Qué médicos consultar si hacés deporte regularmente

Qué controles y especialistas debería contemplar una persona que hace deporte regularmente para entrenar con seguimiento médico y atender posibles lesiones

Hay un momento en el que hacer deporte deja de ser una actividad ocasional. El entrenamiento empieza a ocupar varios días de la semana, aparecen objetivos más concretos, se modifican rutinas de alimentación y descanso y, casi sin advertirlo, el cuerpo queda expuesto a exigencias bastante distintas de las de una vida sedentaria.

Eso puede ocurrirle a un corredor que prepara sus primeros 21 kilómetros , a alguien que juega al fútbol tres veces por semana, a una persona que entrena fuerza todos los días o a un deportista que compite. La intensidad cambia, pero hay una pregunta que atraviesa todos esos escenarios. ¿Alcanza con consultar al médico cuando algo duele?

1- Medicina deportiva

La medicina del deporte parte de una característica particular del paciente. Para evaluar su estado de salud no alcanza con saber su edad, antecedentes o síntomas. También importa qué disciplina practica, con qué frecuencia, qué exigencia supone y si está empezando, retomando después de un período de inactividad o atravesando una etapa de mayor intensidad.

Por eso, una consulta deportiva puede incluir la revisión de antecedentes y una exploración física, junto con evaluaciones de aspectos como movilidad, flexibilidad, equilibrio o respuesta al esfuerzo. A partir de allí, el profesional determina si son necesarios otros estudios o la participación de distintas especialidades.

También puede indicar análisis clínicos cuando el contexto lo justifica. Un hemograma, por ejemplo, puede aportar información sobre posibles alteraciones como anemia, mientras que otros estudios permiten evaluar glucemia, función hepática, depósitos de hierro o vitamina D.

En personas que entrenan, esos resultados deben leerse con cautela. El ejercicio intenso puede modificar algunos valores, por lo que la carga de entrenamiento reciente, la alimentación, la hidratación y el momento de la extracción también forman parte de la interpretación.

2- Cardiología

Entre las especialidades que puede necesitar una persona físicamente activa aparece la cardiología. Su intervención permite detectar posibles alteraciones cardiovasculares y evaluar si determinadas intensidades de ejercicio requieren precauciones o un abordaje específico.

Esto no significa que todas las personas que practican deporte deban realizarse los mismos estudios cardiológicos. La evaluación depende de factores como los antecedentes personales, la edad, el nivel de actividad y la intensidad del entrenamiento. Lo importante es que, a medida que aumenta la frecuencia o la exigencia del ejercicio, la salud cardiovascular también forme parte de la evaluación.

Por eso, los chequeos médicos deportivos cumplen una función que va más allá del rendimiento. Permiten conocer el punto de partida de cada persona y, a partir de esa información, definir qué tipo de actividad y qué nivel de exigencia son adecuados.

3- Traumatología

Una molestia después de una sesión exigente no siempre implica una lesión. Pero si el dolor persiste, se repite, limita un movimiento o obliga a modificar el entrenamiento, conviene evaluarlo.

El traumatólogo deportivo se ocupa de lesiones del sistema musculoesquelético y también considera las exigencias de la actividad que practica cada persona. No es lo mismo recuperar una rodilla para caminar sin dolor que prepararla para volver a correr, jugar al fútbol o entrenar fuerza.

Además del diagnóstico y el tratamiento, la consulta puede servir para definir cuándo es posible retomar la actividad y de qué manera hacerlo. En muchos casos, ese proceso se complementa con kinesiología y rehabilitación para recuperar movilidad, fuerza y función antes de volver a las cargas habituales.

4- Kinesiología y rehabilitación

Traumatología y kinesiología suelen cruzarse cuando aparece una lesión deportiva, aunque cumplen funciones diferentes.

La kinesiología tiene un papel especialmente visible durante la rehabilitación. El trabajo puede orientarse a recuperar movilidad, fuerza y función después de una lesión y acompañar un retorno progresivo al entrenamiento.

Esa progresión importa. Sentirse mejor no siempre equivale a estar en condiciones de retomar de inmediato el volumen o la intensidad previos.

También existen evaluaciones dirigidas a observar cómo se mueve el cuerpo. El estudio biomecánico de la marcha, por ejemplo, analiza patrones relacionados con el movimiento y la pisada. Es una herramienta que puede aportar información especialmente útil en disciplinas donde correr, caminar o repetir determinados gestos ocupa buena parte del entrenamiento.

5- Nutrición deportiva

El trabajo con un nutricionista deportivo permite adaptar la estrategia alimentaria al tipo de disciplina, la frecuencia de entrenamiento, los horarios y los objetivos personales. No tiene las mismas demandas alguien que sale a correr dos veces por semana que quien prepara una competencia de larga distancia o realiza entrenamientos diarios de fuerza.

Además, la nutrición deportiva puede dialogar con la información obtenida en análisis clínicos. Ante una posible deficiencia de hierro, vitamina D u otro nutriente, por ejemplo, la conducta no debería surgir de la intuición ni de recomendaciones generales tomadas de redes sociales.

En deportistas, el contexto vuelve a mandar. Incluso una alimentación aparentemente saludable puede resultar insuficiente si la energía consumida no acompaña el gasto sostenido del entrenamiento.

Una cobertura médica pensada para deportistas gentileza

Una cobertura médica pensada para deportistas

Cuando una persona entrena varias veces por semana, las necesidades que puede tener de su sistema de salud empiezan a diferenciarse. Una cobertura médica para hacer deporte no se limita a responder ante una urgencia.

En Argentina ya existen propuestas diseñadas con este perfil en mente. Swiss Medical desarrolló Sport Plan para deportistas profesionales y amateurs y para personas que entrenan regularmente. La propuesta incorpora reintegros en nutrición, traumatología, kinesiología y rehabilitación, además de reintegros vinculados con gimnasio, clases y entrenamiento.

Todos los planes de esa línea incluyen un chequeo médico integral, realizado en centros designados o bajo las condiciones de reintegro correspondientes, y un estudio biomecánico de la marcha. El chequeo busca conocer el estado de salud general e identificar posibles factores de riesgo cardiovascular o condiciones preexistentes antes de comenzar una rutina de actividad física.

Sport Plan Pro amplía algunos de esos beneficios con mayores montos de reintegro en las especialidades vinculadas con el deporte, una cartilla médica más amplia y un test genético. Los alcances, montos y condiciones pueden variar y deben revisarse en la documentación vigente de cada plan.

Cuidarse antes de que algo obligue a frenar

Un chequeo, una consulta con un médico deportivo, una evaluación cardiovascular cuando corresponde, el seguimiento de determinados análisis o una intervención temprana de traumatología y kinesiología permiten mirar la práctica física desde otro lugar.

Y ese cambio alcanza tanto al deportista profesional como al amateur. El cuerpo no necesita cobrar por competir para sentir una sobrecarga, lesionarse o requerir rehabilitación. Tampoco distingue entre alguien que entrena para una medalla y quien quiere bajar unos minutos su tiempo del domingo.

Quizás por eso la pregunta para quien hace deporte regularmente ya no sea solamente a qué médico acudir cuando aparece una lesión. También vale preguntarse qué profesionales deberían estar disponibles mientras todo marcha bien y todavía es posible seguir entrenando.