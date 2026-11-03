Unión podría repetir el equipo y Madelón recupera a Malcorra

El viernes el Tate recibirá a Vélez y el DT podría ratificar la formación que viene de empatar con Newell's. Además, el experimentado volante ocuparía un lugar en el banco de relevos

Ignacio Malcorra se recuperó y estaría a disposición para el partido que Unión jugará ante Vélez.

Este viernes a las 19, Unión jugará ante Vélez un partido clave en su lucha para meterse en zona de playoffs. Y para ello debe ganar y esperar otros resultados, dado que no depende de sí mismo.

Respecto a la formación titular que dispondrá Leonardo Madelón, es factible que el DT ratifique la formación que viene de igualar ante Newell's.

Y es que Matías Rocha no está recuperado de una tendinitis y por ese motivo seguirá al margen del equipo e Ignacio Isla continuaría como titular.

La realidad es que Madelón quedó conforme con el rendimiento de Unión en el empate con Newell's y es por eso que no tocaría nada para recibir al Fortín.

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No obstante, la buena noticia para el cuerpo técnico es que recupera a Ignacio Malcorra, quien no estuvo ante la Lepra por una contractura muscular, pero arrancó la semana trabajando a la par de sus compañeros.

Por ese motivo y de no mediar ningún imprevisto, el experimentado mediocampista podría ocupar un lugar en el banco de relevos.

Una probable formación rojiblanca sería con: Matías Mansilla; Tomás Rubio, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.