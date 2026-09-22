Darío Herrera fue designado para dirigir la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Central

El árbitro neuquino estará al frente de la final del sábado entre el Pincha y el Canalla, que se jugará desde las 16 en Santiago del Estero.

Estudiantes y Rosario Central ya tienen árbitro para la definición de la Supercopa Internacional. Darío Herrera fue elegido para impartir justicia en el encuentro que se disputará este sábado desde las 16 en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. El juez de 41 años estará acompañado por un equipo arbitral que también tendrá presencia en el VAR.

Herrera, nuevamente al frente de una final

No será una situación nueva para Herrera, quien volverá a dirigir a Estudiantes en un partido por un título. El árbitro neuquino ya había sido designado para la Supercopa Argentina del año pasado, cuando el conjunto platense perdió 2-0 frente a Vélez.

En cambio, será la primera vez que Herrera tenga a Rosario Central bajo su conducción en una definición. El árbitro, que también formó parte de la última Copa del Mundo, tendrá como asistentes a Gabriel Chade y Cristian Navarro.

La nómina se completa con Maximiliano Manduca como cuarto árbitro y Federico Cano como quinto. En el sistema de videoarbitraje estará Jorge Baliño, acompañado por Mauro Ramos Errasti.

Una final atravesada por la fecha FIFA

La definición tendrá además una particularidad, ya que se disputará durante la ventana internacional de septiembre y octubre. Por ese motivo, los dos entrenadores deberán afrontar el partido con algunas bajas debido a convocatorias de selecciones.

Alexander Medina no tendrá a disposición a Tomás Palacios, citado por Lionel Scaloni para los amistosos de Argentina frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Del lado de Rosario Central, Jorge Almirón perderá a Jaminton Campaz, convocado por Colombia, y a Vicente Pizarro, llamado por la Selección de Chile.

El duelo tendrá además un antecedente reciente cargado de historia. Será el segundo enfrentamiento entre ambos desde el recordado episodio del pasillo de campeón. El antecedente más cercano terminó con victoria de Estudiantes por 3-0 ante Central, por la Copa Argentina.

El episodio original ocurrió el 23 de noviembre de 2025, cuando se enfrentaron por los octavos de final del Apertura en el Gigante de Arroyito, luego de que Central fuera reconocido por AFA como campeón de liga. En aquella oportunidad, los futbolistas de Estudiantes decidieron no realizar el tradicional pasillo y le dieron la espalda al plantel local.