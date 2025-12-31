El corazón del equipo de Unión está en revisión: así está hoy el mediocampo

Con Pittón como eje, Profini relegado y Martínez a definir su futuro, Unión analiza el mediocampo mientras Saravia vuelve a aparecer en el radar rojiblanco.

Mientras el mercado comienza a moverse y el calendario aprieta, Unión revisa una de las zonas más sensibles que hay en el fútbol: el mediocampo. Con realidades bien marcadas, el cuerpo técnico y la dirigencia evalúan nombres propios, contratos y posibles incorporaciones para sostener el equilibrio, como es el caso de Rodrigo Saravia .

Si hay un nombre que hoy ofrece garantías es el de Mauro Pittón , quien fue uno de los puntos más altos de Unión durante 2025 . Afianzado como volante central, aportó orden táctico, lectura de juego y una regularidad que lo convirtió en una pieza clave dentro del funcionamiento colectivo. Su presencia representa estabilidad.

LEER MÁS: La decisión de Francisco Gerometta tras cerrar su ciclo en Unión: "Quise irme a un lugar donde me quieran"

Rafael Profini, de pieza clave a opción secundaria

Distinta es la situación de Rafael Profini. El mediocampista fue figura en el Unión del Kily González, con protagonismo sostenido y minutos importantes, pero el cambio de entrenador modificó su escenario. Con Leonardo Madelón perdió terreno en la consideración y durante el último tramo se convirtió en habitual suplente, sumando pocos minutos y quedando relegado en la rotación.

Mauricio Martínez, contrato, ofertas y definición pendiente

Otro foco de atención pasa por Mauricio Martínez, cuyo contrato finaliza este miércoles 31 de diciembre. El volante cuenta con ofertas concretas del fútbol ecuatoriano, y su continuidad aún no está definida. Mientras las partes analizan opciones, Unión aguarda una resolución que será clave para determinar si deberá salir al mercado con mayor urgencia.

LEER MÁS: Unión redefine su arco y suma nuevos nombres en la carrera por el "1"

Rodrigo Saravia, un nombre que sigue en carpeta

En paralelo, el nombre de Rodrigo Saravia vuelve a escena. El volante central de Belgrano de Córdoba, uruguayo, de 25 años y 1,74 metros de altura, aparece nuevamente en el radar tatengue. Durante 2025 disputó nueve partidos oficiales: siete en el Torneo Clausura y dos en la Copa Argentina. Su perfil encaja en la búsqueda de un mediocampista con despliegue y dinámica, en caso de que alguna de las piezas actuales se mueva.

Con el mercado abierto y varias situaciones por resolver, Unión revisa el corazón de su equipo. Entre certezas consolidadas, roles que cambiaron y nombres que siguen latentes, el mediocampo se transforma en una de las claves del armado rojiblanco para la próxima temporada.