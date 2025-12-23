Santa Fe celebrará Navidad y Año Nuevo en la Playa con eventos gratuitos y un gran operativo de seguridad

Las fiestas se realizarán en Almirante Brown y Pedro de Vega, con casi 200 agentes entre municipales y policiales, restricciones de tránsito y un corredor seguro

La ciudad de Santa Fe se alista para vivir las fiestas de Navidad y Año Nuevo en la Playa , dos eventos públicos y gratuitos que se realizarán el 25 de diciembre y el 1° de enero de 2026 en la Costanera Oeste , con un importante dispositivo de seguridad, control y ordenamiento del tránsito .

La propuesta es impulsada por la Municipalidad de Santa Fe , en articulación con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia y la Policía de Santa Fe , con el objetivo de garantizar celebraciones masivas en un clima de paz, inclusión y convivencia .

DJs en vivo y espacio controlado

Los festejos tendrán lugar a la altura de Avenida Almirante Brown y Pedro de Vega, donde se montará un escenario sobre la arena con DJs en vivo desde las 2 hasta las 6 de la madrugada.

El sector estará delimitado con vallas y contará con presencia de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), seguridad privada y agentes municipales, desde la escalera hasta la playa a la altura de calle Castelli.

El intendente Juan Pablo Poletti destacó la importancia de recuperar el espacio público para eventos populares:

“Organizamos este evento público y gratuito aprovechando la puesta en valor de nuestros espacios públicos. Queremos que los jóvenes se diviertan, pero con un festejo en paz, sin pirotecnia, respetando a las personas con autismo y a los animales”.

Cortes de tránsito y corredor seguro

Con el fin de garantizar la seguridad peatonal, se implementará un esquema de cortes totales de circulación:

Costanera Este y Puente Colgante : habilitados exclusivamente como Corredor Seguro peatonal .

: habilitados exclusivamente como . Costanera Oeste (Alte. Brown) : corte total desde las letras corpóreas hasta Bulevar Muttis .

: corte total desde las hasta . Grand Bourg : cortes en todas sus intersecciones desde Diagonal Matturo hasta Maipú , con desvíos por Vélez Sarsfield (solo acceso a vecinos).

: cortes en todas sus intersecciones desde , con desvíos por (solo acceso a vecinos). Otros cortes: Bulevar Gálvez y Laprida; Alem a la altura de Regatas, Grand Bourg y Gutiérrez; Alte. Brown y Calcena; Muttis y Laprida .

. Puntos críticos: presencia fija en El Faro y el estacionamiento de Vialidad.

El secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, señaló que el municipio desplegará 96 agentes, entre ellos 40 de la GSI y 40 de Tránsito.

“Estamos centralizando todo en una zona de diversión segura e iluminada, lo que representa un nuevo paradigma para la ciudad”, afirmó.

Además, confirmó controles estrictos sobre el expendio de bebidas alcohólicas y el cumplimiento de la ordenanza de pirotecnia cero.

Refuerzo policial y desconcentración asistida

Desde la Provincia, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad, Virginia Coudannes, informó que se sumarán más de 85 efectivos policiales, con refuerzos en Costanera, Ruta 168, Ruta 1 y el acceso al puente carretero Santa Fe–Santo Tomé.

En tanto, la jefa de la URI, Margarita Romero, detalló que el operativo contará con 33 móviles, caballería y perros, y que a partir de las 6 de la mañana se activará una desconcentración asistida:

“Se realizará un cerramiento desde Calcena hasta Castelli, invitando a retirarse por Hernandarias y Cassanello. El año pasado no tuvimos incidentes y esperamos repetir esos resultados”.

Finalmente, la Municipalidad confirmó un operativo intensivo de higiene urbana que comenzará al finalizar los eventos. Las cuadrillas trabajarán desde las letras corpóreas hasta El Faro y en las principales avenidas, para dejar los espacios públicos en óptimas condiciones durante el resto de la jornada.

