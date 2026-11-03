Poletti enviará el Presupuesto municipal al Concejo en diez días y anticipó un plan "austero y prudente"

El intendente de Santa Fe anticipó que el proyecto tendrá un enfoque austero y equilibrado ante la caída de la recaudación. También valoró la incorporación del puente ciclopeatonal sobre la laguna Setúbal y las etapas pendientes de avenida Aristóbulo del Valle.

Presupuesto municipal. El intendente Poletti enviará el proyecto al Concejo en diez días con un enfoque austero y prudente.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , confirmó que el Ejecutivo municipal enviará el proyecto de Presupuesto al Concejo Deliberante dentro de los próximos diez días. El mandatario adelantó que el cálculo de recursos y gastos tendrá como ejes la austeridad, el equilibrio fiscal y la prudencia en la administración, en un escenario marcado por la caída de la recaudación y de los fondos provenientes de la coparticipación.

El jefe del Ejecutivo local explicó que la elaboración del presupuesto se encuentra en su etapa final y que el trabajo se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Hacienda, luego de que se conocieran las pautas económicas nacionales y provinciales.

“Estamos trabajando en un presupuesto, por supuesto, austero y equilibrado. Estamos terminándolo de realizar y, si Dios quiere, en estos primeros próximos 10 días ya va a estar en el Concejo”, sostuvo Poletti.

El intendente reconoció que los gobiernos locales atraviesan un contexto económico complejo, con menores ingresos de las distintas jurisdicciones. Frente a ese panorama, remarcó la necesidad de proyectar gastos de acuerdo con los recursos disponibles.

“Realmente la recaudación histórica ha bajado notablemente de la coparticipación nacional y provincial. Y también la local. Esto hace que los recursos sean menos, pero hay que administrar con lo que uno tiene y hay que hacer presupuestos serios para poder cumplirlos”, afirmó.

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Por qué el Municipio pidió una ampliación presupuestaria

En paralelo a la elaboración del nuevo presupuesto, el Ejecutivo municipal envió al Concejo un pedido de ampliación presupuestaria para actualizar los montos destinados a contrataciones y compras de bienes y servicios.

Poletti explicó que el requerimiento responde a las diferencias entre las previsiones inflacionarias utilizadas al momento de confeccionar el presupuesto vigente y la evolución efectiva de los precios. Esa situación dejó desactualizados algunos montos establecidos para los procedimientos administrativos y de contratación.

“Siempre esos presupuestos nacionales vienen con un índice de inflación que a veces no es el que se condice con la realidad, y entonces, llegado a esta altura del año, siempre hay que pedir una ampliación”, señaló.

El intendente aclaró que la actualización permitirá sostener el funcionamiento municipal y adecuar los valores de las compras y contrataciones, tanto mediante licitaciones públicas y privadas como a través de gestiones directas.

“Se hizo la ampliación para poder seguir articulando en forma transparente cada compra municipal, ya sea licitación pública, licitación privada o gestión directa”, puntualizó.

El puente ciclopeatonal sobre la laguna, incluido en el presupuesto provincial

Durante sus declaraciones, Poletti también destacó la incorporación de obras para la ciudad de Santa Fe en el proyecto de Presupuesto provincial. Entre ellas mencionó la construcción de un puente ciclopeatonal sobre los antiguos pilares ferroviarios de la laguna Setúbal, que permitirá conectar las costaneras Este y Oeste.

El intendente valoró el compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro con la iniciativa y consideró que la obra permitirá sumar un nuevo espacio de encuentro y circulación para los santafesinos.

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“Como siempre digo, un gobernador que dice y cumple lo que dice. Esto fue un poco lo que ya habíamos hablado con el gobernador Maxi Pullaro acerca de esta obra que es el puente ciclopeatonal sobre los pilares abandonados o ex ferroviarios que realmente hoy están en desuso”, expresó.

Poletti destacó el movimiento que registra actualmente la costanera, utilizada por corredores, deportistas, caminantes y pescadores, y sostuvo que el nuevo enlace permitirá potenciar ese sector de la ciudad.

“Va a quedar un lugar emblemático en la costanera que la usan todos los santafesinos, que se ha convertido en un lugar de encuentro”, afirmó.

Aristóbulo del Valle: las tres etapas pendientes hasta Gorriti

Otra de las obras que el intendente resaltó es la continuidad de la intervención sobre avenida Aristóbulo del Valle, que contempla las tres etapas pendientes y su extensión hasta avenida Gorriti.

El proyecto también incluye la posibilidad de avanzar con el tratamiento del zanjón de calle San Juan, una intervención que forma parte de las conversaciones entre el Municipio y el Gobierno provincial.

Poletti señaló que las obras fueron abordadas en reuniones con Pullaro, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el ministro de Economía, Pablo Olivares.

“También esta alegría de que se incluyó en el presupuesto las tres etapas que quedan de Aristóbulo del Valle, la continuidad, que llegamos hasta Gorriti y la posibilidad de poder empezar a darle tratamiento hasta San Juan”, sostuvo.

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El mandatario consideró que la inclusión de los trabajos en el proyecto provincial representa un paso para concretar una intervención que, según recordó, fue anunciada en distintas oportunidades sin llegar a ejecutarse.

“Que esté en el presupuesto es un gran camino para empezar a concretar esta obra que históricamente fue anunciada, que nunca se concretó, y que ahora está en un presupuesto provincial para ver si se puede ejecutar”, concluyó.

Presupuesto y obras, en la agenda municipal

Con el envío del proyecto al Concejo previsto para los próximos diez días, la Municipalidad se prepara para definir su planificación económica y financiera para el próximo ejercicio.

La administración de los recursos en un contexto de menor recaudación será uno de los principales ejes del debate presupuestario. En paralelo, la inclusión de obras para Santa Fe en el cálculo provincial abre expectativas sobre la ejecución del puente ciclopeatonal y la continuidad de los trabajos en avenida Aristóbulo del Valle.

Ambos temas forman parte de la agenda que Poletti destacó durante sus declaraciones: el ordenamiento de las cuentas municipales y la articulación con la Provincia para avanzar en infraestructura urbana.