"Hay mucho que limpiar todavía": Rosatti advirtió que la Justicia debe profundizar la lucha contra el crimen organizado

El presidente de la Corte Suprema destacó una mejora en las estadísticas vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico, aunque advirtió que todavía existen conductas que deben ser investigadas y sancionadas.

Justicia en revisión. Horacio Rosatti afirmó que "hay mucho que corregir y limpiar" en el sistema judicial.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti , aseguró que las estadísticas vinculadas con el combate al crimen organizado y el narcotráfico en Rosario muestran una mejora, aunque advirtió que todavía queda un largo camino por recorrer dentro de las instituciones judiciales.

“ Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo ”, afirmó durante la jura del juez federal Florentino Malaponte , quien se incorporó como nuevo integrante de la Cámara Federal de Rosario.

La designación permitió cubrir una vacante que permanecía sin resolver desde hacía diez años.

El crimen organizado y una red que va más allá del narcotráfico

Rosatti sostuvo que la lucha contra las organizaciones criminales no puede limitarse a detener a quienes participan directamente de la comercialización de drogas.

Según explicó, existe un entramado que también involucra el lavado de dinero, la protección de esos fondos y otras conductas vinculadas con la omisión o tolerancia frente al delito.

“Hay un entramado muy complejo que no se agota con el delincuente que puede hoy estar en la cárcel”, señaló.

En esa línea, describió una cadena que “se vincula con el que lava el dinero, con el que protege al que lava el dinero” y con quienes, aun sin participar directamente, pueden terminar “mirando para otro lado”.

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“Esto no ha terminado”

El titular del máximo tribunal reconoció que los indicadores muestran una evolución favorable, pero remarcó que el proceso está lejos de haber concluido.

“Esto no ha terminado ni mucho menos, ni mucho menos, ni mucho menos”, enfatizó.

Al mismo tiempo, valoró la respuesta de las instituciones y de la sociedad rosarina frente al avance del crimen organizado.

“Las estadísticas dicen que se ha mejorado, y se ha mejorado”, sostuvo, aunque insistió en la necesidad de mantener los esfuerzos.

Reconocimiento a jueces y fiscales

Rosatti destacó el trabajo de los funcionarios judiciales que, según remarcó, desempeñaron sus funciones en el combate contra las organizaciones criminales.

Mencionó a fiscales y jueces provinciales, fiscales y jueces federales de distintos niveles y resaltó también el acompañamiento de las autoridades políticas, de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y del municipio de Rosario.

Sin embargo, advirtió que el avance institucional también permitió visibilizar situaciones negativas dentro del propio sistema.

“Cuando uno pone el reflector, cuando uno ilumina algo, lo que está claro se hace más claro y lo que es oscuro queda más oscuro”, sostuvo.

Un mensaje sobre el honor de ejercer como juez

En ese contexto, Rosatti marcó una diferencia entre quienes cumplen con sus responsabilidades y quienes utilizan sus cargos de manera indebida.

Sostuvo que quienes “honran el cargo” deben ser reconocidos, mientras que quienes no lo hacen deben recibir “el condigno castigo”.

Durante la ceremonia también dirigió un mensaje específico a Malaponte y le pidió no perder la “doble H: humildad y honestidad”.

“Se es juez las 24 horas del día, los 365 días del año”, remarcó.

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La Cámara Federal incorpora un nuevo integrante

Antes de Rosatti, el presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, destacó el proceso de fortalecimiento institucional del fuero y el impacto de la implementación del sistema acusatorio en la ciudad.

Pineda también hizo referencia a las dificultades generadas por las vacantes existentes y mencionó que actualmente hay dos jueces con prisión preventiva.

Se trata de Marcelo Bailaque, procesado por lavado de dinero y quien renunció antes de ser sometido a juicio político, y Gastón Salmain, procesado por el presunto cobro de coimas a cambio de fallos.

Según informó Pineda, el jury contra Salmain comenzará el 6 de octubre.

“Ahora el Estado también está más organizado”

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, también participó de la actividad y destacó la cantidad de vacantes judiciales que, según afirmó, fueron cubiertas durante la actual gestión nacional.

En relación con la lucha contra las organizaciones criminales, sintetizó la estrategia oficial con una frase: “El crimen está organizado, pero ahora el Estado también está más organizado” para enfrentarlo.

La cobertura institucional de las vacantes y las advertencias de Rosatti se producen en un momento en el que Rosario continúa siendo uno de los principales focos del debate nacional sobre narcotráfico, crimen organizado y fortalecimiento de la Justicia federal.