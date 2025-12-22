La Administración Nacional de la Seguridad Social, Ansés, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este lunes 22 de diciembre continuará el calendario de pagos, que incluye el aumento por movilidad del 2,34 por ciento.
Ansés: cronograma de pagos del lunes 22 de diciembre
quienes cobran los beneficios este 22 de diciembre
Ese día finalizan los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, al tiempo que seguirán los desembolsos de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, con el medio aguinaldo incluido. También continúa el pago de la Asignación por Embarazo y comienza el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Cobros del lunes 22/12
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
• DNI terminados en 6 y 7
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI finalizados en 9
Asignación por Embarazo
• DNI finalizados en 8
Prestación por Desempleo
• DNI finalizados en 0 y 1
