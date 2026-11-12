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Cuándo es el próximo feriado en Argentina y por qué diciembre tendrá un fin de semana XL

El calendario nacional de feriados todavía reserva dos oportunidades para hacer una escapada y descansar antes de que termine 2026: cuándo son y por qué

12 de noviembre 2026 · 07:12hs
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Cuándo es el próximo feriado en Argentina y por qué diciembre tendrá un fin de semana XL

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Cuándo es el próximo feriado en Argentina y por qué diciembre tendrá un fin de semana XL

El calendario nacional de feriados todavía reserva dos oportunidades para disfrutar de escapadas y descansar antes de que termine el 2026: cuándo será el próximo fin de semana largo de noviembre, qué días no laborables habrá que tener en cuenta en diciembre y cuáles son algunos de los destinos de corta y media distancia ideales para aprovechar y visitar durante estas fechas.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina

De acuerdo con el calendario oficial de feriados nacionales dispuesto por el Gobierno, el próximo feriado nacional en Argentina será el lunes 23 de noviembre.

Esta fecha corresponde, en realidad, al traslado del feriado en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra originalmente el 20 de noviembre. De esta manera, su modificación permitirá, para la mayoría de los argentinos que no trabajan los días sábados, disfrutar de un fin de semana largo de tres días: sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre.

Se trata de una de las últimas oportunidades del año para organizar una escapada, en la cuenta regresiva hacia el cierre del calendario y las Fiestas de Fin de Año. Además, con temperaturas más agradables y la primavera ya avanzada, los viajes cortos y las propuestas de miniturismo se convierten en una alternativa ideal para quienes buscan desconectar unos días de la rutina.

Por qué diciembre tendrá un fin de semana XL de cuatro días

Si bien noviembre ofreció algunas jornadas de descanso adicionales en el marco de la visita del papa León XIV al país, diciembre tendrá una oportunidad todavía mejor para quienes quieran organizar una escapada antes de terminar el año: un fin de semana XL de cuatro días.

El último mes de 2026 propone un período de descanso extendido que irá del sábado 5 al martes 8 de diciembre. La fecha de cierre coincide con una de las conmemoraciones más tradicionales del calendario argentino: el Día de la Inmaculada Concepción de María.

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