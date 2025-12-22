Festejos de fin de año en Santa Fe: cómo será el operativo de seguridad y tránsito que prepara la Municipalidad

El operativo se implementará el 25 de diciembre y el 1° de enero en la zona de la Costanera y el Puente Colgante.

La Municipalidad de Santa Fe pondrá en marcha un importante operativo de seguridad, control y ordenamiento del tránsito con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo . El plan fue diseñado de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad de la provincia y busca garantizar el disfrute responsable de los vecinos y visitantes que se acerquen a la zona de la Costanera .

El dispositivo contará con la presencia de 40 efectivos de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) y 40 policías , además de inspectores de la Dirección de Tránsito municipal . A esto se sumará el apoyo de Prefectura Naval Argentina , que dispondrá guardacostas en la laguna para reforzar la seguridad náutica , y la presencia de guardavidas en el sector de playa.

Durante ambas jornadas, entre la 1 y las 7, estarán operativos los móviles de la GSI y tres camionetas destinadas al control de la ordenanza N° 12.961, que prohíbe la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública. La base operativa policial se ubicará sobre la vereda del Ministerio de Infraestructura.

Cortes de tránsito y accesos restringidos

El tránsito vehicular y peatonal estará totalmente cortado desde el Faro de la Costanera Oeste, en la intersección de Avenida Siete Jefes y Bulevar Muttis, hasta el Puente Colgante, y también se restringirá el ingreso a la Costanera Este. En estos sectores habrá binomios policiales y de la GSI.

Además, se realizarán cortes preventivos en múltiples intersecciones de los barrios cercanos, entre ellas:

Grand Bourg y Diagonal Matturo; Grand Bourg y Pedro Díaz Colodrero; Siete Jefes y Pedro Díaz Colodrero; Grand Bourg y Pedro Ferré; Antonia Godoy y Pedro Ferré; Grand Bourg y Pedro Zenteno; Grand Bourg y Córdoba; Grand Bourg e Iturraspe; Grand Bourg y Juan del Campillo; Grand Bourg y Domingo Silva; Grand Bourg y Luciano Molinas; Grand Bourg y Chacabuco; Grand Bourg y Maipú; y Pedro Díaz Colodrero y Siete Jefes.

El Puente Colgante estará vallado y solo habilitado para el cruce peatonal. Allí se dispondrá un operativo especial con presencia policial, inspectores de tránsito y personal de la GSI, que orientará a los asistentes hacia el corredor seguro. La misma modalidad se aplicará en ambas cabeceras del puente.

Corredor seguro para peatones

Desde el extremo Este del Puente Colgante, los peatones serán guiados mediante vallas hacia un corredor seguro, supervisado por binomios de la GSI. El recorrido continuará por calle Dr. Esteban Laureano Maradona hasta el puente peatonal sobre la Ruta Nacional N°168, que conecta con la zona de boliches.

Escenario, música y control en la playa

En el ingreso a la playa, a la altura de Pedro de Vega, se instalará un escenario con música de distintos DJ, el cual estará controlado por personal de seguridad privada. En tanto, en calle Castelli, la Guardia de Seguridad Institucional colocará vallas para delimitar el área habilitada en la playa.

Además, se dispondrán cuatro cuatriciclos para tareas de vigilancia permanente en distintos sectores, mientras que en la intersección de Avenida Alte. Brown y J. P. López habrá presencia conjunta de personal policial y de la GSI.

Desde el municipio remarcaron que el objetivo del operativo es prevenir incidentes, ordenar la circulación y garantizar festejos seguros durante las celebraciones de fin de año en Santa Fe.