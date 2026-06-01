Quién era Elías Morel, el cantante de cumbia santafesina que murió en un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El artista santafesino tenía 48 años y era la voz principal de una banda que recorría escenarios de toda la provincia

La música tropical santafesina atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Elías Morel , reconocido cantante y líder de la banda El Sabor de la Cumbia , quien falleció este domingo por la mañana en un trágico accidente ocurrido sobre la autopista Rosario-Santa Fe .

El siniestro vial se produjo en el kilómetro 141,5 , unos 500 metros al norte de la estación de peaje, cuando la combi que conducía Morel impactó violentamente contra la parte trasera de un camión cisterna que transportaba gas propano-butano , una sustancia altamente inflamable.

Por causas que son materia de investigación, el vehículo utilitario quedó incrustado en la estructura del camión. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor perdió la vida en el lugar.

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Conmoción en la cumbia santafesina

La víctima fue identificada como Elías Morel, de 48 años, una figura muy querida y reconocida dentro del ambiente de la cumbia santafesina. Desde hacía años era la voz principal de El Sabor de la Cumbia, agrupación que recorría escenarios de toda la provincia y la región llevando su música a festivales, bailes y eventos populares.

Tras conocerse la noticia, músicos, colegas y seguidores expresaron su dolor a través de las redes sociales, donde destacaron el legado artístico de Morel y enviaron mensajes de acompañamiento a familiares y amigos.

Importante operativo por riesgo de fuga de gas

Debido a que el camión involucrado transportaba gas propano-butano, se desplegó un importante operativo de seguridad para prevenir posibles incidentes.

Los trabajadores de la cabina de peaje alertaron de inmediato a la Guardia Provincial, cuyos efectivos dispusieron el corte total del tránsito en ambos sentidos de la autopista ante el riesgo potencial de una explosión.

Además, se implementaron desvíos hacia la ruta nacional 11, mientras personal de la Comisaría 19ª de Sauce Viejo colaboró con las tareas de ordenamiento vehicular.

En paralelo, los bomberos zapadores provenientes del destacamento de Santo Tomé activaron el protocolo correspondiente para este tipo de emergencias y trabajaron junto a personal médico del Sies 107, que intervino en el lugar.

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