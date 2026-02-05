Uno Santa Fe | Información General | Anmat

Anmat prohíbe jabones, perfumes, productos para el pelo y un reparador de caries

Anmat detectó irregularidades en marcas que se vendían en el país. Se prohibieron por casos de dermatitis y hasta riesgo de exposición a sustancias cancerígenas

5 de febrero 2026 · 13:03hs
Anmat prohibió diversos productos de cosmética

ChatGPT

Anmat prohibió diversos productos de cosmética

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una serie de disposiciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial en las que prohíbe la comercialización, el uso y la publicidad de diversos productos de higiene y cosmética.

Las medidas se basan en la falta de registros sanitarios y en varios casos, en el daño directo ya reportado por consumidores.

Se trata de jabones, perfumes artesanales, productos para el pelo y un reparador de caries. La Anmat ordenó que todos dieran de baja sus publicaciones de Mercado Libre, Instagram y sitios web.

Además, el organismo notificó a las autoridades sanitarias provinciales para el decomiso de las unidades que se encuentren en góndolas e instó a los consumidores a descartar cualquier unidad de estas marcas que tengan en su poder.

Jabón líquido "Plus": elaboración clandestina

La Anmat prohibió el “Jabón líquido higienizante” marca Plus, elaborado por la firma Química el Regreso S. R. L. porque la planta de la empresa no cuenta con habilitación para fabricar cosméticos y por ende, no se puede garantizar su higiene ni la seguridad de su fórmula para el contacto con la piel.

Perfumes "Zentidos": reportes de dermatitis

La marca de fragancias artesanales “Zentidos” fue retirada del mercado tras una alerta de cosmetovigilancia. Varios usuarios reportaron cuadros de dermatitis luego de aplicar los perfumes adquiridos en un local en Tigre (Buenos Aires) o vía Instagram. El organismo confirmó que las fragancias no poseen inscripción sanitaria, por lo que su composición es desconocida y potencialmente irritante.

Línea capilar "Shine Hair": alerta por formol

Se prohibieron todos los productos de la marca “Shine Hair”, incluyendo alisadores, biotina y keratina líquida. La Anmat advirtió que sus alisadores podrían contener formol (formaldehído), un activo prohibido que genera vapores tóxicos y cuya exposición puede causar desde irritación severa en ojos y garganta hasta un aumento en la probabilidad de sufrir carcinomas nasofaríngeos tras un uso prolongado.

Escudo reparador de caries “Odontic”: peligro odontológico"

La Anmat prohibió el “Escudo reparador de caries Odontic”, de la marca Nudenta porque al no tener registro ni fabricante identificado, tampoco hay garantías de que el producto sea eficaz para tratar caries o que sus ingredientes sean aptos para su uso en la boca.

Productos cosméticos de la marca “Mumytalooks"

  • Shampoo Plex Premium
  • Shampoo Full Detox
  • Nutrición Full Detox
  • Crema Nutri Plex
  • Tratamiento Brillo Plex
  • Máscara capilar Plex
  • Matizador Matiz Plex
  • Shampoo Hidro colágeno marino
  • Nutrición Hidro colágeno marino
  • Protector térmico Plex
  • Crema de peinar Plex
  • Desenredante Coco Plex
  • Serum de puntas Plex
  • Alisado Plex
  • Bio Plex

La medida, que aplica para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, se tomó luego de detectar la oferta y comercialización de estos productos en canales electrónicos, sin contar con la debida inscripción sanitaria ante esta Administración Nacional.

Anmat prohíbe productos cosmética Jabón
Noticias relacionadas
Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer

Día Mundial contra el Cáncer 2026: por qué se conmemora hoy 4 de febrero

Petróleo, oro y plata, funcionan como termómetros del riesgo global

Petróleo, oro y metales: suben los activos y las materias primas claves por tensiones geopolíticas

Las pensiones no contributivas de Ansés reciben un aumento en febrero

Pensiones No Contributivas de Ansés en febrero 2026: ¿cuánto se cobra y cuándo?

Concordia en verano: Carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Se viene el fin de semana largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

Lo último

Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

Último Momento
Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Unión aseguró a Mateo Raschia: firmó su primer contrato profesional

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Independiente dijo no a la primera oferta de Atlético Mineiro por Kevin Lomónaco

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

Interna en Real Madrid: figuras enfrentadas y vestuario partido en plena crisis

¿Cómo se descuenta la factura de luz en Ingresos Brutos?

¿Cómo se descuenta la factura de luz en Ingresos Brutos?

Anmat prohíbe jabones, perfumes, productos para el pelo y un reparador de caries

Anmat prohíbe jabones, perfumes, productos para el pelo y un reparador de caries

Ovación
El plantel de Unión adelanta el viaje a Santiago del Estero

El plantel de Unión adelanta el viaje a Santiago del Estero

Se presentó el Torneo Copa Sol Naciente de fútbol

Se presentó el Torneo Copa Sol Naciente de fútbol

Se puso en marcha la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se puso en marcha la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Regatas comenzó con todo su participación en la Liga Federal

Regatas comenzó con todo su participación en la Liga Federal

Se pone en marcha la cuarta fecha de la Liga Argentina Femenina

Se pone en marcha la cuarta fecha de la Liga Argentina Femenina

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco