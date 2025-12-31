Uno Santa Fe | Unión | Unión

El corazón del equipo de Unión está en revisión: así está hoy el mediocampo

Con Pittón como eje, Profini relegado y Martínez a definir su futuro, Unión analiza el mediocampo mientras Saravia vuelve a aparecer en el radar rojiblanco.

Ovación

Por Ovación

31 de diciembre 2025 · 15:57hs
Mientras el mercado comienza a moverse y el calendario aprieta, Unión revisa una de las zonas más sensibles que hay en el fútbol: el mediocampo. Con realidades bien marcadas, el cuerpo técnico y la dirigencia evalúan nombres propios, contratos y posibles incorporaciones para sostener el equilibrio, como es el caso de Rodrigo Saravia.

Mauro Pittón, la certeza en el eje

Si hay un nombre que hoy ofrece garantías es el de Mauro Pittón, quien fue uno de los puntos más altos de Unión durante 2025. Afianzado como volante central, aportó orden táctico, lectura de juego y una regularidad que lo convirtió en una pieza clave dentro del funcionamiento colectivo. Su presencia representa estabilidad.

LEER MÁS: La decisión de Francisco Gerometta tras cerrar su ciclo en Unión: "Quise irme a un lugar donde me quieran"

Rafael Profini, de pieza clave a opción secundaria

Distinta es la situación de Rafael Profini. El mediocampista fue figura en el Unión del Kily González, con protagonismo sostenido y minutos importantes, pero el cambio de entrenador modificó su escenario. Con Leonardo Madelón perdió terreno en la consideración y durante el último tramo se convirtió en habitual suplente, sumando pocos minutos y quedando relegado en la rotación.

Mauricio Martínez, contrato, ofertas y definición pendiente

Otro foco de atención pasa por Mauricio Martínez, cuyo contrato finaliza este miércoles 31 de diciembre. El volante cuenta con ofertas concretas del fútbol ecuatoriano, y su continuidad aún no está definida. Mientras las partes analizan opciones, Unión aguarda una resolución que será clave para determinar si deberá salir al mercado con mayor urgencia.

LEER MÁS: Unión redefine su arco y suma nuevos nombres en la carrera por el "1"

Rodrigo Saravia, un nombre que sigue en carpeta

En paralelo, el nombre de Rodrigo Saravia vuelve a escena. El volante central de Belgrano de Córdoba, uruguayo, de 25 años y 1,74 metros de altura, aparece nuevamente en el radar tatengue. Durante 2025 disputó nueve partidos oficiales: siete en el Torneo Clausura y dos en la Copa Argentina. Su perfil encaja en la búsqueda de un mediocampista con despliegue y dinámica, en caso de que alguna de las piezas actuales se mueva.

Con el mercado abierto y varias situaciones por resolver, Unión revisa el corazón de su equipo. Entre certezas consolidadas, roles que cambiaron y nombres que siguen latentes, el mediocampo se transforma en una de las claves del armado rojiblanco para la próxima temporada.

