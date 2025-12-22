Uno Santa Fe | Santa Fe | Missing Children

Missing Children se suma a la búsqueda de Jeremías Monzón y convocan a una marcha en Santo Tomé

El adolescente de 15 años está desaparecido desde el 18 de diciembre. Activaron la Alerta Sofía y este lunes habrá una movilización para exigir avances en la investigación

22 de diciembre 2025 · 09:33hs
Missing Children se suma a la búsqueda de Jeremías Monzón y convocan a una marcha en Santo Tomé

La búsqueda de Jeremías Monzón, el joven de 15 años desaparecido desde el 18 de diciembre, sumó en las últimas horas un respaldo clave: la organización Missing Children Argentina se incorporó oficialmente a la campaña para dar con su paradero. Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía, un protocolo de emergencia reservado para casos donde la integridad física de menores podría estar en riesgo.

Según informaron fuentes judiciales, Jeremías salió de su domicilio con destino a la ciudad de Santa Fe, donde iba a visitar a su novia. El adolescente se movilizaba en su bicicleta, pero nunca llegó a destino, lo que encendió la alarma de su familia tras varias horas sin contacto.

Un dato clave en la investigación

Uno de los elementos centrales que maneja la causa fue aportado por la madre del joven: la tarjeta SUBE de Jeremías no registra movimientos recientes. El último uso data del martes 16 de abril, lo que refuerza la hipótesis de que no utilizó el transporte público para cruzar el puente hacia Santa Fe, ni tampoco existen registros que confirmen que haya realizado el trayecto en bicicleta.

La falta de datos certeros mantiene la investigación en una etapa compleja, por lo que las autoridades apelan a la colaboración ciudadana para avanzar con los rastrillajes.

Marcha para visibilizar el reclamo

Ante la ausencia de avances concretos, familiares, amigos y vecinos de Jeremías Monzón decidieron llevar el pedido a las calles. Convocaron a una marcha para este lunes a las 18, con concentración en el sector conocido como las “Cinco Esquinas”, en la ciudad de Santo Tomé.

El objetivo de la movilización es visibilizar la búsqueda, mantener activo el reclamo social y exigir mayor celeridad a las autoridades encargadas del caso.

Cómo aportar información

La Justicia solicita que cualquier persona que haya visto a Jeremías o cuente con información relevante se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana. También está habilitado el teléfono 342 – 4394242 para recibir datos de manera directa.

Desde los organismos intervinientes remarcan que cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser clave para orientar la investigación y activar nuevos operativos de búsqueda.

jeremias monzon

Jeremías Monzón

¿Qué es la Alerta Sofía?

La Alerta Sofía es un sistema de emergencia rápida que permite difundir de forma inmediata la imagen y datos de niños y adolescentes desaparecidos a través de dispositivos móviles, medios de comunicación y redes sociales, con el objetivo de potenciar la búsqueda ciudadana en situaciones de alto riesgo.

• LEER MÁS: Alerta Sofía: buscan intensamente a Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años desaparecido en Santo Tomé

Missing Children Santo Tomé Ministerio de Seguridad Jeremías Monzón
Noticias relacionadas
aunque mejora el tiempo, rige una alerta por tormentas en la ciudad de santa fe

Aunque mejora el tiempo, rige una alerta por tormentas en la ciudad de Santa Fe

Un Google para las cámaras de seguridad: cómo la Inteligencia Artificial cambia la investigación del delito en Santa Fe

Un "Google" para las cámaras de seguridad: cómo la Inteligencia Artificial cambia la investigación del delito en Santa Fe

Dengue. Comienzan los controles en la Terminal de Ómnibus Manuel Belgrano.

Dengue en Santa Fe: arrancan los controles en la Terminal con el objetivo de detectar síntomas en viajeros

Jeremías Monzón. Buscan desesperadamente a un adolescente desaparecido en Santo Tomé 

Alerta Sofía: buscan intensamente a Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años desaparecido en Santo Tomé

Lo último

Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

Último Momento
Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Unión y una decisión de fondo: Zurbriggen asoma como el elegido para el nuevo rol deportivo

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

Jeremías Ledesma está cerca de retornar a Rosario Central

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

River ofertó por Romaña y le ofreció a San Lorenzo el préstamo de Boselli

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Nacho Fernández, el regreso más esperado al Bosque

Nacho Fernández, el regreso más esperado al Bosque

Ovación
La novela entre el Pulga y Colón parece tener varios capítulos más

La novela entre el Pulga y Colón parece tener varios capítulos más

Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

Unión analiza el nombre de Nicolás Watson para reforzar el mediocampo

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Domínguez, del título eterno en Colón al reinado en Estudiantes

Tengo contrato con Unión, pero hay llamados de otros clubes

"Tengo contrato con Unión, pero hay llamados de otros clubes"

Unión cerró el año con un sólido triunfo ante Argentino de Junín en el Malvicino

Unión cerró el año con un sólido triunfo ante Argentino de Junín en el Malvicino

Policiales
Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio