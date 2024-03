Alquileres y prepagas: qué pasará si se cae el mega DNU del oficialismo en Diputados

Uno de los cambios más significativos fue la derogación de la ley de alquileres, lo que trajo aparejado que los nuevos contratos de locación se pactaron sin un marco legal desde los primeros días del año. De esta manera, si el DNU es rechazado definitivamente, volvería a entrar en vigencia la ley previa y los contratos que fueron firmados recientemente tendrían que ser readecuados bajo el marco legal anterior.

Lo mismo podría suceder con las prepagas, ya que uno de los puntos del decreto estableció la liberación de precios y el Gobierno perdió la facultad de fijar aranceles mínimos obligatorios. Esta medida quedaría fuera de vigencia y las empresas podrían tener que retrotraer los precios.

A su vez, la norma que impulsó Milei derogó la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, la Ley del Compre Nacional, el Observatorio de Precios, y la Ley de Promoción Industrial y comercial, iniciativas que volverían a entrar en vigencia.

Otros puntos relevantes son la eliminación de los cupos de exportaciones y la quita del tope a las comisiones bancarias, que establecía un limite del 50% a la tasa de punitorios, dos medidas que también darían marcha atrás.

En tanto, hubo reformas que ya fueron frenadas por la Justicia, como es el caso de las reformas laborales y las Sociedades Anónimas Deportivas, que quedaron suspendidas a través de una serie de medidas cautelares.

Debate en Diputados

Con la mira puesta en avanzar en la sanción de una nueva ley Bases, el ministro de Interior, Guillermo Francos, recibió este viernes en su despacho de la Casa Rosada a diputados nacionales del PRO y luego a un grupo de la bancada de la UCR.

Tras el rechazo del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 en el Senado, los legisladores amarillos desfilaron por el Patio de Palmeras encabezados por el jefe de bloque, Cristian Ritondo, hasta las oficinas del ministerio.

Diego Santilli, Silvia Lospennato, los santafesinos José Núñez y Luciano Laspina, Silvana Giudici y Damián Arabia visitaron al titular de la cartera política y a su segundo, Lisandro Catalán, en el Salón de los Escudos para avanzar en la sanción de la ley que obsesiona a la administración libertaria. También estuvieron el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

La ronda de diálogo estaba programada desde antes de la negativa del Senado al DNU y contempla la visita de representantes de los distintos bloques.

Luego fue el turno de Rodrigo de Loredo, enfrentado al senador nacional y jefe de la UCR, Martín Lousteau, por su oposición al gobierno y la semana próxima continuaría Miguel Angel Pichetto (Hacemos Coalición Federal).

Tras el análisis del borrador del proyecto que giró el gobierno, los representantes del bloque trajeron sus sugerencias y comentarios a ser contemplados.

Para los diputados que esperan la elección de una nueva conducción, algunas de las excepciones eliminadas de Ganancias deben ser reincorporadas (guardias para el personal de salud, el personal militar y la especificidad de la situación de los trabajadores petroleros), como también acelerarse los tiempos para cambiar la fórmula previsional.