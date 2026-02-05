Anmat prohíbe jabones, perfumes, productos para el pelo y un reparador de caries

Anmat detectó irregularidades en marcas que se vendían en el país. Se prohibieron por casos de dermatitis y hasta riesgo de exposición a sustancias cancerígenas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una serie de disposiciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial en las que prohíbe la comercialización , el uso y la publicidad de diversos productos de higiene y cosmética .

Las medidas se basan en la falta de registros sanitarios y en varios casos, en el daño directo ya reportado por consumidores.

Se trata de jabones, perfumes artesanales, productos para el pelo y un reparador de caries. La Anmat ordenó que todos dieran de baja sus publicaciones de Mercado Libre, Instagram y sitios web.

Además, el organismo notificó a las autoridades sanitarias provinciales para el decomiso de las unidades que se encuentren en góndolas e instó a los consumidores a descartar cualquier unidad de estas marcas que tengan en su poder.

Jabón líquido "Plus": elaboración clandestina

La Anmat prohibió el “Jabón líquido higienizante” marca Plus, elaborado por la firma Química el Regreso S. R. L. porque la planta de la empresa no cuenta con habilitación para fabricar cosméticos y por ende, no se puede garantizar su higiene ni la seguridad de su fórmula para el contacto con la piel.

Perfumes "Zentidos": reportes de dermatitis

La marca de fragancias artesanales “Zentidos” fue retirada del mercado tras una alerta de cosmetovigilancia. Varios usuarios reportaron cuadros de dermatitis luego de aplicar los perfumes adquiridos en un local en Tigre (Buenos Aires) o vía Instagram. El organismo confirmó que las fragancias no poseen inscripción sanitaria, por lo que su composición es desconocida y potencialmente irritante.

Línea capilar "Shine Hair": alerta por formol

Se prohibieron todos los productos de la marca “Shine Hair”, incluyendo alisadores, biotina y keratina líquida. La Anmat advirtió que sus alisadores podrían contener formol (formaldehído), un activo prohibido que genera vapores tóxicos y cuya exposición puede causar desde irritación severa en ojos y garganta hasta un aumento en la probabilidad de sufrir carcinomas nasofaríngeos tras un uso prolongado.

Escudo reparador de caries “Odontic”: peligro odontológico"

La Anmat prohibió el “Escudo reparador de caries Odontic”, de la marca Nudenta porque al no tener registro ni fabricante identificado, tampoco hay garantías de que el producto sea eficaz para tratar caries o que sus ingredientes sean aptos para su uso en la boca.

Productos cosméticos de la marca “Mumytalooks"

Shampoo Plex Premium

Shampoo Full Detox

Nutrición Full Detox

Crema Nutri Plex

Tratamiento Brillo Plex

Máscara capilar Plex

Matizador Matiz Plex

Shampoo Hidro colágeno marino

Nutrición Hidro colágeno marino

Protector térmico Plex

Crema de peinar Plex

Desenredante Coco Plex

Serum de puntas Plex

Alisado Plex

Bio Plex

La medida, que aplica para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, se tomó luego de detectar la oferta y comercialización de estos productos en canales electrónicos, sin contar con la debida inscripción sanitaria ante esta Administración Nacional.