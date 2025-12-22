Versiones cruzadas por Franco García: Colón insiste y Tucumán enfría el acuerdo

El Sabalero avanzó en gestiones y el entorno del jugador empuja para su llegada, pero San Martín sostiene que no hay acuerdo y que el extremo continuará en el club.

En Colón el nombre de Franco “Wachi” García circula cada vez con más fuerza, aunque su futuro está lejos de resolverse. Las últimas horas expusieron un escenario de versiones contrapuestas que tienen al Sabalero como protagonista, con negociaciones en marcha y una expectativa que creció tras los movimientos del representante del futbolista.

Marcelo Kobistyj, agente del extremo, estuvo en Santa Fe y se reunió con dirigentes rojinegros con la intención de acercar posiciones. Ese paso alimentó el optimismo, sobre todo después de que el propio representante manifestara públicamente su preferencia por la opción sabalera.

La voz del representante y el guiño al Sabalero

En declaraciones a LT10 (AM 1020), Kobistyj no dejó lugar a demasiadas interpretaciones. Remarcó que Colón es hoy la alternativa que más seduce al jugador y reconoció que, si bien existieron sondeos de Banfield, el contexto institucional del Taladro complica cualquier avance.

Según el entorno de García, el desafío deportivo que propone Colón resulta determinante y el futbolista ya expresó su conformidad para sumarse. En ese marco, el escollo a superar es estrictamente económico, un punto sobre el que las partes buscan acercar posiciones en una reunión que ya se habría llevado a cabo con Diego Colotto.

Desde Tucumán, otra versión

Mientras en Santa Fe se hablaba de un acuerdo encaminado, en San Martín de Tucumán la reacción fue inmediata. La dirigencia negó que exista un entendimiento con Colón y aseguró que el jugador manifestó su intención de seguir en el club.

El vicepresidente Rafael Ponce de León fue quien tomó la palabra para desactivar las versiones y llevar tranquilidad al mundo santo, remarcando que no hay ningún contrato firmado con otra institución y que el vínculo con García continúa vigente.

Un trámite externo que suma incertidumbre

El futuro del extremo no depende solo de la puja entre clubes. García se encuentra resolviendo un conflicto contractual con Cobresal, de Chile, por salarios adeudados, un reclamo que llegó a la FIFA y que condiciona los tiempos.

En ese contexto, el jugador viajó a Córdoba para realizar gestiones en el consulado chileno, un paso necesario para destrabar su situación administrativa. Desde Tucumán aseguran que, una vez finalizado ese proceso, regresará para firmar su continuidad y sumarse al proyecto que encabeza Andrés Yllana.

Colón espera, sin bajar la guardia

En Santa Fe, Colón observa el desarrollo de los acontecimientos con cautela, pero sin resignarse. La voluntad del jugador, el trabajo de su representante y el interés concreto del club mantienen viva una negociación que, por ahora, sigue abierta.

El caso Franco García expone las tensiones habituales del mercado: deseos, declaraciones públicas y posturas enfrentadas. Con Colón como actor central, la definición todavía no llegó y promete un desenlace que podría estirarse más de lo previsto.