Missing Children se suma a la búsqueda de Jeremías Monzón y convocan a una marcha en Santo Tomé

La búsqueda de Jeremías Monzón , el joven de 15 años desaparecido desde el 18 de diciembre , sumó en las últimas horas un respaldo clave: la organización Missing Children Argentina se incorporó oficialmente a la campaña para dar con su paradero. Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía , un protocolo de emergencia reservado para casos donde la integridad física de menores podría estar en riesgo.

Según informaron fuentes judiciales, Jeremías salió de su domicilio con destino a la ciudad de Santa Fe , donde iba a visitar a su novia. El adolescente se movilizaba en su bicicleta , pero nunca llegó a destino , lo que encendió la alarma de su familia tras varias horas sin contacto.

Un dato clave en la investigación

Uno de los elementos centrales que maneja la causa fue aportado por la madre del joven: la tarjeta SUBE de Jeremías no registra movimientos recientes. El último uso data del martes 16 de abril, lo que refuerza la hipótesis de que no utilizó el transporte público para cruzar el puente hacia Santa Fe, ni tampoco existen registros que confirmen que haya realizado el trayecto en bicicleta.

La falta de datos certeros mantiene la investigación en una etapa compleja, por lo que las autoridades apelan a la colaboración ciudadana para avanzar con los rastrillajes.

Marcha para visibilizar el reclamo

Ante la ausencia de avances concretos, familiares, amigos y vecinos de Jeremías Monzón decidieron llevar el pedido a las calles. Convocaron a una marcha para este lunes a las 18, con concentración en el sector conocido como las “Cinco Esquinas”, en la ciudad de Santo Tomé.

El objetivo de la movilización es visibilizar la búsqueda, mantener activo el reclamo social y exigir mayor celeridad a las autoridades encargadas del caso.

Cómo aportar información

La Justicia solicita que cualquier persona que haya visto a Jeremías o cuente con información relevante se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana. También está habilitado el teléfono 342 – 4394242 para recibir datos de manera directa.

Desde los organismos intervinientes remarcan que cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser clave para orientar la investigación y activar nuevos operativos de búsqueda.

¿Qué es la Alerta Sofía?

La Alerta Sofía es un sistema de emergencia rápida que permite difundir de forma inmediata la imagen y datos de niños y adolescentes desaparecidos a través de dispositivos móviles, medios de comunicación y redes sociales, con el objetivo de potenciar la búsqueda ciudadana en situaciones de alto riesgo.

