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León XIV recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján: el Gobierno prepara el operativo y analiza un feriado por su visita

La Casa Rosada coordina con la Iglesia y las jurisdicciones involucradas los detalles logísticos y de seguridad del viaje. La decisión sobre un eventual día no laborable dependerá de la agenda definitiva y de las necesidades del operativo.

11 de septiembre 2026 · 18:22hs
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Visita Papal. El Papa León XIV visitará Buenos Aires

Visita Papal. El Papa León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre de 2026.

El Gobierno nacional analiza la posibilidad de establecer un asueto o feriado durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

La medida todavía no fue definida y su alcance dependerá de la agenda definitiva de actividades que establezca la Santa Sede y de las necesidades organizativas vinculadas con los actos masivos.

El Vaticano confirmó oficialmente que el Pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján durante su estadía en el país, en el marco de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú. La Santa Sede señaló que el programa detallado será comunicado oportunamente.

Karina Milei coordina los preparativos

Mientras se espera el cronograma definitivo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, continúa coordinando los preparativos con representantes de la Iglesia y funcionarios de las distintas jurisdicciones involucradas.

El Gobierno ya realizó reuniones interdisciplinarias para avanzar sobre cuestiones vinculadas con la logística, los traslados, la seguridad y la organización de las actividades. En esos encuentros participaron representantes de la Iglesia, funcionarios nacionales y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.

La articulación también involucra a los gobiernos de las jurisdicciones por las que pasará León XIV.

LEER MÁS: Papa León XIV en Argentina: la Iglesia confirmó dónde será la misa central y anticipó la agenda

Seguridad: ya hay comandos unificados

Los preparativos también avanzaron en materia de seguridad.

El Ministerio de Seguridad Nacional convocó al Comando Unificado Federal y creó dispositivos especiales para coordinar los operativos durante la visita del Pontífice.

Uno de ellos estará destinado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro a la provincia de Córdoba, con participación coordinada de fuerzas federales y autoridades locales.

La decisión responde a la previsión de una importante concurrencia de personas en los distintos puntos incluidos en el recorrido.

Qué se sabe de la visita

Aunque el programa completo todavía no fue oficializado por el Vaticano, ya están confirmadas las tres jurisdicciones que visitará el Pontífice: Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Los preparativos oficiales contemplan distintas actividades religiosas, institucionales y sociales, además de celebraciones con participación masiva.

Entre los escenarios que habían sido incluidos en la agenda preliminar aparecen la Basílica de Luján, el Monumento a los Españoles y la provincia de Córdoba. La organización continúa trabajando sobre esos espacios mientras se aguarda la comunicación definitiva de la Santa Sede.

Una visita histórica

La llegada de León XIV representará la primera visita de un Papa a la Argentina en varias décadas y es considerada por el Gobierno como un acontecimiento de relevancia religiosa, institucional, diplomática e internacional.

Por ese motivo, la Casa Rosada busca anticipar los distintos impactos que tendrá el recorrido, entre ellos la movilidad, la seguridad y el funcionamiento de las actividades laborales en las zonas donde se desarrollen los actos.

Todavía no hay una decisión sobre el asueto

Por ahora, la posibilidad de establecer un feriado o asueto continúa bajo análisis y no existe una disposición oficial que determine días no laborables por la visita.

La definición quedará vinculada a la organización final del viaje y a las características de las actividades masivas que se desarrollen entre el 8 y el 11 de noviembre.

Mientras tanto, el Gobierno nacional, la Iglesia y las autoridades de las jurisdicciones involucradas continúan avanzando en la planificación de una visita que ya tiene confirmado su recorrido general, aunque todavía resta conocer su agenda definitiva y el eventual esquema especial de funcionamiento durante esos días.

León XIV Buenos Aires Córdoba Gobierno
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