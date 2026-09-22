River vuelve a la AFA con una propuesta que busca modificar el fútbol argentino

El Millonario regresará al Comité Ejecutivo después de varios meses y presentará seis ejes para reformar torneos, arbitrajes, calendario e ingresos.

River retomará este martes su participación en el Comité Ejecutivo de la AFA después de varios meses de ausencia. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo llevará a la reunión un documento con distintas iniciativas para modificar aspectos del fútbol argentino. Entre los principales planteos aparece una reducción progresiva de los equipos de Primera División y la intención de establecer reglas que no sufran cambios durante los campeonatos.

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Una reforma que apunta al formato de Primera

Uno de los puntos centrales del proyecto presentado por River está relacionado con la estructura de las competencias. El club propone disminuir gradualmente la cantidad de participantes de la máxima categoría y establecer mayor previsibilidad en los reglamentos, evitando modificaciones mientras los torneos ya están en desarrollo.

Según trascendió sobre la propuesta, el objetivo sería llevar progresivamente la Primera División de 30 a 24 clubes. Ese número forma parte de la información difundida en las últimas horas, aunque el documento oficial de River plantea específicamente una reducción gradual sin establecer allí un número final.

El planteo también contempla una reorganización del calendario y de los períodos habilitados para incorporar jugadores, buscando que los clubes tengan mayor previsibilidad para planificar sus temporadas.

Arbitraje, transparencia y derechos de televisión

El arbitraje ocupa otro capítulo importante dentro del documento. River propone revisar el funcionamiento del área, establecer criterios objetivos para las designaciones y evaluar el desempeño de los árbitros. Además, plantea la creación de un comité independiente que pueda auditar ese proceso.

La dirigencia también incluyó cambios vinculados al funcionamiento institucional de la AFA y al acceso a la información. En materia económica, plantea mantener el criterio solidario en la distribución de ingresos entre los clubes, pero al mismo tiempo buscar nuevas fuentes de recursos.

Por último, River propone reformular el esquema de comercialización de los derechos de televisión, tanto para el mercado argentino como para las transmisiones internacionales. El documento será presentado ante el resto de los representantes durante la reunión del Comité Ejecutivo.