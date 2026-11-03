Horno a gas o eléctrico: diferencias para el uso diario

Domingo, ocho de la noche. Queres gratinar una fuente de fideos que sobró del mediodía, prendes el horno de la cocina y esperas. Mientras levanta temperatura, pensas que para una fuente chica estás calentando una caja enorme. Al día siguiente, alguien en la oficina te cuenta que hace casi todo en un horno eléctrico de mesada y que el de la cocina lo usa para guardar ollas. Ahí aparece la pregunta: ¿qué conviene para el día a día, gas o electricidad?

En muchas casas argentinas el horno a gas viene con la cocina y nadie lo elige : está ahí. El eléctrico, en cambio, suele entrar como una compra aparte, a veces para complementar y a veces para reemplazar. Por eso la comparación casi nunca es entre dos productos en una vidriera. Es entre lo que ya tenes y lo que podrías sumar.

Además, no hay una respuesta única. Depende de cuánto cocinas, para cuántas personas, qué preparaciones haces más seguido y cómo es la instalación de tu casa. Un horno que funciona perfecto para una familia que hornea pan los fines de semana puede ser excesivo para alguien que vive solo y calienta una tarta dos veces por semana.

Los criterios que importan

Antes de enfrentar uno con otro, conviene ordenar qué mirar. Para el uso diario, los criterios que más pesan son:

Instalación: qué necesita cada uno para funcionar en tu casa.

qué necesita cada uno para funcionar en tu casa. Cómo cocina: la forma en que distribuye el calor y el resultado que da.

la forma en que distribuye el calor y el resultado que da. Tamaño: cuánto entra y cuánto lugar ocupa.

cuánto entra y cuánto lugar ocupa. Limpieza: qué tan fácil es mantenerlo.

qué tan fácil es mantenerlo. Seguridad: qué cuidados pide cada tecnología.

qué cuidados pide cada tecnología. Costo de uso: cuánto gastas al usarlo, que depende de las tarifas de gas y luz de tu zona.

Este último es el más difícil de generalizar. Las tarifas cambian según la región, el tipo de usuario y el momento, así que cualquier número fijo quedaría viejo enseguida. Lo útil es comparar tus propias facturas y pensar cuánto tiempo usas el horno por semana.

Gas contra electricidad, criterio por criterio

Instalación. El horno a gas depende de la red o de una garrafa, y su instalación tiene que hacerla un gasista matriculado. El ENARGAS recomienda instalar solo artefactos aprobados por los institutos que ese organismo avala y, en los ambientes donde funcionan artefactos de cámara abierta, las rejillas de ventilación permanentes son obligatorias. El eléctrico de mesada se enchufa, pero es un artefacto de potencia alta. Conviene que el tomacorriente y la instalación estén en condiciones y no compartirlo con otros equipos que consuman mucho al mismo tiempo.

Cómo cocina. El gas genera calor por combustión dentro de la cámara y, como parte de esa combustión, libera vapor de agua. Por eso hay quienes sienten que el resultado queda menos seco en algunas preparaciones. El eléctrico calienta con resistencias, y muchos modelos suman funciones como grill o ventilación forzada, que ayudan a dorar parejo. En un horno chico, además, el calor llega rápido a lo que estás cocinando.

Tamaño. Acá la diferencia es clara. El horno de la cocina admite fuentes grandes, pavos o varias bandejas. Uno de mesada resuelve porciones chicas y medianas, pero no siempre recibe una asadera familiar. Antes de comprar uno eléctrico, medí tus fuentes habituales. Si la decisión es sumar uno, las ofertas del Cyber Monday suelen incluir hornos eléctricos de mesada de distintos tamaños.

Limpieza. Los dos acumulan grasa y salpicaduras, pero algunos modelos eléctricos traen interiores pensados para facilitar el mantenimiento.

Si buscas opciones con algo como horno eléctrico autolimpiante, vas a ver que la denominación se usa para sistemas distintos, así que conviene leer en la ficha de cada modelo cuál tiene.

Elegir un horno autolimpiante no te ahorra limpiar del todo, pero sí puede reducir el trabajo de rasquetear restos pegados después de cada uso.

Otro punto que suele inclinar la balanza es la cantidad de funciones. Hay modelos que combinan horneado, grill y otras opciones en un solo equipo, como un Peabody de seis funciones, que es uno de los formatos disponibles entre varios. Lo importante es que las funciones coincidan con lo que realmente cocinas.

Seguridad. Con el gas, el control principal es la llama. Según las recomendaciones del ENARGAS, la llama tiene que ser siempre azul; una llama amarilla o anaranjada indica que el artefacto funciona mal y que hay presencia de monóxido de carbono. También se recomienda mantener las hornallas limpias de líquidos y restos de comida, porque obstruyen los quemadores y generan mala combustión. Y algo que todavía se ve en muchas casas: usar el horno o las hornallas para calefaccionar es un error peligroso, porque consumen mucho oxígeno del ambiente en poco tiempo y no están diseñados para eso. El eléctrico no tiene combustión, así que no genera ese riesgo, aunque pide los cuidados propios de cualquier artefacto que se calienta: no apoyarlo contra la pared ni taparlo, y mantener lejos los repasadores.

Costo de uso. Sin números fijos, la lógica es esta: el horno grande gasta para calentar todo su volumen, aunque adentro haya una sola tarta. Uno chico calienta menos espacio. Un consejo de las campañas de consumo responsable de Naturgy y el ENARGAS sirve para cualquiera de los dos: apagar el horno unos minutos antes, porque el calor que queda adentro alcanza para terminar la cocción.

Para quién es cada uno

El horno a gas tiene sentido si cocinas seguido para varias personas, si haces preparaciones grandes y si tu casa ya tiene la instalación hecha y revisada. También si te gusta hornear pan, pizzas en cantidad o asados al horno.

El eléctrico de mesada encaja mejor si vivís solo o en pareja, si cocinas porciones chicas, si tu horno a gas tiene problemas o si en tu casa no hay gas de red. También funciona como complemento: para recalentar, gratinar o tostar sin prender el horno grande.

Hay un tercer grupo, cada vez más común en departamentos chicos: quienes usan los dos. El grande para las comidas de fin de semana y el chico para el día a día.

El veredicto

No hay un ganador absoluto. Para el uso diario, la pregunta útil no es cuál es mejor en general, sino cuál se adapta a cómo cocinas de lunes a viernes. Si casi siempre preparas poco, un eléctrico chico probablemente te resuelva la mayoría de las comidas. Si cocinas para muchos o haces preparaciones grandes, el horno a gas sigue siendo difícil de reemplazar, siempre con la instalación en regla y la llama bajo control.

Antes de decidir, anota durante una semana qué cocinas en el horno y para cuántas personas, medí tus fuentes y pedile a un gasista matriculado que revise la instalación si vas a seguir usando gas. Con esos datos, la elección se vuelve mucho más simple.