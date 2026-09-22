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El desafío de Unión: ajustar piezas y llegar renovado al partido contra Boca

Unión tendrá tiempo para trabajar antes de La Bombonera y Leonardo Madelón deberá ajustar varios aspectos que volvieron a quedar expuestos ante Independiente.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2026 · 12:23hs
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El desafío de Unión: ajustar piezas y llegar renovado al partido contra Boca

UNO Santa Fe / José Busiemi

La derrota frente a Independiente dejó nuevamente algunos puntos para revisar en Unión. Con dos semanas hasta el próximo compromiso, Leonardo Madelón tendrá margen para trabajar sobre los errores que condicionaron al equipo. El principal desafío estará en conseguir mayor solidez defensiva, mejorar el control de los partidos y encontrar una estructura que permita sostener durante más tiempo lo bueno que muestra cuando ataca.

LEER MÁS: Primer amistoso de Unión en el que Madelón pondrá una formación alternativa

Mayor firmeza para no dejar escapar los partidos

Uno de los aspectos que Unión necesita modificar está relacionado con su comportamiento defensivo. El equipo tiene capacidad para generar situaciones y lastimar en campo rival, pero también ofrece espacios que terminan facilitando las respuestas de sus adversarios.

Ante Boca, esa situación puede ser determinante. El Tate deberá reducir las desconcentraciones, achicar los espacios entre sus líneas y lograr que el rival tenga menos facilidades para llegar al área de Matías Mansilla.

Otro punto a trabajar será la manera de administrar las ventajas. Unión volvió a demostrar que puede ponerse en partido, pero necesita tener mayor control cuando consigue ponerse arriba en el marcador. Evitar retrocesos innecesarios y manejar mejor los distintos momentos del encuentro aparecen como tareas importantes durante este receso.

Encontrar equilibrio y sostener el rendimiento

Madelón también tendrá tiempo para analizar la estructura del equipo. La irregularidad fue una constante durante el torneo y una de las cuestiones pendientes pasa por conseguir una formación que pueda mantener un nivel parejo durante los 90 minutos.

El funcionamiento ofensivo es uno de los recursos que el entrenador puede conservar, pero deberá complementarlo con mayor equilibrio. No se trata solamente de generar peligro, sino también de tener mejores mecanismos para recuperar la pelota y evitar que el rival tome el control.

Las dos semanas de preparación permitirán trabajar estos aspectos con tranquilidad. De cara al partido del 4 de octubre en La Bombonera, Unión necesita llegar con una idea más clara, menos errores defensivos y una mayor capacidad para sostener los momentos favorables. El objetivo será corregir lo que falló ante Independiente y presentar una versión más equilibrada frente a Boca.

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