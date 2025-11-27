Adolescencia, ¿hasta los 32 años?: un estudio reveló las cinco fases del cerebro

Un estudio reveló que la adolescencia dura hasta los 32 años y que el cerebro pasa por cinco fases, con puntos de inflexión clave a los 9, 32, 66 y 83 años

Investigadores de la Universidad de Cambridge analizaron escáneres cerebrales de 4.000 personas y descubrieron que el cerebro cambia constantemente, pero no de manera uniforme y que la adolescencia se extiende hasta los 32 años. Estas fases pueden ayudar a entender mejor los trastornos de salud mental y la demencia .

El estudio reciente publicado en la revista especializada Nature Communications, reveló que el cerebro humano pasa por cinco fases distintas en la vida, con puntos de inflexión claves a los nueve, 32, 66 y 83 años.

La investigación, realizada por la Universidad de Cambridge, analizó escáneres cerebrales de 4.000 personas de hasta 90 años y encontró que el cerebro cambia constantemente, pero no de manera uniforme. El estudio también encontró que la edad en la que se producen estos cambios puede variar de persona a persona, y que factores como la genética, el entorno y el estilo de vida pueden influir en el desarrollo cerebral.

Las cinco fases del cerebro

Infancia (0-9 años): el cerebro crece rápidamente, pero también se debilita la sobreabundancia de conexiones entre las neuronas.

Adolescencia (9-32 años): la adolescencia dura hasta los 32 años, y es un período de eficiencia desmesurada en las conexiones cerebrales.

Edad adulta (32-66 años): un período de estabilidad para el cerebro, con una duración de tres décadas.

Envejecimiento temprano (66-83 años): comienza a los 66 años, con cambios en los patrones de conexiones en el cerebro.

Envejecimiento tardío (83 años en adelante): la etapa final, con cambios cerebrales similares a los del envejecimiento precoz, pero aún más pronunciados.

Los investigadores afirman que estos hallazgos pueden ayudar a entender mejor los trastornos de salud mental y la demencia, y que es importante considerar estas fases en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas.

"El cerebro se reconfigura a lo largo de la vida. Siempre está fortaleciendo y debilitando conexiones, y no sigue un patrón estable; hay fluctuaciones y fases de reconfiguración cerebral", declaró Alexa Mousley, de la Universidad de Cambridge.