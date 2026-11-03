Este viernes a las 19, Unión jugará ante Vélez un partido clave en su lucha para meterse en zona de playoffs. Y para ello debe ganar y esperar otros resultados, dado que no depende de sí mismo.
Unión podría repetir el equipo y Madelón recupera a Malcorra
El viernes el Tate recibirá a Vélez y el DT podría ratificar la formación que viene de empatar con Newell's. Además, el experimentado volante ocuparía un lugar en el banco de relevos
Por Ovación
Unión podría repetir la formación para jugar ante el Fortín
Respecto a la formación titular que dispondrá Leonardo Madelón, es factible que el DT ratifique la formación que viene de igualar ante Newell's.
Y es que Matías Rocha no está recuperado de una tendinitis y por ese motivo seguirá al margen del equipo e Ignacio Isla continuaría como titular.
La realidad es que Madelón quedó conforme con el rendimiento de Unión en el empate con Newell's y es por eso que no tocaría nada para recibir al Fortín.
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No obstante, la buena noticia para el cuerpo técnico es que recupera a Ignacio Malcorra, quien no estuvo ante la Lepra por una contractura muscular, pero arrancó la semana trabajando a la par de sus compañeros.
Por ese motivo y de no mediar ningún imprevisto, el experimentado mediocampista podría ocupar un lugar en el banco de relevos.
Una probable formación rojiblanca sería con: Matías Mansilla; Tomás Rubio, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna Diale, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.