y no a competir… me quedo en deuda”. Una definición honesta, directa y sin rodeos, que marca el final de una temporada intensa para la Academia.