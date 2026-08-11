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Hallaron sano y salvo al argentino desaparecido tras el terremoto en Colombia

Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años, había sido visto por última vez el lunes en Dosquebradas, una de las zonas más afectadas por el sismo de magnitud 7,4. Fue encontrado este martes y pudo comunicarse con su familia mediante una videollamada.

11 de agosto 2026 · 19:24hs
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Hallan argentino: Carlos Luis Cáceres

Hallan argentino: Carlos Luis Cáceres, de 69 años, fue encontrado sano y salvo en Dosquebradas, Colombia.

Carlos Luis Cáceres, el argentino de 69 años que permanecía desaparecido en Colombia luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el lunes, fue encontrado sano y salvo este martes por la tarde.

El hombre, oriundo de San Juan, había sido visto por última vez en el municipio de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, una de las zonas más cercanas al epicentro del sismo y dentro del área de influencia de Pereira.

La noticia fue confirmada por su hija Carla, quien contó en diálogo con Todo Noticias (TN) que su padre fue localizado y que, pese a presentar algunos golpes, se encuentra en buen estado. “Está con golpes, pero bien”, precisó la mujer.

Según relató, Cáceres pudo realizar una videollamada con su pareja luego de ser encontrado, lo que permitió llevar tranquilidad a sus familiares después de varias horas de incertidumbre.

LEER MÁS: Terremoto en Colombia: ya son 240 los muertos, los hospitales están desbordados y decretaron toques de queda

Una zona gravemente afectada

Dosquebradas y Pereira se encuentran entre las localidades que sufrieron con mayor intensidad las consecuencias del terremoto que afectó el oeste de Colombia.

El sismo, registrado el lunes y de magnitud 7,4, provocó el colapso de edificios, daños en viviendas e infraestructura y dejó cientos de personas heridas.

Pereira, capital de Risaralda y una de las ciudades más próximas a San José del Palmar, en el departamento del Chocó, donde se ubicó el epicentro, concentró una importante cantidad de víctimas.

En un balance difundido tras el terremoto, las autoridades habían informado sobre 240 personas fallecidas, además de cientos de heridos. La cifra era provisoria y podía modificarse a medida que los equipos de emergencia lograran acceder a las zonas más afectadas y avanzaran las tareas de búsqueda y rescate.

Los hospitales de distintas localidades también se vieron desbordados por la cantidad de heridos y las autoridades reforzaron los operativos para asistir a los damnificados.

Continúan las tareas de búsqueda y rescate

Mientras la aparición de Cáceres llevó alivio a su familia, los equipos de emergencia colombianos continúan trabajando entre los escombros en busca de posibles sobrevivientes.

La Cruz Roja Colombiana activó su sala nacional de crisis y desplegó equipos de búsqueda y rescate de distintos departamentos. Parte de los recursos fueron enviados al Chocó, una de las regiones más afectadas por el terremoto.

Las tareas se desarrollan en un escenario complejo debido a los daños en rutas y al cierre o funcionamiento restringido de algunos aeropuertos, lo que dificulta el acceso a las localidades más golpeadas.

Las autoridades remarcaron que las primeras horas posteriores al terremoto son determinantes para intentar localizar personas con vida entre los edificios colapsados.

Toques de queda y refuerzo de la seguridad

La emergencia también generó medidas extraordinarias en distintas ciudades. En Pereira, una de las localidades más afectadas, las autoridades establecieron restricciones nocturnas ante el riesgo de saqueos y alteraciones del orden público.

En Cali, además, se dispusieron operativos conjuntos entre la Policía y el Ejército en algunos sectores, mientras se incorporaron nuevos rescatistas para colaborar en los edificios afectados.

El terremoto dejó así una situación de emergencia en varias zonas del oeste colombiano, con un elevado número de víctimas, daños materiales y cientos de personas que permanecen afectadas.

En ese contexto, el hallazgo con vida de Carlos Luis Cáceres significó una noticia alentadora para su familia, que había iniciado una intensa búsqueda luego de perder contacto con él tras el sismo.

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