"Hoy toca cerrar una etapa": el emotivo adiós de Jerónimo Domina y un mensaje que dejó eco

Jerónimo Domina se despidió de Unión tras más de 15 años en el club y un comentario de Ezequiel Cañete reavivó interrogantes.ezequiel cañete

31 de diciembre 2025 · 17:56hs
"Hoy toca cerrar una etapa": el emotivo adiós de Jerónimo Domina y un mensaje que dejó eco

No fue una despedida más en Unión. Se cerró el ciclo de Jerónimo Domina formado íntegramente en la estructura del club, que atravesó cada etapa del camino hasta llegar a Primera y que eligió decir adiós con un mensaje cargado de identidad, gratitud y pertenencia. Jerónimo Domina puso punto final a más de 15 años de historia con la camiseta tatengue.

Jerónimo Domina: recorrido que nació en la escuelita

La historia de Domina con Unión comenzó en la escuelita Diego Barisone, cuando apenas era un niño. Durante más de 15 años transitó inferiores y Reserva, hasta cumplir el sueño de defender el escudo en la máxima categoría, consolidando un camino que fue tan deportivo como humano.

“El club que me formó como deportista y me educó como persona”, expresó en su despedida, remarcando los valores incorporados, los vínculos construidos y el orgullo de haber representado una camiseta ligada a su historia familiar.

El adiós, sin embargo, no fue como esperaba. El propio jugador reconoció que la salida no se dio de la manera que hubiese deseado, una sensación que, según dejó entrever, también atraviesa al hincha. “Jamás imaginé que sería así”, escribió, con un tono sincero que evidenció el golpe emocional del momento.

Agradecimientos y un mensaje que encendió lecturas

En su publicación, Domina agradeció especialmente a los hinchas, profesores, empleados, colaboradores y dirigentes, destacando el acompañamiento constante dentro y fuera de la cancha. El cierre, “de un hincha a otro”, reforzó la idea de que el vínculo con Unión trasciende lo contractual.

Sin embargo, uno de los pasajes que más llamó la atención se dio en los comentarios. Ezequiel Cañete, compañero de equipo, respondió el posteo con una frase contundente: “Pocos saben la verdad !! Éxitos”. El mensaje, breve pero elocuente, alimentó la lectura de una salida conflictiva, dejando entrever que hubo situaciones internas que no trascendieron públicamente.

La despedida de Jerónimo Domina deja sensaciones encontradas. Se va un jugador surgido de la casa, pero queda la huella de alguien que defendió los colores con orgullo, alegría e ilusión, aun cuando el final no fue el esperado.

