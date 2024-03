Villarruel: "Mi compromiso con Argentina y con Milei es inclaudicable"

Sostuvo que ambos trabajaron "espalda con espalda" entre los "incansables intentos" por dividirlos. Y afirmó: "No me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner".

"Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable", sentenció la vicepresidenta, para no dejar dudas de su posición.

"Sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos", sostuvo, y añadió: "No me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner, no me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar".

Finalmente, Villarruel sostuvo que "la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina".

