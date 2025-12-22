Ansés: cronograma de pagos del lunes 22 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social, Ansés, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó quienes cobran los beneficios este 22 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social, Ansés, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este lunes 22 de diciembre continuará el calendario de pagos, que incluye el aumento por movilidad del 2,34 por ciento.

Ese día finalizan los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, al tiempo que seguirán los desembolsos de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo, con el medio aguinaldo incluido. También continúa el pago de la Asignación por Embarazo y comienza el cronograma de la Prestación por Desempleo.