Uno Santa Fe | Información General | adolescencia

Adolescencia, ¿hasta los 32 años?: un estudio reveló las cinco fases del cerebro

Un estudio reveló que la adolescencia dura hasta los 32 años y que el cerebro pasa por cinco fases, con puntos de inflexión clave a los 9, 32, 66 y 83 años

27 de noviembre 2025 · 11:09hs
El estudio de investigadores

El estudio de investigadores, hicieron escáneres de cerebros y determinaron las fases del mismo en la vida y hasta cuándo es la adolescencia  

Investigadores de la Universidad de Cambridge analizaron escáneres cerebrales de 4.000 personas y descubrieron que el cerebro cambia constantemente, pero no de manera uniforme y que la adolescencia se extiende hasta los 32 años. Estas fases pueden ayudar a entender mejor los trastornos de salud mental y la demencia.

El estudio reciente publicado en la revista especializada Nature Communications, reveló que el cerebro humano pasa por cinco fases distintas en la vida, con puntos de inflexión claves a los nueve, 32, 66 y 83 años.

La investigación, realizada por la Universidad de Cambridge, analizó escáneres cerebrales de 4.000 personas de hasta 90 años y encontró que el cerebro cambia constantemente, pero no de manera uniforme. El estudio también encontró que la edad en la que se producen estos cambios puede variar de persona a persona, y que factores como la genética, el entorno y el estilo de vida pueden influir en el desarrollo cerebral.

Las cinco fases del cerebro

  • Infancia (0-9 años): el cerebro crece rápidamente, pero también se debilita la sobreabundancia de conexiones entre las neuronas.
  • Adolescencia (9-32 años): la adolescencia dura hasta los 32 años, y es un período de eficiencia desmesurada en las conexiones cerebrales.
  • Edad adulta (32-66 años): un período de estabilidad para el cerebro, con una duración de tres décadas.
  • Envejecimiento temprano (66-83 años): comienza a los 66 años, con cambios en los patrones de conexiones en el cerebro.
  • Envejecimiento tardío (83 años en adelante): la etapa final, con cambios cerebrales similares a los del envejecimiento precoz, pero aún más pronunciados.

Los investigadores afirman que estos hallazgos pueden ayudar a entender mejor los trastornos de salud mental y la demencia, y que es importante considerar estas fases en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas.

LEER MÁS: Cómo afecta la marihuana al cerebro de las personas

"El cerebro se reconfigura a lo largo de la vida. Siempre está fortaleciendo y debilitando conexiones, y no sigue un patrón estable; hay fluctuaciones y fases de reconfiguración cerebral", declaró Alexa Mousley, de la Universidad de Cambridge.

adolescencia cerebro Salud Mental investigadores
Noticias relacionadas
Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Nuevo tratamiento contra el cáncer de piel, una vacuna creada en Argentina

Cáncer de piel: ya está disponible la vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

Horóscopo Sagitario

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Primera Nacional: los hermanos Pellerano debutarán como DT en clubes distintos

Primera Nacional: los hermanos Pellerano debutarán como DT en clubes distintos

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

Último Momento
Primera Nacional: los hermanos Pellerano debutarán como DT en clubes distintos

Primera Nacional: los hermanos Pellerano debutarán como DT en clubes distintos

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

Colón entró en su cuarto día de paro y el conflicto salarial se agrava

El campeón Rosario Central solo jugó ante dos clasificados a cuartos de final

El "campeón" Rosario Central solo jugó ante dos clasificados a cuartos de final

Un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido de la Primera Nacional

Un árbitro FIFA dirigirá la final del Reducido de la Primera Nacional

Ovación
Colón de San Justo homenajeó a sus campeones de la Liga Senior

Colón de San Justo homenajeó a sus campeones de la Liga Senior

Todos los jugadores de Unión que deben volver en diciembre: cómo llega cada uno

Todos los jugadores de Unión que deben volver en diciembre: cómo llega cada uno

Horas decisivas en Colón: otra rescisión en puerta y continúa la limpieza del plantel

Horas decisivas en Colón: otra rescisión en puerta y continúa la limpieza del plantel

Unión y Colón de San Justo son los finalistas del Clausura Chijí Serenotti

Unión y Colón de San Justo son los finalistas del Clausura Chijí Serenotti

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Reprogramación: las finales del Torneo Oficial se jugarán en diciembre

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL