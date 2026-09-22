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Mauro Icardi cruzó al gobierno bonaerense por suspender su licencia de conducir

El futbolista cuestionó la sanción y aseguró que tiene una licencia italiana vigente hasta 2029. “Dejen de mentirle a la gente”, lanzó

22 de septiembre 2026 · 12:05hs
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Mauro Icardi y China Suárez

Mauro Icardi y China Suárez, otra vez en problemas

Mauro Icardi salió al cruce del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires después de que el organismo dispusiera su inhabilitación preventiva para conducir. La sanción se produjo luego de que se detectara que el futbolista tenía vencida su licencia argentina y tras la difusión de un video en el que su pareja, Eugenia “China” Suárez, aparece realizando una maniobra riesgosa dentro de un auto.

El delantero respondió públicamente a través de X y aseguró que cuenta con una licencia italiana vigente hasta 2029. Según explicó, ya no posee la licencia argentina porque la entregó cuando realizó el trámite para obtener el documento europeo.

“Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, escribió Icardi en respuesta a la publicación del Ministerio. En el mismo mensaje cuestionó la decisión de las autoridades y sostuvo que el organismo buscaba repercusión mediática.

Qué motivó la sanción

Según informó el Ministerio de Transporte bonaerense, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial constató que Icardi circulaba con su licencia de conducir argentina vencida. La medida fue encuadrada en la ley provincial N.º 13.927.

El expediente también se originó a partir de un video publicado en redes sociales por la China Suárez. En las imágenes, la actriz aparece dentro de un vehículo en movimiento, sin cinturón de seguridad y con parte de su cuerpo fuera del habitáculo, mientras Icardi permanece al volante.

El organismo provincial consideró que la situación representaba un riesgo para la pasajera, los demás ocupantes y terceros, y sostuvo que Icardi tenía la responsabilidad de interrumpir la maniobra al advertir lo que estaba ocurriendo.

“Ocúpense de arreglar las calles”

Icardi continuó con sus cuestionamientos en redes sociales y apuntó directamente contra el Ministerio de Transporte.

“Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas”, lanzó.

Y agregó: “Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”.

El futbolista también puso en duda que la sanción pueda alcanzar a su licencia italiana y cuestionó la decisión de las autoridades bonaerenses.

Qué deberá hacer Icardi

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Transporte bonaerense, Icardi, que tiene domicilio en la provincia, deberá realizar el trámite correspondiente ante la jurisdicción si busca obtener una nueva habilitación. Antes deberá someterse a una evaluación para determinar si reúne las condiciones psicofísicas necesarias para conducir.

El organismo sostuvo que “la seguridad vial no admite excepciones” y remarcó que quien conduce tiene la responsabilidad de garantizar condiciones seguras tanto para quienes viajan en el vehículo como para terceros.

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