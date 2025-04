Al momento de su muerte, el papa Francisco contaba con 100 dólares como patrimonio personal

Al momento de su muerte, el papa Francisco contaba con apenas 100 dólares como patrimonio personal. No tenía propiedades, inversiones ni cuentas bancarias a su nombre .

A diferencia de los obispos (cardenales o no), sacerdotes y demás miembros del clero a quienes les toque, el Papa no tiene asignado un sueldo sino que se considera su labor como un servicio espiritual que no puede retribuirse con dinero. En vez, sus gastos personales y los relacionados a sus viajes, seguridad y residencia eran solventados por la Santa Sede.