La vacuna séxtuple se incorporará al Calendario Nacional desde 2028

La nueva formulación reemplazará a las actuales vacunas quíntuple y antipoliomielítica y permitirá proteger contra seis enfermedades con una sola aplicación

El Gobierno nacional incorporará la vacuna séxtuple al Calendario Nacional de Vacunación a partir del 1 de enero de 2028. La medida apunta a simplificar el esquema de inmunización durante los primeros meses de vida , reducir la cantidad de aplicaciones y facilitar el cumplimiento de las dosis correspondientes .

La nueva formulación reemplazará a las actuales vacunas quíntuple y antipoliomielítica, ya que reúne en una sola aplicación la protección contra difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, poliomielitis e infecciones graves causadas por la bacteria Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

Según informó el Ministerio de Salud, la actualización alcanzará a los bebés que nazcan desde el 1 de enero de 2028. En cambio, los niños que hayan iniciado el esquema de vacunación vigente deberán completarlo según las indicaciones actuales, sin necesidad de modificar las dosis que ya recibieron.

Entre los objetivos está mejorar las coberturas de vacunación

Entre los objetivos de la incorporación se encuentran mejorar las coberturas de vacunación y favorecer que los esquemas se completen en los tiempos recomendados. Además, la reducción de aplicaciones busca disminuir las molestias asociadas a las vacunas y simplificar el seguimiento para las familias y los equipos de salud.

Desde el Gobierno también recordaron que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son seguras y eficaces y constituyen una herramienta fundamental para prevenir enfermedades y sus posibles complicaciones.